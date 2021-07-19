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Новини Коронавірус і карантин
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Штам коронавірусу "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19, - Ляшко

Штам коронавірусу

В Україні присутній штам "Дельта". За словами міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".

Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.

"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.

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Автор: 

карантин (18172) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
ЗЫ...Зебилы, вот обворовать-обмануть у вас лихо и в сей секунд получается. Помните секретную изначально аферу с маскам в Китай... Эти маски пошли бы населению максимум по цене в гривну. Не, вы создали дефицит, а потом еще более дешевые китайские маски впарывали нам по 250-300 грн. Та даже по 25 или 5 грн - это обдираловка среди белого дня, особенно пенсионеров и бюджетников, свиньи вы - алчные.
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19.07.2021 03:36
+3
"Дельта" до конца лета -точно до конца? вытеснит... А почему об этом я догадывался еще в конце апреля и почему зебилами еще в апреле ничего не предпринято.... Вас, дэбилов, тогда пересiчнi пинали, мол, зачем разбазарили ковидные деньги? делайте хоть что-нибудь, чтобы обеспечить украинцев не как сейчас, а на 100% вакциной. А вы , дэбилы, в преддверии окончания лета, только-только кинулись вдуплять, шо дельта не есть хорошо, бо сильно агрессивна. Зебилы, вам лучше, от мала до велика , набрать в рот воды и тупо молчать. ЗЫ... Карл, слышишь, миллиардная Индия вакцинировала полностью даже деревню... Наши же селяне зна.т о вакцине только по наслышке. Зебилы, от вас , внатуре , тошнит... - тупость-опофигизм-цинизм.
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19.07.2021 03:23
+3
На РАБссии режим ЧС...,дохнут что мухи в Мавзолейном навозе....,а общая демографическая ситуация на РАБссии катастрофическая,сказала Татьяна Голикова...,потому Путлер и пишет письма Украине на рюсскам наречии, та українській мові
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19.07.2021 04:02
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Готувати треба дитячі лікарні. І кисневе обладнання для дітей...
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19.07.2021 02:08 Відповісти
дать бы тебе по лицу!
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19.07.2021 02:53 Відповісти
И люди, которые прошли активную фазу, смогут быть выписаны и получат концентратор от семейного врача", - добавил Ляшко.Источник: https://censor.net/ru/n3277825

