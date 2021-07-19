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Новини
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Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем

Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом полетить до Грузії. Там він розпочне діяльність формату "Асоційованого тріо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.

У межах візиту він планує розпочати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

Читайте: "Асоціативне тріо" має стати драйвером змін політики "Східного партнерства", - заступник глави МЗС Боднар

Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Майєю Санду і президентом Європейської ради.

Автор: 

асоціація (408) Грузія (1852) Зеленський Володимир (24275) Зурабішвілі Саломе (104) Євросоюз (13636) Мая Санду (259) Шарль Мішель (333)


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Топ коментарі
+24
Тікайте хлопці, воно їде.
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19.07.2021 08:36
+18
Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем - Цензор.НЕТ 8430
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19.07.2021 08:36
+14
Хай "Бідоносець" забере з собою "Карлсона" і там залишить - так він компенсує грузинам ту біду, яка прийде після його приїзду у Грузію!
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19.07.2021 08:34
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Хай "Бідоносець" забере з собою "Карлсона" і там залишить - так він компенсує грузинам ту біду, яка прийде після його приїзду у Грузію!
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19.07.2021 08:34 Відповісти
Тікайте хлопці, воно їде.
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19.07.2021 08:36 Відповісти
В Украіні кажуть так :,, Ой тікайте , хлопці , бо одного вже вбило "😂😂😂
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19.07.2021 09:31 Відповісти
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
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19.07.2021 12:46 Відповісти
Зеленский сегодня полетит в Грузию: подпишет декларацию саммита "Ассоциированного трио" и встретится с Мишелем - Цензор.НЕТ 8430
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19.07.2021 08:36 Відповісти
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19.07.2021 08:38 Відповісти
чем закончилось, помнишь?
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19.07.2021 09:15 Відповісти
Це наша влада на даний момент.
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19.07.2021 08:38 Відповісти
Що ВОНО відповість Санду коли вона запитає чому мовчав і не відповідав на її дзвінки?
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19.07.2021 08:36 Відповісти
Що сидів в секреті на нулю
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19.07.2021 08:45 Відповісти
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19.07.2021 09:23 Відповісти
Там будут монстрации оппозиции.
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19.07.2021 08:44 Відповісти
А когда в Грузии последний раз были стихийные бедствия и катаклизмы? Селевые потоки там к примеру или наводнения?
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19.07.2021 08:46 Відповісти
и трава там легальная опять же
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19.07.2021 08:52 Відповісти
В Тбилиси на всякий случай объявлен оранжевый уровень пожарной опасности.
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19.07.2021 08:55 Відповісти
Хана Грузії. Тримайтеся, брати.
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19.07.2021 08:56 Відповісти
Боже бережи Грузію від "бідоносця".
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19.07.2021 09:06 Відповісти
Разъездилось за бюджетный счёт. И всё без толку. Подписался под какими-то бумажками и можно дальше канабисом гаситься.
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19.07.2021 09:07 Відповісти
Ну все!
Змиє Георгію в Чорне море!
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19.07.2021 09:08 Відповісти
Боже, врятуй Сакартвело!
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19.07.2021 09:12 Відповісти
Наше дурне поїхало в турне... Грузіни стережіться
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19.07.2021 09:13 Відповісти
Внимание! Warning! Achtung! Бубочка едет в Грузию! Грузины готовьтесь! МЧС перейти в режим боевой готовности!
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19.07.2021 09:22 Відповісти
Хай Бог милує грузинів:беніне одоробало від бєні нічого гарного вам не привезе.....хотіли б і ми мати президентом Міхо в такі часи(розгула кремлівської мафії) для України.
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19.07.2021 09:22 Відповісти
Не надо, Вова!!! Не лети в Грузию!!!
Ты же всем только несчастья приносишь!
что тебе Грузины плохого сделали?
Лети сразу к путлеру в москву.
Может он загнется?
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19.07.2021 09:22 Відповісти
Вован, можешь на возвращаться!
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19.07.2021 09:26 Відповісти
Боже-бережи Сакартвело. Тримайтеся браття 🇺🇦🤝🇬🇪.
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19.07.2021 09:31 Відповісти
Даёшь внезапное землятрясение! (надпись на транспаранте).
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19.07.2021 09:31 Відповісти
Грузия держись!! Беданосец прет...
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19.07.2021 09:45 Відповісти
Сочувствую грузинам
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19.07.2021 09:49 Відповісти
Саакушвили пусть с собой возьмет...он так давно не видел маму...😀
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19.07.2021 10:02 Відповісти
Грузини, навіщо ви так ризикуєте? Ми б вам радили цю ходячу Біду через кордон все таки не пускати...а то буде як у фільмі :
"- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут..."

Думайте, браття, ой думайте, кого до дому запросили....
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19.07.2021 10:07 Відповісти
захотіло відпочити...
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19.07.2021 10:18 Відповісти
Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем - Цензор.НЕТ 3487
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19.07.2021 10:48 Відповісти
Що чекає Грузію після приїзду Зе? Смерчі, урагани, землетруси?
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19.07.2021 10:55 Відповісти
Грузины, сделайте из него маленького Гогу...
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19.07.2021 11:53 Відповісти
20 раз надо подумать, прежде чем пускать этого придурка куда-то.....
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19.07.2021 12:25 Відповісти
По пути в Оман вместо США .........
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19.07.2021 14:45 Відповісти
 
 