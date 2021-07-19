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Новини Боротьба з коронавірусом
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Блінкен про постачання вакцини Moderna в Україну: Це буде кроком до подолання пандемії

Блінкен про постачання вакцини Moderna в Україну: Це буде кроком до подолання пандемії

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що надання вакцини Moderna Україні сприятиме подоланню пандемії COVID-19.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен повідомив у Twitter.

"Сполучені Штати передали Україні два мільйони доз вакцини Moderna. Цей крок сприяє зусиллям США в подоланні глобальної пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 липня в Україну вперше доставили вакцину Moderna.

Також читайте: "США продовжуватимуть надавати допомогу Україні", - посольство про постачання до Києва 2 млн доз вакцини Moderna

Автор: 

вакцина (4419) США (23348) COVID-19 (19765) Блінкен Ентоні (1157) Moderna (63)


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Топ коментарі
+2
И хороший способ окончательно выправить электоральную ситуацию в Украине в сторону Запада. Прокацапская и прочая зэбильная шобла - ярые антипрививочники, значит "отсеются" естественным путём.
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19.07.2021 10:13
+2
Американці підклуються про українців більше "української" влади. Наобирали, зебіли.
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19.07.2021 10:22
+1
Странно. У меня в городе открылось сразу несколько пунктов вакцинации. Это не американцы их открыли. Может, вам стоит немного лучше думать?
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19.07.2021 10:52
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И хороший способ окончательно выправить электоральную ситуацию в Украине в сторону Запада. Прокацапская и прочая зэбильная шобла - ярые антипрививочники, значит "отсеются" естественным путём.
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19.07.2021 10:13 Відповісти
Американці підклуються про українців більше "української" влади. Наобирали, зебіли.
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19.07.2021 10:22 Відповісти
Странно. У меня в городе открылось сразу несколько пунктов вакцинации. Это не американцы их открыли. Может, вам стоит немного лучше думать?
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19.07.2021 10:52 Відповісти
Хоч десяток. І що, американською вакцинують, чи китайсько- індійським фуфломіцином придбаним з відкатами?
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19.07.2021 11:02 Відповісти
Для вас звісно "хоч десяток". Бо коли в голові одна думка, що "погана зелена влада", то звісно, що треба все одно писати погане. Вакцинують і Пфіцером теж. І китайським коронаваком. А ви, вибачте, спеціаліст з вірусології та імунології, що пишете про ці вакциини "фуфломіцин"? А ще ви мабуть і спеціаліст з фінансів, якщо пишете про відкати. До речі, коронавак визнаний ВООЗ. Там його не вважають фуфломіцином. Але вам видніше, куди ж їм до вас.
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19.07.2021 14:35 Відповісти
 
 