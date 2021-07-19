УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13474 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 129 12

Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2

Війська РФ за добу 4 рази порушили режим

Минулої доби, 18 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.

Так, за даними відомства, поблизу селища Піски противник відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру.

Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.

Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За рік "перемир'я" загинули 45 захисників України, 145 були поранені

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи", - додали в Міноборони.

Автор: 

обстріл (29063) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+3
З прошлого року, попалось на очі...

Войска РФ за суки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
19.07.2021 07:47
+2
Пострілюють. (Найвеличніший Нелох)
показати весь коментар
19.07.2021 08:07
+2
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 125
показати весь коментар
19.07.2021 08:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
З прошлого року, попалось на очі...

Войска РФ за суки 4 раза нарушили режим "тишины" на Донбассе: применяли 120-мм минометы и проводили дистанционное минирование минами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 2319
показати весь коментар
19.07.2021 07:47 Відповісти
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 490
показати весь коментар
19.07.2021 07:58 Відповісти
Пострілюють. (Найвеличніший Нелох)
показати весь коментар
19.07.2021 08:07 Відповісти
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 125
показати весь коментар
19.07.2021 08:16 Відповісти
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 9424
показати весь коментар
19.07.2021 08:23 Відповісти
Мусор надо убирать. А на амброзию можно не обращать внимание
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 8911
показати весь коментар
19.07.2021 08:30 Відповісти
Этот же вопрос я задаю местной вате собирающейся в Орду.
Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 517
показати весь коментар
19.07.2021 08:54 Відповісти
Вранці 19 липня зупинилося серце 29-річного Олександра Горбенка.
Військовий отримав важкі поранення під час обстрілу у зоні ООС. Його евакуювали на гелікоптері до харківської лікарні, але нажаль, врятувати не змогли.

Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2 - Цензор.НЕТ 5568

15 липня 2021 року, увечері, під час обстрілу у зоні ООС криворізький військовий Олександр Горбенко отримав важкі поранення та був негайно ушпиталений гелікоптером до Харкова. Відомо, що боєць мав 80% опіків тіла. Попри усі намагання лікарів, 19 липня 29-річний криворізький воїн помер. Він стояв на захисті України з 2014 року.
Висловлюємо співчуття родині загиблого Олександра Горбенка!
показати весь коментар
19.07.2021 10:05 Відповісти
120 мм, бпа і мінування. Для кацапів "режим зеленої тиші" продовжується.
показати весь коментар
19.07.2021 10:12 Відповісти
Вороги минують - зрадник янєлох розминовує.... а точно він не лох?
показати весь коментар
19.07.2021 10:30 Відповісти
Все равно виноваты те кто наживаются на войне, которых уже 3 года зеленский убирает?
показати весь коментар
19.07.2021 11:42 Відповісти
 
 