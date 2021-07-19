Жахлива ДТП під Луцьком: три людини загинули, зокрема дитина, ще 9 госпіталізовано, шестеро з яких - діти. ФОТО

Унаслідок ДТП у Луцькому районі (Волинська обл.) загинули 3 людини, з них 1 дитина, і 9 постраждало, серед них 6 дітей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в пресслужбі ДСНС.

"18 липня о 18:07 у с. Печихвости Луцького району водій легкового автомобіля не впорався з керуванням та допустив зіткнення з деревом, внаслідок чого загинуло 3 особи, з них 1 дитина (2017 р.н.) та постраждало 9 осіб, з них 6 дітей (2011-2019 р.н.), яких з травмами різного ступенями тяжкості госпіталізовано", - йдеться в ранковому зведенні на сайті відомства в понеділок.

Від ДСНС залучалося 4 особи та 1 одиниця техніки.

Дивіться на "Цензор.НЕТ": У салоні автомобіля було 16 осіб, семеро з яких - діти: в поліції розповіли подробиці смертельної ДТП під Києвом. ФОТОрепортаж

Водночас, як пишуть місцеві видання, люди, які перебували в автомобілі Ford Focus, поверталися з відпочинку. Унаслідок ДТП загинув водій, пасажир та маленька дівчинка.

Троє дітей перебувають у важкому стані, у них численні переломи.



Фото: Волинські новини