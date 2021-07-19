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На світанку зупинилося серце 29-річного воїна Олександра Горбенка, який зазнав важких поранень у районі ООС 15 липня
У лікарні Харкова помер тяжко поранений у зоні ООС військовий Олександр Горбенко з Кривого Рогу.
Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.
"Дуже боляче … На світанку зупинилося серце нашого земляка … Горбенко Олександр Олександрович, 29 років, який 15.07 приблизно о 21.30 під час ворожого обстрілу зазнав 80 % опіків тіла.
Лікарі боролися за життя … Сашу вбили російські найманці на українській землі", - написала вона.
Губа додала, що Горбенко став на захист України в 2014 році.
"Вічна пам‘ять нашому Герою, співчуття родині і побратимам", - написала вона, додавши, що про час і місце поховання повідомить додатково.
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