Війська РФ за добу 4 рази порушили режим "тиші" на Донбасі: застосовували 120-мм міномети і здійснили дистанційне мінування мінами ПОМ-2
Минулої доби, 18 липня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано 4 порушення з боку збройних формувань Російської Федерації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони із посиланням на зведення пресцентру ОС.
Так, за даними відомства, поблизу селища Піски противник відкривав вогонь із мінометів 120-мм калібру.
Біля Авдіївки російські найманці обстрілювали позиції українських захисників з підствольних гранатометів та здійснили дистанційне мінування території мінами ПОМ-2.
Крім того, на Луганщині було зафіксовано проліт ворожого безпілотного апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.
Про факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 19 липня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил і дотримуються домовленостей, досягнутих 22 липня 2020 року в межах Тристоронньої контактної групи", - додали в Міноборони.
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