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Новини Коронавірус і карантин
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В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч. ІНФОГРАФІКА

В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч. ІНФОГРАФІКА

Масова вакцинація проти коронавірусу запобігла в Англії від 11 до 12,5 млн випадків інфекцій, понад 46 300 госпіталізацій і від 35 200 до 38 600 смертей.

Про це йдеться в оновленому звіті міністерства охорони здоров'я країни, складеному за даними епіднагляду та матаналізу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Автори підкреслюють: ці числа, ймовірно, занижені.

На 11 липня охоплення вакцинами від COVID-19 в Англії однієї дозою досягло 62%, двома – 47% дорослого населення. Там пріоритетно вакцинували насамперед найвразливіших – старші групи та інші групи ризику.

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Місцеві вчені вирахували, що приблизно 91% дорослих у країні вже мають антитіла до "корони" (або після інфекції, або після вакцинації). Незважаючи на сильні хвилі ковіду в Британії, з них лише у 16% – антитіла після інфекції.

Відсоток пасивно або активно імунізованих серед молоді від 17 до 29 років (основна група-рушій нинішньої хвилі в країні) почав зростати тільки в останні тижні.

В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч 01

Аналогічні позитивні новини прийшли з Нью-Йорку.

Вчені з Єльського університету показали препринт аналізу, за яким кампанія вакцинації запобігла в місті понад 250 000 випадків інфекції, 44 000 госпіталізацій і 8300 смертей від ковіду в період з її старту до 1 липня. 

"Примітно, що швидке розгортання вакцини придушило ще одну хвилю COVID-19, яка призвела б до стійкого збільшення випадків захворювання, госпіталізацій і смертей протягом весни, викликаних високозаразливими штамами", – уточнили автори.

Вони підкреслили, що незважаючи на ці штами, в основному дельта-варіант, число випадків захворювання в місті знизилося з більш ніж 5500 в січні до менш 350 в липні.

В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч 02

Автор: 

вакцина (4419) Велика Британія (5650) карантин (18172) Нью-Йорк (129) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+3
Конечно. Вот на лаптестане нет прививок и 800 жмуров в день. Чем не красивые циры?
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19.07.2021 10:27
+3
Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:30
+2
Это вопрос здравого смысла. Ты пытаешься напихать сюда нарративы лаптестана, прикрываясь "заграничной просей", но тут это не действует
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19.07.2021 10:35
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Конечно. Вот на лаптестане нет прививок и 800 жмуров в день. Чем не красивые циры?
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19.07.2021 10:27 Відповісти
Речь о вакцинах, а не о "спутнике-вектор". ВОЗ кацапский шмурдяк вакциной не считает.
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19.07.2021 10:31 Відповісти
Это вопрос здравого смысла. Ты пытаешься напихать сюда нарративы лаптестана, прикрываясь "заграничной просей", но тут это не действует
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19.07.2021 10:35 Відповісти
Во так всем наплевать на то, что ты тут барабанишь по клавиатурке
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19.07.2021 10:39 Відповісти
Ищешь, кого бы еще рассмешить?
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19.07.2021 10:54 Відповісти
Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:30 Відповісти
И?
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19.07.2021 10:31 Відповісти
И ты можешь это доказать?
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19.07.2021 10:34 Відповісти
Я тебе могу напечатать сюда любые цифры на любые темы. И ты в них поверишь?

В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 932
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19.07.2021 10:38 Відповісти
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 9467
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19.07.2021 10:48 Відповісти
И?
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19.07.2021 10:51 Відповісти
И тут снова: Население Британии и лаптестана отличается примерно в два раза. При этом, в вакцинированной на 60% Британии отменяют карантинные меры, и смертей от КОВИДа почти нет, а на лаптестане 800 КОВИДных трупов каждый день.
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19.07.2021 10:52 Відповісти
А тебе просто "крыть нечем"
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19.07.2021 11:07 Відповісти
этот дятел приводит как пример Австралию, Австралию, Карл! Даже неудобно как то объяснять, чем уникальна Австралия...может быть своим особым географическим положением, исключающим активное неконтролируемое перемещение граждан?
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19.07.2021 12:02 Відповісти
У вас в Австралии НЕТ прямых границ с другими государствами. Плюс, наверное самые жесткие меры карантина. Вот и результат... Умник...
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19.07.2021 10:43 Відповісти
У него от Австралии только иконка прокси.
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19.07.2021 10:45 Відповісти
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 8869
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19.07.2021 10:50 Відповісти
В Англії та Нью-Йорку підрахували, скільком смертям від COVID-19 запобігла вакцинація - майже 47 тисяч - Цензор.НЕТ 4779
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19.07.2021 10:53 Відповісти
https://www.svoboda.org/a/30914468.html Елена: Если сравнивать прежние месяцы и новый локдаун, который потом ввели в Мельбурне, то там, конечно, всё было еще серьезней. В городе ввели постоянный комендантский час, без шуток, можно было от дома отходить метров на 200. Полиция огородила кордонами несколько кварталов так называемого социального жилья (для малоимущих), в которых была зарегистрирована наибольшая вспышка. А у нас было легче - я, например, занималась спортом, бегала по утрам, можно было нормально выходить в магазин. А в Мельбурне сейчас, во время второй волны, во многие дома просто привозили продукты, то есть все люди вообще не могли выходить за дверь. Это были наиболее суровые действовавшие правила для демократической страны западного мира, о которых я когда-либо читала.
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19.07.2021 11:44 Відповісти
Вот благодаря жесткому карантину и нет. Но это неустойчивое равновесие. Вьетнам тоже долго держался за счет карантина. А сейчас там стремительный рост заболеваемости.
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19.07.2021 11:57 Відповісти
У тебя 19 постов на этой странице, и на первый же мой пост ты сразу пишешь "уймись наконец".
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19.07.2021 12:01 Відповісти
антипрививочник негодуэ, это все всемирный заговор, коронавируса не существует ко-ко-ко, прививки не работают, ко-ко-ко.
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19.07.2021 12:03 Відповісти
Если бы у бабушки был сами знаете что, то она былабы дедушкой.
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19.07.2021 11:10 Відповісти
Владимир Владимирович, повторять шутку дважды, считается плохим тоном.
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19.07.2021 13:45 Відповісти
 
 