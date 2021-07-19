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Новини Будні поліції
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Попросив не шуміти під будинком: у Дніпрі невідомі зарізали 36-річного чоловіка, який зробив їм зауваження

Попросив не шуміти під будинком: у Дніпрі невідомі зарізали 36-річного чоловіка, який зробив їм зауваження

Поліція Дніпра розшукує осіб, які вбили 36-річного чоловіка. Потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку № 10 на вул. Саранська в м. Дніпро.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області

Повідомлення про злочин надійшло до відділення поліції № 1 Дніпровського районного управління поліції сьогодні, 19 липня, близько 6-ї ранку від дружини загиблого.

Зазначається, що потерпілий зробив зауваження невідомим, які голосно поводилися біля його будинку. В результаті чоловік зазнав три ножові поранення і помер до приїзду швидкої допомоги і поліції.

Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група та кінологічна служба. Поліцейські встановлюють всі обставини події. Вживаються розшукові заходи для затримання невідомих, які причетні до нападу. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).

"Прохання до всіх, хто був свідком події чи володіє будь-якою інформацією за цим фактом, звернутися до поліції на лінію 102", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Дніпро (3297) вбивство (3109)


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Топ коментарі
+54
У мене немає слів...Покоління відморожених ублюдків...
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19.07.2021 09:34
+50
поліція на такі виклики переважно кладе.
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19.07.2021 09:45
+42
Случилось бы уголовное дело против шмальнувшего. Государство у нас воровское.
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19.07.2021 09:37
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коли робиш зауваження неадекватам в 6 годин ранку, треба мати в кишені пістолет, а краще автомат. Ніхто ж не спростував формулу "добре слово і кольт краще ніж просто добре слово"
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19.07.2021 10:24 Відповісти
Як пістолет в кишені захистить тебе від ножа у пузі?
Пістолет - це не бронежилет, а ножем здалеку не **********. І тут вже важливо - не у кого у кишені зброя сильніша, а хто готовий її застосувати на ураження.
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19.07.2021 10:46 Відповісти
смысл вообще было выходит, да скинулись бы всем домом по кирпичу и делов то. Пистолет или автомат = зона.
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19.07.2021 10:46 Відповісти
Якщо є кольт або (краще) автомат, то можна й без слів обійтися.
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19.07.2021 10:47 Відповісти
кольтом та добрим словом можливо достигнути більшого ніж тільки добрим словом
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19.07.2021 15:57 Відповісти
тільки легалізовувати носіння зброї
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19.07.2021 10:43 Відповісти
На ночной шум во дворе надо не ругаться с этими отморозками, а вызывать полицию, причем тем больше людей позвонят, тем скорее патруль приедет.
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19.07.2021 10:45 Відповісти
Полиция туда ночью не поедет на вызов по шума -это АНД район, там больше половины населения оседлые цыгане и наркобароны.
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19.07.2021 12:26 Відповісти
это район Амур вроде ? так там шо цыган цыгана завалил?
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19.07.2021 12:41 Відповісти
Не знаю, в принципе там же не только цигане живут. Подозреваю что завалили как раз не цигана, те бы не полезли..
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19.07.2021 13:43 Відповісти
Да, быдло диктует как жить. Нормальная у нас правоохранительная система
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19.07.2021 11:42 Відповісти
Как показала практика, один очень мощный взрывпакет, очень хорошо помогает от ночного шума под окном.
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19.07.2021 12:04 Відповісти
светошумовая граната.
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19.07.2021 21:13 Відповісти
Та ну все лопнуло терпіння... Тепер буду так недай боже після 23 хоч якесь буде орать під вікнами ..без розмов ..зразу пишіть записки рідним барани про прощання .. Попереджень не буде. Все набридло
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19.07.2021 12:08 Відповісти
