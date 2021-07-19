Вантажівка в'їхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині. ФОТО
Вночі під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув співробітник Патрульної поліції Дмитро Сапога.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції у Facebook.
"Дмитро заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ". Попередньо, близько 2-ї години, інспектор саме зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.
На превеликий жаль, Дмитро зазнав травм, несумісних із життям, та загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.
Наразі з'ясовуються всі обставини цієї страшної ДТП.
"29-річний Дмитро Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим й відданим своїй справі колегою.
У Дмитра залишилися батьки, сестра та брат.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого колеги. Сумуємо разом із вами", - додали в поліції.
Фото: патрульна поліція/Facebook
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