В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали
В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 19 липня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 307 осіб;
летальних випадків – 5;
одужало – 187 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 9587 осіб,
методом ІФА – 1613 осіб,
експрес-тестами – 5770 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 244 677 осіб;
одужало – 2 181 385 осіб;
летальних випадків – 52 731;
проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях", - розповіли в МОЗ.
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