Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови

В Україні вперше чиновники і претенденти на громадянство складають іспит з державної мови.

Іспит, реєстрація на який стартувала 16 липня, розпочався о 9:30, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

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Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Національної комісії України зі стандартів державної мови і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Як повідомлялося, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".