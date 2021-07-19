Попросив не шуміти під будинком: у Дніпрі невідомі зарізали 36-річного чоловіка, який зробив їм зауваження
Поліція Дніпра розшукує осіб, які вбили 36-річного чоловіка. Потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку № 10 на вул. Саранська в м. Дніпро.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області
Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції сьогодні, 19 липня, близько 6-ї ранку від дружини загиблого.
Зазначається, що потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку. В результаті чоловік зазнав три ножові поранення і помер до приїзду швидкої допомоги і поліції.
Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вживаються розшукові заходи для затримання невідомих, які причетні до нападу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
"Прохання до всіх, хто був свідком події чи володіє будь-якою інформацією за цим фактом, звернутися до поліції на лінію 102", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
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Пістолет - це не бронежилет, а ножем здалеку не **********. І тут вже важливо - не у кого у кишені зброя сильніша, а хто готовий її застосувати на ураження.
Вот зачем поливать все и вся? Всегда были и будут уголовники - пока этот мир существует.
І де та бидлота, яка кілька днів тому засуджувала нотаріуса, який в аналогічній ситуації захистив себе з допомогою трамвату?