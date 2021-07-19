Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем

Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом полетить до Грузії. Там він розпочне діяльність формату "Асоційованого тріо".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.

Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.

У межах візиту він планує розпочати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.

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Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Майєю Санду і президентом Європейської ради.