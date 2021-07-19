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Новини
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Під Кривим Рогом 21-річний пацієнт психлікарні убив медбрата ніжкою від стільця і ​​втік. ФОТО

Під Кривим Рогом у Гейківській обласній психоневрологічній лікарні 21-річний пацієнт убив 54-річного медбрата і втік, у Криворізькому районі введено план-перехоплення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Криворізьке районне управління поліції у Facebook.

"18 липня близько 7:00 ранку до поліції надійшло повідомлення про те, що 21-річний пацієнт психіатричної лікарні вбив працівника медзакладу та втік з місця злочину.

Правоохоронцями вживаються оперативні заходи для встановлення місця перебування та затримання нападника", - йдеться в повідомленні.

Під Кривим Рогом 21-річний пацієнт психлікарні убив медбрата ніжкою від стільця і ​​втік 01
Фото: "Перший міський"

За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Досудове розслідування триває.

"Вбивство сталося близько 4-ї ранку. Медсестра з колегою знайшли в одній з палат тіло свого 54-річного колеги, санітара, водночас там був відсутній 21-річний пацієнт, який втік. На нього відразу впала підозра у вбивстві. Попередньо відомо, що він забив співробітника лікарні ніжкою від стільця. У поліції нічого про обставини вбивства не говорять", - йдеться в повідомленні телеканалу "Україна 24" в неділю ввечері.

За інформацією головного лікаря Гейківської психоневрологічної лікарні Миколи Жука, пацієнт був хворий на шизофренію. "Йому 21 рік, інвалід другої групи, перебував у нас на лікуванні понад два місяці. Стан ніколи не був стабільним, періодично погіршувався. О 3-й ночі він вийшов з палати покурити, змінився стан, був збуджений. Санітар до нього підійшов, він схопив стілець, зламав, і ніжкою від стільця вдарив його в скроню", - сказав медик.

"Зараз в області оголошено план "Перехоплення", - йдеться в повідомленні.

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Як пише "Перший міський", пацієнтом-утікачем є 21-річний Іван Євсейчев.

У лікарні попереджають, що чоловік відрізняється жорстокістю та агресивною поведінкою, тому усім, хто має інформацію про місцезнаходження утікача, варто повідомити про це на лінію "102".

Попередньо відомо, що він міг піти в бік Миколаєва або Кривого Рогу.

До цього чоловік вже мав проблеми із законом. У 2017 році Інгулецький районний суд виніс вирок Іванові за частиною 2 статті 289 КК України "Незаконне заволодіння транспортним засобом" - п’ять років позбавлення волі без конфіскації майна. Однак до в'язниці Іван не потрапив - його звільнили від покарання та присудили два роки випробувального терміну. Хлопця визнали винним у викраденні мопедів. Так у 2015 році, будучи ще неповнолітнім, він поцупив мопед "Карпати" із сараю, у 2016-му – скутер Delta, який був у перегородці двох квартир, та скутер Viper Alpha зі сховища. При цьому судово-психіатрична експертиза, яку виконали у серпні 2016-го, дійшла висновку, що на момент скоєння правопорушень зловмисник не страждав на психічні захворювання.

Після оголошення вироку у листопаді 2017 року хлопець став на облік у районний відділ "Центру пробації", але без поважних причин двічі не з’явився для реєстрації, а також за цей час тричі притягався до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю та паління у громадських місцях. Тому у 2018-му до Інгулецького районного суду направили подання про скасування умовного терміну. Іван міг потрапити за ґрати, однак у травні 2019-го суд пристав на бік захисту Івана та залишив хлопця на волі. Адвокат пояснював, що з 15 листопада 2018 по 24 січня 2019 підсудний перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД та за станом здоров’я не має бути за ґратами.

"У клопотанні зазначають, що засуджений за місцем проживання характеризується як особа, яка порушує громадський порядок, неодноразово від сусідів надходили скарги на нього. В телефонному режимі мати засудженого пояснила, що він останній час перебуває у збудженому стані, неодноразово кидався на неї з ножем", - йдеться у тексті ухвали.

У листопаді Інгулецький суд виніс нову ухвали через закінчення випробувального терміну. У тексті документу також згадано, що з серпня по листопад 2019 року Іван знову перебував на стаціонарному лікуванні у Криворізькому ПНД. Туди він потрапив через те, що поводився агресивно, зокрема щодо батьків.

Автор: 

Кривий Ріг (1362) втеча (221) психлікарня (87) психіатрія (92) Дніпропетровська область (3841)


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Топ коментарі
+26
То все фигня
Один из них сбежал в Киев и мудрый нарид избрал его президентом.
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19.07.2021 08:10
+20
Зеліни землячки.
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19.07.2021 07:55
+9
правильно - надо всех медбратков там одеть в доспехи.

