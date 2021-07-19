За тиждень на водоймах України загинуло 116 осіб, під час пожеж - 12, - ДСНС
Протягом минулого тижня (з 12.07 по 18.07) на водних об'єктах України загинули 116 осіб, під час пожеж - 12.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ДСНС.
Від початку тижня зареєстровано 2 тис. 333 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 56 осіб.
Ліквідовано 1 тис. 718 пожеж, врятовано на пожежах 13 осібта не допущено знищення вогнем 391 будівлі і 43 од. техніки. На пожежах загинуло 12 осіб, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 6 млн 5 тис. грн.
Упродовж тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 261 виїзд, у ході яких виявлено, вилучено та знищено 4 тис. 75 вибухонебезпечних предметів.
Протягом тижня на водних об’єктах загинуло 116 осіб.
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Але ж про це кричати потрібно навіть з праски!
Це ж катастрофа...
116 за тиждень
Способи завжди є.
Пропаганда тверезого відпочинку, непродаж алкоголю на пляжах, облаштування цивілізованих пляжів з нормальною службою порятунку, басейни (де дітей вчать плавати). Купу всього можна зробити.
І це я не спец в питанні.
А можна плюнути-нехай собі топляться. Але тонуть не пенсіонери і хворі. Хоча їх теж жалко. Тоне молодь, активні люди.
І українців навіть офіційно вже 41 млн.
Навіщо ж тоді держава, якщо нічого не робити в цьому плані?!