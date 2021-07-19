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Штам коронавірусу "Дельта" до кінця літа витіснить інші різновиди COVID-19, - Ляшко
В Україні присутній штам "Дельта". За словами міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, через місяць-два він витіснить всі інші різновиди COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він заявив в ефірі телеканалу "Україна".
Він зазначив, що пріоритетним залишається масова вакцинація населення.
"Ми сьогодні інакше готуємо системи кисневого забезпечення. 700 млн гривень були виділені на кисневі концентратори. І люди, які пройшли активну фазу, зможуть бути виписані і отримають концентратор від сімейного лікаря", - додав Ляшко.
Топ коментарі
+6 alexandr shamov
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Ты, дебилоид, хоть почитал этот текст?
Ваша ібонута методика вентиляції легенів у лежачому стані убиває не одну людину. Хто довго хворів лежачи - мене зрозуміє. Для людини дуже потрібний рух. А ви привяжете тих, хто знімає маску, бо натер лоба аж до посиніння, і чекаєте що недозований кисень чудо зробить? - Чуда не буде, неналаштована апаратура убьє надійніше від ковіду.
І саме цікаве: тетст буде позитивний А отже у висновку напишуть: помер від ковіду. Трупи він носить... Санітарів наймай, типу лікар. Врач ти. І врачом останешся.
Я єдине прошу, якщо є можливість вакцинуватися - робіть це. Нову хвилю очікуємо на третій тиждень жовтня 2021 року. Саме страшне - це пацанів 30-40 років в чорний кульок пакувати..Дівчат..
Допомоги не прошу. Просто - будь здоровим, благаю. Все. Крапка.
Смерть від кулі не завжди буває миттєвою. Часто людина страждає. І досить довго. Матеріалу про це на цензорі вдоволь. Але тупому боту (школоті певно) про це нічого невідомо. Я знаю людей, що вмирали в муках зовсім не від ковіду. Не витримували і накладали на себе руки.
Іди краще вступай на навчання. Може трохи розуму надбаєш. А якщо ще роками не вийшов то займайся позакласними читанням. Розширюй світогляд. А не працюй тупим платним ботом у ляшка.
Є можливість - вакцинуйтеся. Будь ласка. Ви не розумієте, що таке молодих носити пачками..*** вашу мать!!!!!
Клоунів навибирали, КОНЧЕНИХ ДИБІЛІВ.
Я Вас дуже прошу, є можливість вакцинуватися - робіть це.
А згадати, як вони туристів і заробітчан зганяли із Європи, де вже гуляв вірус, застерігаючи, що автра-післязавтра закриють кордони. І сотні тисяч можливо інфікованих рвонули в Україну. Чемпіони ***. Це під його дебільним
керруководством затвердили подібні йому дебільний же протокол лікування.
І вже сімейні лікарі самі від себе лікують ковід як уміють. Без ре5мдесевіра чи як там його.