Ты, дебилоид, хоть почитал этот текст?
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19.07.2021 02:54 Відповісти
Давайте еще на детей ставку сделаем....мало нам идиотов великовозрастных!
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19.07.2021 03:17 Відповісти
Надо быть реалистами.
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19.07.2021 05:55 Відповісти
"Дельта" до конца лета -точно до конца? вытеснит... А почему об этом я догадывался еще в конце апреля и почему зебилами еще в апреле ничего не предпринято.... Вас, дэбилов, тогда пересiчнi пинали, мол, зачем разбазарили ковидные деньги? делайте хоть что-нибудь, чтобы обеспечить украинцев не как сейчас, а на 100% вакциной. А вы , дэбилы, в преддверии окончания лета, только-только кинулись вдуплять, шо дельта не есть хорошо, бо сильно агрессивна. Зебилы, вам лучше, от мала до велика , набрать в рот воды и тупо молчать. ЗЫ... Карл, слышишь, миллиардная Индия вакцинировала полностью даже деревню... Наши же селяне зна.т о вакцине только по наслышке. Зебилы, от вас , внатуре , тошнит... - тупость-опофигизм-цинизм.
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19.07.2021 03:23 Відповісти
ЗЫ...Зебилы, вот обворовать-обмануть у вас лихо и в сей секунд получается. Помните секретную изначально аферу с маскам в Китай... Эти маски пошли бы населению максимум по цене в гривну. Не, вы создали дефицит, а потом еще более дешевые китайские маски впарывали нам по 250-300 грн. Та даже по 25 или 5 грн - это обдираловка среди белого дня, особенно пенсионеров и бюджетников, свиньи вы - алчные.
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19.07.2021 03:36 Відповісти
ГлавЗЕБИЛОдохтур, в Германии прививки для населения - бесплатные. Как у нас в этом плане обстоят дела, ободрать плебс по полной, шо ту липку?
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19.07.2021 03:41 Відповісти
На каазлабадии? Спросите еще об наюренных подъездах...
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19.07.2021 03:46 Відповісти
Конец лета , как грит главЗЕБИЛОдоктор покажет.
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19.07.2021 03:54 Відповісти
Слабо утопиться, шоб не мучиться?
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19.07.2021 03:48 Відповісти
Вакцинуйся, ******. Лишайся живим та зеленою потворою. Кого ж я буду ненавидіти, коли всі повмирають..
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19.07.2021 06:16 Відповісти
На РАБссии режим ЧС...,дохнут что мухи в Мавзолейном навозе....,а общая демографическая ситуация на РАБссии катастрофическая,сказала Татьяна Голикова...,потому Путлер и пишет письма Украине на рюсскам наречии, та українській мові
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19.07.2021 04:02 Відповісти
Ляшко просто светило вирусологии.По лицу сразу видно.
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19.07.2021 04:44 Відповісти
Сначала Зе подарил концентраторы Индии, которая более развита в борьбе с Ковид, а теперь "700 млн гривен были выделены на кислородные концентраторы". Главное, что Зе пропиарился в Индии на деньги EU.
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19.07.2021 05:16 Відповісти
По данным Росстата на РАБссии увеличилась смертность от передозировки наркотиков на 60 %,видать Аргентинское Танго Патрушева приносит плоды...
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19.07.2021 05:28 Відповісти
Вмирають не від вірусу - вмирають, бо задихаються. Поясню - за звичайний подих, враженому вірусом потрібно зробити сім-вісім подихів. Розумієте? І кожен за годину втрачає можливість дихати власноруч. І коли підключаємо ШВЛ, вони лежать і дихають, то 40% з них - вмирає. Ви, бляха, розумієте, що таке косе людей????????? Сил немає лікувати - ми жмурів носемо!!!!!
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19.07.2021 05:54 Відповісти
у кого як - більшість моїх знайомих (з тих хто хворів) перехворіли вдома. концентраторів і кисневих подушок при собі не мали.
Ваша ібонута методика вентиляції легенів у лежачому стані убиває не одну людину. Хто довго хворів лежачи - мене зрозуміє. Для людини дуже потрібний рух. А ви привяжете тих, хто знімає маску, бо натер лоба аж до посиніння, і чекаєте що недозований кисень чудо зробить? - Чуда не буде, неналаштована апаратура убьє надійніше від ковіду.
І саме цікаве: тетст буде позитивний А отже у висновку напишуть: помер від ковіду. Трупи він носить... Санітарів наймай, типу лікар. Врач ти. І врачом останешся.
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19.07.2021 09:07 Відповісти
Наша метода спасла мого батька та маму. Батько був важкий - сатурація 79. Мама - 80. І спасли. Хто був нижче ніж 60 - ні. Не спасли. І кисень не допоміг, І ШВЛ також не допоміг.
Я єдине прошу, якщо є можливість вакцинуватися - робіть це. Нову хвилю очікуємо на третій тиждень жовтня 2021 року. Саме страшне - це пацанів 30-40 років в чорний кульок пакувати..Дівчат..
Допомоги не прошу. Просто - будь здоровим, благаю. Все. Крапка.
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19.07.2021 21:38 Відповісти
Утверждение без достаточного (всякого )основания -четвертое правило логики. По сути это аналогия табу для папуасов. Вопрос кому эта пропаганда выгодна? Ляшко начинал с парков и больше трех не собираться, а теперь предсказаниями занялся. Мы посмиховисько для будущих поколений и обьект для психиаторов в их десертациях. Все это не смешно и грустно смотреть как людей превращают в стадообразное общество.
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19.07.2021 05:59 Відповісти
Руки болять носити трупи. Допоможи, будь ласка.
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19.07.2021 06:03 Відповісти
прошу адмінів звернути увагу на провокатора-неадеквата, що тупо бреше вважаючи цензор ресурсом для дурнів
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19.07.2021 09:12 Відповісти
Якщо є можливість вакцинуватися - робіть це. Так є смерть, а є вона дуже тупа. Смерть від кулі - це одне, а смерть від ковіду - це інше. Людина - задихається. А ще плюс хроніки.. В захисному костюмі 12 годин походити.. Ти зелений виборець, Ідіот ідіотів - потрапиш у лікарню і я все рівно буду тебе спасати, вночі буду підходити і тіло буду перевертати та поправляти кисневу маску. Я тебе ненавиджу зеленого виборця, але за твоє здоров"я буду боротися! Поки я живий! Ти зрозумів, Володимир Білик?
