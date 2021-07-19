Найближчим часом ЄС визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною CoronaVac, - Ляшко

Найближчим часом Європейський Союз визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною поти коронавірусу CoronaVac.

Про це в ефірі каналу Україна заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Він нагадав, що наприкінці квітня - на початку травня багато журналістів запитували, чи схвалить CoronaVac Всесвітня організація охорони здоров'я.

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"Я говорив, що так, триває процес – і найближчим часом визнає. Сьогодні вакцина визнана ВООЗ і дозволяється", – зазначив Ляшко.

За його словами, подібний процес нині триває і в ЄС.

"Найближчим часом ЕМА (медрегулятор ЄС. - Ред.) внесе CoronaVac до свого переліку (схвалених вакцин. - Ред.). Я комунікував з європейським регіональним директором бюро ВООЗ і з колегами в Єврокомісії. Всі говорять, що найближчим часом питання розглянуть – і всі визнані ВООЗ вакцини дозволять подорожувати за COVID-сертифікатом", – заявив Ляшко.

На уточнювальне запитання, коли це станеться, Ляшко повторив – найближчим часом.