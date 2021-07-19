Зеленський сьогодні полетить до Грузії: підпише декларацію саміту "Асоційованого тріо" і зустрінеться з Мішелем
Президент України Володимир Зеленський сьогодні з робочим візитом полетить до Грузії. Там він розпочне діяльність формату "Асоційованого тріо".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента.
Візит Зеленського до Грузії відбудеться 19 липня 2021 року.
У межах візиту він планує розпочати діяльність формату "Асоційованого тріо" України, Грузії та Молдови на рівні глав держав.
Лідери трьох країн підпишуть декларацію саміту "Асоційованого тріо" і проведуть спільну зустріч із президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.
Зеленський також візьме участь у роботі Батумської міжнародної конференції разом з президенткою Грузії Саломе Зурабішвілі, президенткою Республіки Молдова Майєю Санду і президентом Європейської ради.
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Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
Змиє Георгію в Чорне море!
Ты же всем только несчастья приносишь!
что тебе Грузины плохого сделали?
Лети сразу к путлеру в москву.
Может он загнется?
"- Послушай, у вас несчастные случаи на стройке были?
- Нет, пока ещё ни одного не было...
- Будут..."
Думайте, браття, ой думайте, кого до дому запросили....