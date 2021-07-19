За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 37 173 особи, загалом - 2 667 523, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
В Україні завершили вакцинацію проти коронавірусу (отримали дві дози) 1 431 127 осіб.
Про це повідомляє МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
"37 173 людини вакциновано проти COVID-19 за добу 18 липня 2021 року. Одну дозу отримали 28 582 людини, повністю імунізовані - 8591 людина.
Протягом доби працювали: 88 мобільних бригад, 124 пункти щеплення; 225 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 2 667 523 людини, з них отримали 1 дозу – 2 667 521 людина, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 431 127 осіб (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 098 648 щеплень", - розповіли в МОЗ.
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показати весь коментар19.07.2021 08:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Юра Фещук #470531
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