Під Кривим Рогом 21-річний пацієнт психлікарні убив медбрата ніжкою від стільця і ​​втік. ФОТО

Під Кривим Рогом у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні 21-річний пацієнт убив 54-річного медбрата і втік, у Криворізькому районі введено план-перехоплення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у Facebook.

"18 липня близько 7:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

Правоохоронцями вживаються оперативні заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника", - йдеться в повідомленні.



Фото: "Перший міський"

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Досудове розслідування триває.

"Вбивство сталося близько 4-ї ранку. Медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 54-річного колеги, санітара, водночас там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього відразу впала підозра у вбивстві. Попередньо відомо, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. У поліції нічого про обставини вбивства не говорять", - йдеться в повідомленні телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері.

За інформацією головного лікаря Гейківської психоневрологічної лікарні Миколи Жука, пацієнт був хворий на шизофренію. "Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував у нас на лікуванні понад два місяці. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався. О 3-й ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав, і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", - сказав медик.

"Зараз в області оголошено план "Перехоплення", - йдеться в повідомленні.

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Як пише "Перший міський", пацієнтом-утікачем є 21-річний Іван Євсейчев.

У лікарні попереджають, що чоловік відрізняється жорстокістю та агресивною поведінкою, тому усім, хто має інформацію про місцезнаходження утікача, варто повідомити про це на лінію "102".

Попередньо відомо, що він міг піти в бік Миколаєва або Кривого Рогу.

До цього чоловік вже мав проблеми із законом. У 2017 році Інгулецький районний суд виніс вирок Іванові за частиною 2 статті 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. Однак до в'язниці Іван не потрапив - його звільнили від покарання та присудили два роки випробувального терміну. Хлопця визнали винним у викраденні мопедів. Так у 2015 році, будучи ще неповнолітнім, він поцупив мопед "Карпати" із сараю, у 2016-му – скутер Delta, який був у перегородці двох квартир, та скутер Viper Alpha зі сховища. При цьому судово-психіатрична експертиза, яку виконали у серпні 2016-го, дійшла висновку, що на момент скоєння правопорушень зловмисник не страждав на психічні захворювання.

Після оголошення вироку у листопаді 2017 року хлопець став на облік у районний відділ "Центру пробації", але без поважних причин двічі не з’явився для реєстрації, а також за цей час тричі притягався до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю та паління у громадських місцях. Тому у 2018-му до Інгулецького районного суду направили подання про скасування умовного терміну. Іван міг потрапити за ґрати, однак у травні 2019-го суд пристав на бік захисту Івана та залишив хлопця на волі. Адвокат пояснював, що з 15 листопада 2018 по 24 січня 2019 підсудний перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД та за станом здоров’я не має бути за ґратами.

"У клопотанні зазначають, що засуджений за місцем проживання характеризується як особа, яка порушує громадський порядок, неодноразово від сусідів надходили скарги на нього. В телефонному режимі мати засудженого пояснила, що він останній час перебуває у збудженому стані, неодноразово кидався на неї з ножем", - йдеться у тексті ухвали.

У листопаді Інгулецький суд виніс нову ухвали через закінчення випробувального терміну. У тексті документу також згадано, що з серпня по листопад 2019 року Іван знову перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД. Туди він потрапив через те, що поводився агресивно, зокрема щодо батьків.