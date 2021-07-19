В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали

В Україні зафіксовано 182 нові випадки зараження COVID-19 станом на ранок 19 липня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.

"За добу 18 липня 2021 року в Україні зафіксовано 182 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 11, медпрацівників – 0).

Також за минулу добу:

госпіталізовано – 307 осіб;

летальних випадків – 5;

одужало – 187 осіб.

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За добу протестовано:

методом ПЛР – 9587 осіб,

методом ІФА – 1613 осіб,

експрес-тестами – 5770 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 244 677 осіб;

одужало – 2 181 385 осіб;

летальних випадків – 52 731;

проведено ПЛР-тестувань – 11 161 068.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (82), Одеській (18), Житомирській (18), Київській (12) та Харківській (10) областях", - розповіли в МОЗ.











