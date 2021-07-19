Кремль розраховує отримати додаткові 2% на виборах до Держдуми за рахунок паспортизації ОРДЛО, - радник глави ОП

Кремль проводить примусову паспортизацію на окупованому Донбасі, щоб отримати 2% голосів на підтримку партії "Єдина Росія" на осінніх виборах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ДОМ", про це заявив радник глави ОП, спікер української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович.

За його словами, мета Кремля - ​​роздати в ОРДЛО до осені мільйон російських паспортів.

"610 тис., за їхніми даними, вже роздано. За нашими — приблизно стільки ж. З огляду на те, що приблизно ще мільйон людей виїхали з окупованого Донбасу до Росії, то сумарно маємо два мільйони виборців, 2% виборців. А перед лицем загрози того, що "Єдина Росія", за оцінками деяких російських експертів, взагалі може не перемогти цього року, звичайно, 2% — це дуже вагома цифра. І вони хотіли б її "домалювати", керувати цією частиною електорального ресурсу", - зазначив Арестович .

Крім того, днями депутат Держдуми РФ Андрій Козенко запропонував прирівняти прописку в ОРДЛО до російської.

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