еще скажи что на фронте тоже все "беспечные"
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19.07.2021 08:00
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и ведь ничего дураку не будет.
работать в таком учреждении и так беспечно выполнять свои обязанности.... сам и виновен.
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19.07.2021 07:49 Відповісти
правильно - надо всех медбратков там одеть в доспехи.

еще скажи что на фронте тоже все "беспечные"
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19.07.2021 08:00 Відповісти
причем здесь фронт? если ты на фронте будешь пренебрегать своей личной безопасностью и из-за этого пострадаешь, то ДА - беспечность и дальше по списку. С чем ты собственно не согласен?
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19.07.2021 08:11 Відповісти
при том шо напр обстрел и дождь, после обстрела бежишь на позицию - и сломал ногу, бо скользко, то есть сначала нужно было болото убрать и песочком посыпать, да? или как?

так и тут - попробуй целую смену быть предельно сконцентр. т.к. любой из 50-ти поциентов в любой момент тя может приложить ножкой или ногой, или головой, или еще 100 способами.
самое простое написать - тююю, лох, бо не предвидел.
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20.07.2021 07:09 Відповісти
Не будет ничего не только этому дурачку. Мы знаем еще одного дурачка с Кривого Рога. Он так накуролесил, что заработал несколько пожизненных сроков. Это и измена Родине, и многократное нарушение Конституции, а сколько миллиардов он со своими ЗЕлеными подельниками украл, это только новому Генпрокурору будет через 3 года известно И ему тоже ничего не будет, потому что он клоун. ЗЕбанутый.
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19.07.2021 10:03 Відповісти
какаяразница
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19.07.2021 10:35 Відповісти
Зеліни землячки.
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19.07.2021 07:55 Відповісти
Ох уж эти криворожские! А ведь до избрания их соплеменника во власть не было столько подобных новостей, поэтому и избирали вроде бы нормального... А вот она реальность!
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19.07.2021 08:04 Відповісти
🤢🤡 членограй ,гундосый наркоман ,подельник Каломоя , за которым охотится 3 государства,нормальный ???
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19.07.2021 08:25 Відповісти
Если так легко убежать из ПНД, то, представляю, сколько еще умалишенных закоренелых преступников могут хоть сегодня оказаться на свободе.
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19.07.2021 08:06 Відповісти
Хоч би він ще когось не вбив.
Люди ж не знають, яка від цього небезпека.
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19.07.2021 08:19 Відповісти
То все фигня
Один из них сбежал в Киев и мудрый нарид избрал его президентом.
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19.07.2021 08:10 Відповісти
брать депутатом от слуги народа, срочно! И земляк...и по поведению такой же
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19.07.2021 08:32 Відповісти
...притуляти Зеленського до будь-якої "новини" - це нова форма шизофренії, яку ще буде вивчено, класифіковано і внесено у перелік психічних розладів. Добре що ця форма не заразна і зникне разом із носіями.
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19.07.2021 08:43 Відповісти
А "притуляти "Порошенко до всього то, таке, увсьо нормасік,так? 😉😉😉.
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19.07.2021 08:55 Відповісти
...де тут про Порошенка?
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19.07.2021 08:56 Відповісти
Не дуркуй.
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19.07.2021 09:04 Відповісти
...це ти мені??? Це я дуркую, ліплячи Зе де треба і де не треба??? Красавчік!!!
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19.07.2021 09:14 Відповісти
Ти дуркуєш, що нема згадки про Порошенка в контексті що тут згадали про твого коханого клована. Красавчік!!! Знаєш як кажуть твої болотні "соплємєннікі"-"простота хуже воровства))
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19.07.2021 09:27 Відповісти
Не треба вдавати з себе блазня. Їх в опі і так дуже багато. Команда головзебіла й досі , вкравши всі повноваження , у всьому, що трапляється у країні звинувачує Порошенко. Тому захищати зе - це точно шизофренія, або зедіджітал
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19.07.2021 09:09 Відповісти
...я трохи про інше...
Але ти не хвилюйся так і не заводься. Все буде добре.
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19.07.2021 09:16 Відповісти
Просто вазьмі своїх 15 зельоних рублей, троль.
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19.07.2021 09:55 Відповісти
Тебе не вчили не пхати носа в чужий діалог ?
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21.07.2021 07:19 Відповісти
В психиатрии опасность присутствует всегда, только не известно с какой стороны она появится. Труд этих специалистов достоин уважения.
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19.07.2021 08:51 Відповісти
Какие у нас гуманные суды)))))
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19.07.2021 08:51 Відповісти
Отпустите его, по всем данным это будущий презЕдент, тем более с Кривого Рога.
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19.07.2021 08:57 Відповісти
Ночью пациент должен спать.а не курить.Значит,не получил снотворное.Значит,медперсонал не проследил,чтобы он его принял.Значит,врач не назначил нужной дозы.Т.е -рулит всеобщая беспечность.А потом добрый судья после смехотворных 3!!! месяцев лечения отпустит домой.Все же такие случаи,слава Богу, редкость в современном дурдоме.
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19.07.2021 09:22 Відповісти
И рожей на бультерьера похож. Такого не вылечишь
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19.07.2021 09:24 Відповісти
Напоминает поступок Сары Коннорс. Видимо, парень что-то знает, поэтому и решился на крайние меры.
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19.07.2021 09:27 Відповісти
Шо саме цікаво, йому нічого не буде бо воно дурачок
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19.07.2021 09:45 Відповісти
Біля Дніпра є закрити ПНД куди поміщають саме таких. Умови утримання там значно жорстокіші чим в тюрмі строгого утримування. В часи совка там утримували дисидентів, яким ставили діагноз - вяло текуча шизофренія. Що то воно таке, мало кому було відомо.
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19.07.2021 10:12 Відповісти
Какое прекрасное лишнехромосомное хлебало
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19.07.2021 09:52 Відповісти
...інтєлєктуал
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19.07.2021 10:13 Відповісти
Паршивая аура у этого Рога. Да и кривой он какой-то. Люди в нем живут нормальные. Но, как грицца, в семье не без урода. То, что дурик стал убийцей - как раз влияние этой ауры. Если-бы все закончилось этим убогим, так нет-же. Еще один дурко сбежал из этого города, прикинулся клоуном, а такие-же дурики выбрали этого идиота приписдентом. И этот идиот превратил мою любимую Украину в дурдом.
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19.07.2021 09:54 Відповісти
Если добежит до Киева - возьмут в моносброд однозначно!
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19.07.2021 09:57 Відповісти
...буде сидіти в першому ряду і час від часу вискакувати на трибуну. Може попісать за колоною, або насрать Разумкуву на стіл.
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19.07.2021 10:07 Відповісти
Ківою буде 🥝🥝🥝
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19.07.2021 11:39 Відповісти
Або замість молюски - те кріселко також уже хитається.
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19.07.2021 12:14 Відповісти
Жара, шизфрени приходять в агресію. А скільки їх гуляє навколо нас - не відомо
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19.07.2021 10:04 Відповісти
Два місяці лікували і не допомогло , постійно був в стані агресії ??? А може то не шизофренія , або ліки підробка ? Хоча , маньякам вбивцям , канібалам , ніякі ліки не допомогають.
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19.07.2021 10:09 Відповісти
треба ловити. бо накоїть біди..
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19.07.2021 10:18 Відповісти
В этой истории вообще нет "правых" /белых и пушистых/ - там все "хороши"!
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19.07.2021 10:25 Відповісти
До Києва біжить, напевно в кабміні чи у ВР вакансії з'явились
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19.07.2021 10:34 Відповісти
Із Ківою знайдуть спільну мову... І дрочитимуть разом...
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19.07.2021 11:40 Відповісти
На таблетках экономят или почему больной не получал лечение если он буйный и опасный ?
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19.07.2021 10:36 Відповісти
будущий президент?
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19.07.2021 10:57 Відповісти
/Состояние никогда не был стабильным, периодически ухудшалось. В 3 часа
ночи он вышел из палаты покурить, изменилось состояние, был возбужден/