Это АНД район Днепра известен так же как цыганский район. Там и днем не очень то безопасно, а ночью выходить на улицу что бы сделать замечание местным гопникам, ну не знаю даже, мужик видимо был очень наивный. Люди в коментах которые пишут что надо было вызывать полицию - полиция в этот район без очень веской причины не поедет ночью.
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19.07.2021 12:24 Відповісти
правильно решать такую ситуацию через полицию. В советской лагерной ментальности так делать не принято, потому, что стучишь "чужим" на "своих". Но в цивилизованых странах, это первое, что делают граждане. К тому же советы успокаивать с оружием или другим насильственным способом, тоже не законны уже с другой стороны.
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19.07.2021 12:25 Відповісти
не поедет туда полиция ночью по вызову из-за шума. Это цыганский район, они и днем то туда меньше чем в два экипажа не полезли бы.
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19.07.2021 12:27 Відповісти
Ну значит, нужно было звонить со всех квартир. Пусть полиция тоже не спит спокойно. Равнодушие большинства жителей отчасти и привело к трагедии.
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19.07.2021 12:30 Відповісти
та хоть в колокола звони, ночью они на Амур разве что на стрельбу поедут, и то в десяток экипажей.
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19.07.2021 13:46 Відповісти
страху то не нагоняй , анд ничем не отличается от других , на западном или на тополях тож отморозков хватает ( как и в любом другом ) , но люди живут , и копы ездят , не так часто как пару лет назад , но патрулируют , и на вызов едут
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19.07.2021 18:54 Відповісти
Ну да, ничем. Ты это приезжим рассказывай когда хату им в том районе будешь продавать, мне не надо.
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22.07.2021 18:53 Відповісти
к слову - что происходит в стране, где нет закона - о легальном обращении с оружием.... твоя жизнь ничего не стоит.....
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19.07.2021 12:32 Відповісти
А вышел бы с револьвером, вся шушера разбежалась бы мигои по хорошему. Без выстрелов. Но сейчас самые отмороженные скажут, что, я РЕМБА и в жизни все обстоит не так. Я жду!
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19.07.2021 12:35 Відповісти
Так і скажу... рембо домоворошений а як щодо пукалки у них .. іщо Перестрілка???
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19.07.2021 12:44 Відповісти
Не скажешь, потому что человеку с револьвером ты ничего не скажешь! Ты понял планктон?
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19.07.2021 13:26 Відповісти
З тобою так би і вчинив.. Мовчки проходив би мимо а потім зненацька вистрілив вголову і пішов би далі...
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19.07.2021 13:33 Відповісти
Навіщо конченю людину попереджать ...
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19.07.2021 13:34 Відповісти
нет , ты - нормальный пацанюра !
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19.07.2021 12:47 Відповісти
а кинул бы гранату, и сразу была б тишина и другим школа
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19.07.2021 13:02 Відповісти
Нет, ну сидеть за этот сброд тоже не хочется. Все же есть мера.
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19.07.2021 13:24 Відповісти
Уголовный кодекс писался Портновым. Для урок и депутатов. Обычным людям он ни защиты ни прав не дает
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19.07.2021 12:38 Відповісти
Такое впечатление, что комментаторы ни разу не жили на свете. Ну, или не были знакомы с уголовной статистикой.
Вот зачем поливать все и вся? Всегда были и будут уголовники - пока этот мир существует.
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19.07.2021 12:56 Відповісти
https://censor.net/ua/user/330841

І де та бидлота, яка кілька днів тому засуджувала нотаріуса, який в аналогічній ситуації захистив себе з допомогою трамвату?
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19.07.2021 13:00 Відповісти
та да , если бы его покалечила или вальнула та компашка , то он бы в глазах диванных экспэрдов был бы "лох" и "..нада была всей гастиницай палицию вызывать... "
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19.07.2021 13:09 Відповісти
трамват = травмат
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19.07.2021 13:35 Відповісти
Треба казати так :"Панове, я вбив тестя, тому зараз сюди приїде поліція... тікайте звідси!"
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19.07.2021 13:03 Відповісти
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