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Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови

Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови

В Україні вперше чиновники і претенденти на громадянство складають іспит з державної мови.

Іспит, реєстрація на який стартувала 16 липня, розпочався о 9:30, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Далі впродовж перших двох тижнів щодня у будні відбуватимуться три іспитові сесії: з 9:30 до 11:30, з 12:30 до 14:30 і з 15:30 до 17:30.

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Для перевірки робіт і встановлення рівня володіння державною мовою апарат Національної комісії України зі стандартів державної мови і сама Комісія мають 15 календарних днів.

Станом на сьогодні іспитові майданчики облаштовані у Києві, Чернігові, Полтаві, Вінниці, Житомирі, Черкасах, Луцьку, Івано-Франківську, Чернівцях, Миколаєві, Рубіжному.

Як повідомлялося, з 16 липня 2021 року для вступу на державну службу необхідно подавати сертифікат про рівень володіння державною мовою. Отримати його можна за результатами спеціального іспиту. Відповідальною за процес іспитів є Національна комісія зі стандартів державної мови, що визначено Законом "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Автор: 

громадянство (1077) українська мова (836) чиновник (803) іспити (121) мова (742) держслужбовці (337)


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Топ коментарі
+10
Первый экзамен: чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают украинский язык - Цензор.НЕТ 2742
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19.07.2021 09:56
+8
..Фаріон їм в комісію ...Вона швиденько вичистить це *кодло * !
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19.07.2021 10:01
+6
Хоть что-то хорошее ....от ЗЕльцев независящее.Благодаря выборам 73% негодяев и он выучил родную мову.
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19.07.2021 10:00
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Чета вспомнилось, как https://youtu.be/QAJtyxEMAlA "царёва" в "Криївку" не пустили . Как оно не смогло выдавить из себя "Слава Україні!".
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19.07.2021 09:56 Відповісти
Первый экзамен: чиновники и претенденты на гражданство Украины сдают украинский язык - Цензор.НЕТ 2742
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19.07.2021 09:56 Відповісти
Документ на знання української мови вимагали і раніше, але тепер створили цілий державний орган... Невже ми такі багаті, щоб для цього потрібна ціла Національна комісія зі стандартів державної мови? Нова сотня чиновників, які будуть витрачати державні кошти...
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19.07.2021 09:58 Відповісти
Чинуші раніше *формально * писали ..що знають державну українську ...а самі ні бельмеса !
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19.07.2021 10:00 Відповісти
Ти знаєш? Ти здавав? Ти отримував такий документ?
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19.07.2021 10:04 Відповісти
У Зелі ще є невлаштовані квартальщики, їхні родичі та знайомі.
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19.07.2021 10:01 Відповісти
и брать взятки
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19.07.2021 10:18 Відповісти
Возможно, еще одна статья дохода...
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19.07.2021 09:59 Відповісти
Скоріше ми знову за це заплатимо із своїх кишень. Раніше отримання і витрати на отримання відповідного документу покладалось на особу, якій цей документ був необхідний (в середньому 300-400 грн.)
Про затвердження Порядку проведення іспитів на рівень володіння державною мовою

