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Новини ДТП
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Вантажівка в'їхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині. ФОТО

Вночі під час виконання службових обов'язків у ДТП загинув співробітник Патрульної поліції Дмитро Сапога.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Патрульній поліції у Facebook.

"Дмитро заступив на чергування на відрізок автодороги М-14 "Одеса — Мелітополь — Новоазовськ". Попередньо, близько 2-ї години, інспектор саме зупинив вантажівку, коли водій іншого автомобіля DAF не врахував дорожньої обстановки, безпечної швидкості та дистанції і здійснив наїзд на службовий автомобіль поліцейських та Дмитра, який був біля авто.

На превеликий жаль, Дмитро зазнав травм, несумісних із життям, та загинув на місці події", - йдеться в повідомленні.

Вантажівка вїхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині 01

Наразі з'ясовуються всі обставини цієї страшної ДТП.

"29-річний Дмитро Сапога ніс службу в лавах патрульної поліції Херсонської області з травня 2018 року. Для колег він назавжди залишиться щирим, чуйним, добрим й відданим своїй справі колегою.

У Дмитра залишилися батьки, сестра та брат.

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Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким нашого колеги. Сумуємо разом із вами", - додали в поліції.

Вантажівка вїхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині 02
Вантажівка вїхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині 03
Фото: патрульна поліція/Facebook

Вантажівка вїхала в автомобіль патрульної поліції і насмерть збила 29-річного поліцейського на Херсонщині 04

Автор: 

ДТП (4480) смерть (6777) патрульна поліція (1442)


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Топ коментарі
+15
Не знаю як у цьому випадку, але сам стикався з ¨лосями¨, які вночі, без проблискових маячків, на аварійці, стояли з радаром у правій смузі. Один з них вибіг у ліву щоб ¨заробити¨ собі на каву, ці майстри маскування дійсно ризикують своїм життям за 200грн і ствоюють аварійні ситуації на дорозі.
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19.07.2021 10:49
+11
Співчуття родині.
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19.07.2021 10:27
+8
Соболезнования родным и близким
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19.07.2021 10:33
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Обстоятельства не раскрыты. Это был случайный наезд или целенаправленно... Пока не будем знать обстоятельств, оценивать событие не имеет смысла.
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19.07.2021 10:09 Відповісти
Точно, це мафія полювала за патрульним бо він їм перекрив фінансові потоки з Кіпру.
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19.07.2021 10:19 Відповісти
То я бачу ви в курсі справ... Ви, часом не з прокуратури?
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19.07.2021 10:28 Відповісти
Я прибиральник в ДБР, займаюсь боротьбою з торгівлею людьми.
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19.07.2021 12:52 Відповісти
RIP
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19.07.2021 10:15 Відповісти
Співчуття родині.
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19.07.2021 10:27 Відповісти
Соболезнования родным и близким
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19.07.2021 10:33 Відповісти
Співчуття рідним, але скільки таких аваковських дебілів, загубило життів ...І все безкарно...
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19.07.2021 10:37 Відповісти
Тут такое не принято писать - в милиции работают лучшие из лучших , умнейшие из умнейших, честнейшие из честнейших жителей Украины, проходя жесточайший (США - дети по сравнению с Украиной) отбор. Это избранные представители народа Украины.
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19.07.2021 10:54 Відповісти
Не знаю як у цьому випадку, але сам стикався з ¨лосями¨, які вночі, без проблискових маячків, на аварійці, стояли з радаром у правій смузі. Один з них вибіг у ліву щоб ¨заробити¨ собі на каву, ці майстри маскування дійсно ризикують своїм життям за 200грн і ствоюють аварійні ситуації на дорозі.
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19.07.2021 10:49 Відповісти
згоден на 100%, шкода що ми тепер не дізнаємся про причину зупинки (напевно дуже кошти потрібні були) та ще й в нічний час
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19.07.2021 11:36 Відповісти
 
 