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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали

В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Також за минулу добу:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 госпіталізовано – 307 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 летальних випадків – 5;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 одужало – 187 осіб.

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За добу протестовано:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 методом ПЛР – 9587 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 методом ІФА – 1613 осіб,

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 експрес-тестами – 5770 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 захворіло – 2 244 677 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 одужало – 2 181 385 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 летальних випадків – 52 731;

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 01 проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях", - розповіли в МОЗ.

В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Зафиксировали 182, а госпитализировали 307?
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19.07.2021 10:17 Відповісти
А что, считаешь, что не могло ухудшиться состоянеие у ранее выявленных, которые болели дома и их пришлось госпитализировать?
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19.07.2021 12:04 Відповісти
 
 