Шизофреник в нестабильном состоянии разгуливает по палатам и выходит покурить??
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19.07.2021 11:39 Відповісти
Еще один, такой-же одаренный, в Грузию поехал. Так тот вааще наркоша, приписдентом прикидывается.
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19.07.2021 12:38 Відповісти
это родственник зеленского....на банковую рванул - за должностью.....
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19.07.2021 11:40 Відповісти
К Дерьмаку ему надо. Он должностями заведует.
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19.07.2021 12:40 Відповісти
Особоопастные должны и содержаться особенно, а не разгуливать по отделению.
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19.07.2021 11:46 Відповісти
А шо прикажешь делать с ОПой? Там все такие. И разгуливают не только по Украине.
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19.07.2021 12:42 Відповісти
Я навіть не сумнівався, що знайдуться дебіли, що почнуть жартувати про "земляка президента". Ублюдки, тут людину вбили, а ви жартуєте!
І ці люди потім будуть говорити про жарти 95 кваррталу, про малоросів... Якщо такі самі.
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19.07.2021 12:05 Відповісти
Это обезьяны, на них не стоит обращать внимание. Глупого примата не сложно определить и вычленить по элементарному не уважению ко всему в целом. Примат смеется в лицо собеседнику и всегда будет топить свое имхо до последнего. Вот с такими приходится жить в одной стране, в одном городе и даже в одном доме.
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19.07.2021 12:40 Відповісти
Понятно, оно насмотрелось видосиков от зеземляка и.....
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19.07.2021 14:31 Відповісти
Надо раду баллотировать...может быть подручным Кивы в Организованном Преступном Землячестве Жидов, так и активным депутатом молодой Зе команды
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19.07.2021 21:22 Відповісти
 
 