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Блінкен про постачання вакцини Moderna в Україну: Це буде кроком до подолання пандемії
Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що надання вакцини Moderna Україні сприятиме подоланню пандемії COVID-19.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Блінкен повідомив у Twitter.
"Сполучені Штати передали Україні два мільйони доз вакцини Moderna. Цей крок сприяє зусиллям США в подоланні глобальної пандемії COVID-19", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 18 липня в Україну вперше доставили вакцину Moderna.
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