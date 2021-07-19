УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13474 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
743 3

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 431 127 осіб.

Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

"37 173 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 липня 2021 року. Одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані - 8591 людина.

Протягом доби працювали: 88 мобільних бригад, 124 пункти щеплення; 225 центрів вакцинації.

Також читайте: В Україні за добу від COVID-19 померли 5 осіб, зафіксовано 182 нові випадки зараження, 187 осіб одужали

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали 1 дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 098 648 щеплень", - розповіли в МОЗ.

За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ 01
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ 02
За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ 03

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) МОЗ (5401) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
24 серпня близенько і Зеля виявиться тріплом.
показати весь коментар
19.07.2021 08:56 Відповісти
Завезли пфайзер і в пунктах вакцинації прямо черги... Виявляється темпи вакцинації досить легко збільшити, достатньо замість шмурдяку завезти визнану в світі вакцину.
показати весь коментар
19.07.2021 09:00 Відповісти
Це піар. Насправді все до того неорганізовано шо пипець.
показати весь коментар
19.07.2021 09:04 Відповісти
 
 