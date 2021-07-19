Штам коронавірусу "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19, - Ляшко

В Україні присутній штам "Дельта". За словами міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".

Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.

"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.

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