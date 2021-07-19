Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 191,2 млн, жертв уже понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 19 липня у світі зареєстрували 445 267 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6878 осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 191 230 672 випадки інфікування, з них 445 267 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 105 847 осіб, з них 6878 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 174,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.
Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 75-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 59-ту і 6-ту позицію відповідно.
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