49. Фінансування заходів з проведення іспиту здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в установленому законодавством порядку та за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.
50. Складення іспиту для осіб, які претендують на зайняття посад, визначених частиною першою статті 9 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", здійснюється на безоплатній основі.
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19.07.2021 10:03 Відповісти
готовимся к прибытию беженцев, похоже. У них же денег нет.
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19.07.2021 10:19 Відповісти
Хоть что-то хорошее ....от ЗЕльцев независящее.Благодаря выборам 73% негодяев и он выучил родную мову.
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19.07.2021 10:00 Відповісти
А як справи з білоруською у вас?
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19.07.2021 10:02 Відповісти
Одним словом.... Ж.( белТВ,театры,белшколы и в деревнях бабки.) Но на сегодня это неважно .....вот вообще.С мовой враг вдвойне опасен.Где ваши тягниВбоки,надюхи,яроши,наемы и.егорки соболевы делись.....ну мовней не придумать ....бабла скосили и отвалили.Или думаете медведчуки,шуфричи,рабиновичи россию разлюбят и за Украину головы сложат с мовой?Все надо делать вовремя и с умом.Не навредить стране важнее всего.На языковой слюнтявке лапти многих дебилов подловили.........и перетянули на свою сторону.
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19.07.2021 11:09 Відповісти
..Фаріон їм в комісію ...Вона швиденько вичистить це *кодло * !
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19.07.2021 10:01 Відповісти
Які чиновники потребують громадянства!!? В нас, що, своїх дармоїдів не встачає? Взамін своїх висилайте і буде справедливо!
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19.07.2021 10:01 Відповісти
Різні понаїхавші.
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19.07.2021 10:03 Відповісти
Контрольный вопрос: чем отличается "паляниця" от "полуниці"?
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19.07.2021 10:02 Відповісти
Ну ета, как іво, ага, шота напополам.
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19.07.2021 10:05 Відповісти
Первое это полячка, а второе полночь. А чего - вроде норм?
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19.07.2021 10:07 Відповісти
Вы все перепутали ныця-это задница. полу ныця это полужопица.
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19.07.2021 10:15 Відповісти
Розумний аж страшно.(С)
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19.07.2021 10:20 Відповісти
Паля ныця это подгоревшая задница
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19.07.2021 10:20 Відповісти
Борю, ти мені нагадав про Омелька з конопель!
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19.07.2021 11:13 Відповісти
Это как в английском man і men .
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19.07.2021 10:13 Відповісти
Bad i bed.
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19.07.2021 10:16 Відповісти
Веселка у виконанні дебілоязичних звучить як вєсєлка. Їхні п.дерастичні і-кання, а-кання, є-кання вже задовбали.
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19.07.2021 10:14 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=Zzu1uN935X8 Украинский язык для чиновников | Дизель Шоу Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови - Цензор.НЕТ 8227
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19.07.2021 10:10 Відповісти
Цікаво, які тарифи на здачу
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19.07.2021 10:11 Відповісти
С какой целью интересуешься?
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19.07.2021 10:14 Відповісти
бесплатно теперь. Я официальную сторону вопроса имею в виду.
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19.07.2021 10:21 Відповісти
Кива защитил кандидатскую,так что если тут даже животное с докторской степенью может быть,не вижу проблем сдать экзамен по украинскому на русском
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19.07.2021 10:17 Відповісти
У мене в атестаті:
- Українська мова -3
- Українська література - 4
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19.07.2021 10:20 Відповісти
У мене всі трійки, а фізика 4.
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19.07.2021 10:24 Відповісти
Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови - Цензор.НЕТ 802
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19.07.2021 10:21 Відповісти
новое гнездо коррупции.
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19.07.2021 10:22 Відповісти
Так они камеры закупят, охрану, создадут целый культ, всё будет как при получении прав. Ну и теперь нам легче должно стать вроде как, а то видишь ли удумали без экзаменов...
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19.07.2021 10:41 Відповісти
А чому це прихльники української використовують тут маасковське нарєчіє?
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19.07.2021 10:23 Відповісти
маасковське нарєчіє якої мови?
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19.07.2021 10:28 Відповісти
Так званий новояз.
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19.07.2021 10:32 Відповісти
200грн за экзамен или борзеют?
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19.07.2021 10:38 Відповісти
І "гражданам" треба здавати, щоб або стати громадянами, або отримати паспорт жителя. Як в Прибалтиці.
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19.07.2021 11:10 Відповісти
А также сдавать экзамен по истории и административном устройстве государства, как в Германии
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19.07.2021 15:07 Відповісти
Доречно було влаштувати екзамен на незнання російської "мови", бо саме лише її знання перетворює людей самі знаєте на що.
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19.07.2021 11:32 Відповісти
Запізнились років на 20!!!!
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19.07.2021 11:39 Відповісти
Тест зананадто закручений і середньостатистичний кандидат на посаду з стакою 5500грн, на необхідний результат - 80% з дуже високою імовірність його не складе.
І не складе не через неволодіння мовою, а саме через надмірну закрученість завдань.
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19.07.2021 11:45 Відповісти
А щоб отримати статус російськомовного, треба здавати екзамен з російської мови?
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19.07.2021 11:47 Відповісти
Бл=ха муха.. вы хотите что бы Пидалик " завис" он же не тот не тот не сдаст...
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19.07.2021 12:07 Відповісти
А хто краще говорить українською - Пидалик, чи Аваков?
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19.07.2021 12:14 Відповісти
Первыми предлагаю отправить на экзамен Пидалика и Киву, оба как ни как "кандидаты наук", а экзаменатором назначить тройку от " Свободы" - " Конгресса украинских националистов" - "Правого сектора", а то у них и экзамены примут точно так же как и их "диссертации"
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19.07.2021 12:06 Відповісти
кому сдают ?? таким же претендентам ??? пусть сдают канадским специалистам которые знают УКРАЇНСЬКУ МОВУ....
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19.07.2021 12:36 Відповісти
А іспити будуть приймати ті, що кажуть "КАКАЯ РАЗНІЦА"?
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19.07.2021 14:38 Відповісти
корупція безсмертна
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19.07.2021 15:28 Відповісти
 
 