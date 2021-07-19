За тиждень на водоймах України загинуло 116 осіб, під час пожеж - 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 12.07 по 18.07) на водних об'єктах України загинули 116 осіб, під час пожеж - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.

Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 333 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 56 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 718 пожеж, врятовано на пожежах 13 осібта не допущено знищення вогнем 391 будівлі і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 5 тис. грн.

Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 261 виїзд, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 4 тис. 75 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 116 осіб.

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