Блінкен про постачання вакцини Moderna в Україну: Це буде кроком до подолання пандемії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що надання вакцини Moderna Україні сприятиме подоланню пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен повідомив у Twitter.

"Сполучені Штати передали Україні два мільйони доз вакцини Moderna. Цей крок сприяє зусиллям США в подоланні глобальної пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня в Україну вперше доставили вакцину Moderna.

Також читайте: "США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna