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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 191,2 млн, жертв уже понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 191,2 млн, жертв уже понад 4,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 19 липня у світі зареєстрували 445 267 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 6878 осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 191 230 672 випадки інфікування, з них 445 267 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 4 105 847 осіб, з них 6878 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 191,2 млн, жертв уже понад 4,1 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 174,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Франція.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 191,2 млн, жертв уже понад 4,1 млн 02

Україна розташовується на 18-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 75-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 13-ту, за летальними випадками - 59-ту і 6-ту позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2248) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Не сотря на все усилия смертность никак не выходит больше 2 %....
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19.07.2021 09:11 Відповісти
Ну-ну.
4,105,847*100/191,230,672=2,15%
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19.07.2021 17:37 Відповісти
Та бачу,ЩО 2.15%.тільки не знаю,хто з перестраху помер -0.15% чи 2.00%....
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19.07.2021 19:05 Відповісти
 
 