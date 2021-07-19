УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13330 відвідувачів онлайн
Новини
1 485 14

Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП

Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП

Кремль проводить примусову паспортизацію на окупованому Донбасі, щоб отримати 2% голосів на підтримку партії "Єдина Росія" на осінніх виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, мета Кремля - ​​роздати в ОРДЛО до осені мільйон російських паспортів.

"610 тис., за їхніми даними, вже роздано. За нашими — приблизно стільки ж. З огляду на те, що приблизно ще мільйон людей виїхали з окупованого Донбасу до Росії, то сумарно маємо два мільйони виборців, 2% виборців. А перед лицем загрози того, що "Єдина Росія", за оцінками деяких російських експертів, взагалі може не перемогти цього року, звичайно, 2% — це дуже вагома цифра. І вони хотіли б її "домалювати", керувати цією частиною електорального ресурсу", - зазначив Арестович .

Крім того, днями депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував прирівняти прописку в ОРДЛО до російської.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Захід захоче подружитися із Росією ціною здачі українських інтересів, ми розвернемося на Схід, - радник глави ОП

Автор: 

вибори (6718) Держдума (735) Єдина Росія (144) окупація (6742) Донбас (22357) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+6
Они и без того могут себе нарисовать любую цифру.
показати весь коментар
19.07.2021 09:20
+2
Санитары!
Сделайте наконец-то этому тыпилу укольчик и отберите смартфон.
показати весь коментар
19.07.2021 09:21
+2
чтобы добрать до 73%?)
показати весь коментар
19.07.2021 09:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они и без того могут себе нарисовать любую цифру.
показати весь коментар
19.07.2021 09:20 Відповісти
Санитары!
Сделайте наконец-то этому тыпилу укольчик и отберите смартфон.
показати весь коментар
19.07.2021 09:21 Відповісти
чтобы добрать до 73%?)
показати весь коментар
19.07.2021 09:30 Відповісти
Люся лишь констатирует общеизвестный факт. Неужели так долго рекламируемый самим собой собственный "могучий интеллект" сподобился лишь на это? Так и на семинары по балабольству скоро перестанут ходить.😟
показати весь коментар
19.07.2021 09:32 Відповісти
Народу всегда хочется думать что он что-то решает....а в жизни кто как подсчитает самое важное.На дурака не нужен нож...
показати весь коментар
19.07.2021 09:54 Відповісти
Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 3266
показати весь коментар
19.07.2021 09:58 Відповісти
"Единая Россия" может не победить в этом году"))) Арестович тоже что-то курит)) Аналитеги, блин, сплошные в этом ОП, наркологическая проверка нужна)
показати весь коментар
19.07.2021 10:06 Відповісти
Да хрен с ним Парашей! Ведь в случае чего, они же и у нас будут голосовать! С этим уже давно нужно что-то делать. СНБО по-прежнему занимается всякой херней, а ведь это прямая их обязанность.
показати весь коментар
19.07.2021 10:12 Відповісти
Какой подсчет?Нарисуют скока надо в регионах .По типу Чечни.Никто и не пикнет.Все зачищено до блеска.Бывший министр экономики тоже так хотел,но Украина -не московский улус.
показати весь коментар
19.07.2021 10:28 Відповісти
У ордловчан тоже есть свои условия к кандидатам-чтоб не меньше двух ходок и базар простой,понятный ёпт!
показати весь коментар
19.07.2021 10:30 Відповісти
І шоб порожняк не гнали!
показати весь коментар
19.07.2021 11:20 Відповісти
Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП - Цензор.НЕТ 1141
показати весь коментар
19.07.2021 11:46 Відповісти
ДНР И ЛНР МОГУТ ПРОГОЛОСОВАТЬ ПРОТИВ.......
показати весь коментар
19.07.2021 12:38 Відповісти
А патом этат списсак випирателей стройными рядами атправицца на мастосрань: ссысрань, засрань и город серов де серут па падъездам.
показати весь коментар
19.07.2021 17:02 Відповісти
 
 