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19.07.2021 21:50 Відповісти
ти настільки тупий бот, причому новенький і всіх антивакцинаторів обзиваєш виборцями зеленського. А я досить давно на цензорі і всі хто мене памятає, знають - хто я і шо я.
Смерть від кулі не завжди буває миттєвою. Часто людина страждає. І досить довго. Матеріалу про це на цензорі вдоволь. Але тупому боту (школоті певно) про це нічого невідомо. Я знаю людей, що вмирали в муках зовсім не від ковіду. Не витримували і накладали на себе руки.
Іди краще вступай на навчання. Може трохи розуму надбаєш. А якщо ще роками не вийшов то займайся позакласними читанням. Розширюй світогляд. А не працюй тупим платним ботом у ляшка.
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20.07.2021 11:28 Відповісти
Мда.. різні бувають зелені лохи. Ну, ок. Не вакцинуйся. Ідіот.
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21.07.2021 22:58 Відповісти
Саме важко - це коли дівчина 30 років...Мертва, задихнулася від КОВІДУ. Та разїбись ти в наксуй!!! Пздць!!!!
Є можливість - вакцинуйтеся. Будь ласка. Ви не розумієте, що таке молодих носити пачками..*** вашу мать!!!!!
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19.07.2021 06:01 Відповісти
А старый штамм в курсе, что его вытеснили. И можно забить на него?
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19.07.2021 06:02 Відповісти
Ти вакцинувався? Чи восени підемо разом таскати трупи... виборців зеленської мерзоти.. Тьху!! З жовтня будуть мерти, як мухи.... Я волонтер до листопада. Потім я їду звідси з України. НАКСУЙ!!!
Клоунів навибирали, КОНЧЕНИХ ДИБІЛІВ.
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19.07.2021 06:10 Відповісти
те которые за 40 уже большинство переболело. ничего не будет осенью. второй раз колоться не буду, мне одного хватило
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19.07.2021 07:22 Відповісти
І третій раз, якщо є можливість прошу вакцинуватися.. Є ще варіант - трупи таскати. Навіть не лікувати, просто пакувати та таскати трупи. По 50 в день. Ти навіть не розумієш, що це за накс. У мене свій бізнес, своя робота у сфері IT - просто попросили на волонтерських началах.
Я Вас дуже прошу, є можливість вакцинуватися - робіть це.
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19.07.2021 22:40 Відповісти
дуже влучне зауваження. Вірусів зображують як ніби рибу, чи птицю, що бореться за ареал проживання. Ляшко завжди створював враження людини тупої і безпринципної. Коли забороняв людям відвідувати парки і лісопарки. Коли всім здається окрім ляшка відомо, що рослини виділяють фітонциди і оздоровлюють повітря.
А згадати, як вони туристів і заробітчан зганяли із Європи, де вже гуляв вірус, застерігаючи, що автра-післязавтра закриють кордони. І сотні тисяч можливо інфікованих рвонули в Україну. Чемпіони ***. Це під його дебільним кер руководством затвердили подібні йому дебільний же протокол лікування.
І вже сімейні лікарі самі від себе лікують ковід як уміють. Без ре5мдесевіра чи як там його.
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19.07.2021 09:21 Відповісти
Ти я бачу маєш довгий як зік. Запрошую тебе в 17-ту лікарню міста Київ. На суботу, неділю - потрібні руки будуть в жовтні.
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19.07.2021 21:57 Відповісти
Українці - вакцинуйтеся. Саме зараз. Поки тепло.
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19.07.2021 06:11 Відповісти
Є можливість - вакцинуйся! Тим самим зберігай код української нації!!! Восени будемо носити трупи..
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19.07.2021 06:19 Відповісти
О, дві жінки та чоловік - Київ, пішов таскати. Всі на вигляд старші за 60 років. Бл..
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19.07.2021 06:24 Відповісти
ВОЗ,всемирная организация здравоохранения каже что Ковидов Мутирующих развелось больше чем китайцев в Китае...,потому что пенсионеров развелось на планете миллиарды...а им платитьь пенсию неохота власть имущим...
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19.07.2021 06:30 Відповісти
Они вообще с бюджета ни кому не хотят платить ни пожилым не молодежи по уходу за новорожденными и на образование,надо планету спасать от загрязнения, потому по их мнению лучше зарыть бюджет на великому будівництві с 50% откатом, а остальные 50% дорог через 5 лет, сами развалятсятак еще набирать кредитов нас непомерными % , что бы отдавали те кто выжил.
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19.07.2021 11:13 Відповісти
А глазки под лобик как подкатил. Готовится видать.
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19.07.2021 06:57 Відповісти
это ляшко с зеленским такие планы запланировали ?
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19.07.2021 07:11 Відповісти
!0 днів в Карпатах на Закарпатті. Жодної людини в масці!!!
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19.07.2021 08:58 Відповісти
Коли він вас, "ЗЕлених" покидьків витіснить?
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19.07.2021 09:22 Відповісти
Сомнительное умозаключение! Современные тест системы очень плохо различают штаммы вируса, а некоторые вообще не выявляют!
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19.07.2021 10:33 Відповісти
Зелених ненавиджу. Але клятва Гиппократа - це не про колір виборців. Це про захист - людини! Будь-якого віку. Але печаль в тому, що привозять молодих 30-40 років із сатурацією меньше ніж 60. Он там близькі стоять.. Просять, молять... Використовуємо ******* технологію - весь світ бореться. Данні по кожному пацієнту потрапляють в науковий банк знань. Це не шуткка - січень - березень 2021 року в місті Київ - по 50 в день - плачуть кожен день. Я з розуму чуть не зійшов. Зараз проходжу реабілітаці. Спирт - не варік. Якщо є можливість, вакцинуйтеся.
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19.07.2021 22:28 Відповісти
не бреши. ти хоча б статистику дививися по Києву, тупак
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20.07.2021 11:31 Відповісти
Зелений лох, нові хвилі на носі восени. За розрахунками - це листопад-грудень. Поки є час - є можливість ним скористатися, підсилити власний імунітет. Навчити тіло боротися. Ні - то дивись статистику по Києву і далі.
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21.07.2021 23:02 Відповісти
 
 