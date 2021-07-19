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Новини Коронавірус і карантин
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Найближчим часом ЄС визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною CoronaVac, - Ляшко

Найближчим часом ЄС визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною CoronaVac, - Ляшко

Найближчим часом Європейський Союз визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною поти коронавірусу CoronaVac.

Про це в ефірі каналу Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що наприкінці квітня - на початку травня багато журналістів запитували, чи схвалить CoronaVac Всесвітня організація охорони здоров'я.

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"Я говорив, що так, триває процес – і найближчим часом визнає. Сьогодні вакцина визнана ВООЗ і дозволяється", – зазначив Ляшко.

За його словами, подібний процес нині триває і в ЄС.

"Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС. - Ред.) внесе CoronaVac до свого переліку (схвалених вакцин. - Ред.). Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії. Всі говорять, що найближчим часом питання розглянуть – і всі визнані ВООЗ вакцини дозволять подорожувати за COVID-сертифікатом", – заявив Ляшко.

На уточнювальне запитання, коли це станеться, Ляшко повторив – найближчим часом.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13636) Ляшко Віктор (1516) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Тобто Україна стала лобістом інтересів Китаю у ЄС?
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19.07.2021 09:36
+3
Ну если сам ляшко сказал...то значит в ес в лепешку разобьются но признают...ляшко это голова...авторитет в мире медицины....светило так сказать...😀
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19.07.2021 09:48
+2
Не верю!!!
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19.07.2021 09:37
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Тобто Україна стала лобістом інтересів Китаю у ЄС?
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19.07.2021 09:36 Відповісти
Не верю!!!
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19.07.2021 09:37 Відповісти
Одни обещания
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19.07.2021 09:42 Відповісти
Ну если сам ляшко сказал...то значит в ес в лепешку разобьются но признают...ляшко это голова...авторитет в мире медицины....светило так сказать...😀
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19.07.2021 09:48 Відповісти
к сожалению при этой никчемной зеленой владе Украина становится провинцией Китая-
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19.07.2021 09:54 Відповісти
Это понятно. Я к тому, что вiслючье шобло не стремится становиться провинцией Китая, а ищет лёгких денег, т.к. сейчас у них это самая острая проблема. Китай даёт этих денег и не следит за руками, как МВФ. Вот вiслючье шобло и рассчитывает на "последний хапок" перед шухером.
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19.07.2021 10:25 Відповісти
вiслючье шобло - это проект кремля "янукович-2". Они изначально под внешним управлением, так что у тебя не получится напарить сюда очередную кацапскую методичку.
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19.07.2021 10:37 Відповісти
Да ничего подобного. Вы видите только то что китайская диктатура вам показывает и на что даёт добро(ибо зачем тогда ограничения(запрет мессенджеров, vpn), системы типа Baidu, ведь это не только фильтр от "неудобной инфы"). Цена всего "вяличия" типа коммунистического Китая - это сотни тысяч, если не миллионы, убитых. И это я не про чиновников которых расстреляли. Там коррупция не меньше нашего. "Хорошо где нас нет". Всё познается в сравнении.
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19.07.2021 10:54 Відповісти
"Хорошо где нас нет" - это кацапская поговорка, которая на удивление верна.
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19.07.2021 10:56 Відповісти
Да уже этим короноваком вовсю колют людей... Пфайзер ведь дорогой и егно мало. А этого понакупали овер и дофига.
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19.07.2021 10:04 Відповісти
Файзером, Короноваком и Ковишилдом провакцинировано примерно поровну. Каждым примерно по полмиллиона людей (разброс в пределах плюс-минус 10%).
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19.07.2021 10:06 Відповісти
в то время как привитая этой хренью Индонезия снова страдает от короны,этот идиот,в наглую брешет...
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19.07.2021 10:33 Відповісти
Хорошо, а как быть в таком случае : первую прививку сделали СoronaVak, сейчас подходит время на вторую а ее уже нет, в прошлые выходные вакцинировали всех Pfizer. Но с этой недели вроде бы переходят на Moderna понятно украинский сертификат выдадут и дальше Майорки лететь в августе не собираюсь, но просто хотелось бы последовательности, если ты привился одной вакциной, то тебе должны автоматом оставить вторую дозу.
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19.07.2021 10:37 Відповісти
Некоторые можно заменять другими, некоторые нет. Сертификат выдадут по второй вакцине. Пфайзер не могут заменить на короновак, наоборот не знаю.
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19.07.2021 12:05 Відповісти
Спасибо
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19.07.2021 12:31 Відповісти
Ну признают- будет супер. Не разделяю этого вакцинного снобизма и "илитарности". Если вакцина признана ВОЗ безопасной и эффективной то почему и нет?
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19.07.2021 12:02 Відповісти
враньё
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19.07.2021 15:04 Відповісти
 
 