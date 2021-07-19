Букмекери назвали фаворита в бою Берінчика і Лобова на голих кулаках

Бій відбудеться в Києві в Палаці спорту 24 липня.

Букмекери вважають, що в бою на голих кулаках між українським боксером Денисом Берінчиком та бійцем змішаних єдиноборств з Ірландії Артемом Лобовим більше шансів на перемогу у Берінчика.

Про це свідчать коефіцієнти, за якими приймають ставки на майбутній бій.

Так, букмекерська агентство Pari Match дає на перемогу Берінчика коефіцієнт 1,60. Ставки на перемогу Лобова приймаються під коефіцієнт 2,25.

Букмекери з 1xBet на перемогу українського боксера дають коефіцієнт 1,57. Утім, на перемогу Лобова у них коефіцієнт також трохи менший, ніж у конкурентів - 2,175.

Найбільш радикальна позиція компанії FavBet - на перемогу Берінчика вони дають 1,40. У разі перемоги Лобова - готові виплачувати за коефіцієнтом 3,00.

Таким чином, професіонали у вгадуванні результатів спортивних подій схиляються до того, що переможе Денис Берінчик, але водночас не ставлять заздалегідь хрест на Лобові, пропонуючи поставити на нього з гігантським потенційним виграшем.

Раніше на пресконференції, присвяченій майбутньому бою, організованому українським промоушном "Махач", обидва спортсмени виклали свою тактику в майбутньому змаганні. І обидва обіцяють видовищний агресивний бій.

Так, чинний чемпіон світу з боксу за версією WBA і олімпійський призер Денис Берінчик має намір більше вкладатися в атаку, ніж в оборону. "Три пропустив, п'ять - завдав", - так він резюмував свій план.

Лобов, який виступав під егідою UFC і в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC, зауважив, що короткі раунди, передбачені регламентом "Махача", не залишають йому вибору. Він не робитиме ставку на вимотування противника, а має намір сконцентруватися на потужних ударах. Тим більше, що Лобов важчий за свого противника.

Раніше експерти вже висловлювалися, що результат бою не вирішений. Якщо у Берінчика за плечима олімпійські регалії і більша кількість боїв, то у Лобова - більш широкий бійцівський досвід, зокрема в боях на кулаках.

Співзасновник промоушена "Махач" Андрій Лімонтов раніше висловився, що бачить у Лобова більше шансів на перемогу.

"Результат бою може бути дуже непередбачуваним. Але, мабуть, через досвід бійок на кулаках перевага все ж буде за Артемом. Найімовірніше, він буде щільно працювати в клінчі. Денис своєю чергою може показати хорошу техніку, швидкість і роботу на дистанції. Але знаючи Артема, навряд чи він піде боксувати з досвідченим боксером. У будь-якому випадку сили практично рівні, і шанси на перемогу є в обох бійців, але мій прогноз, нехай і з невеликою перевагою - Лобов", - говорив Лімонтов.

Нагадаємо, що бій Берінчик-Лобов завершить 6 сезон "Махача", який відбудеться в столичному Палаці спорту 24 липня. Змагання триватимуть протягом цілого дня - з 10 ранку до опівночі. Глядачі зможуть побачити бої за участю команди з Казахстану, яка вже прибула до Києва і активно готується до змагань.

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