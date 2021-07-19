Президент Transship Group Іванов про приватизацію портів: Держава має піти з галузі, вона є неефективним менеджером
Необхідно провести концесію або приватизацію портів в Україні, щоб зберегти хоча б щось у цій галузі.
Про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов, передає Цензор.НЕТ.
"У мене є чітке і ясне переконання, що з галузі має піти держава. Ми з вами розуміємо, що держава це не просто неефективний менеджер, це згубно для виробництва. Держава - це смерть всього виробництва. Наша держава в тому вигляді, в якому вона існує", - наголосив він.
За словами Іванова, необхідно, щоб у галузь якнайшвидше зайшов приватний капітал у будь-якій формі: концесія, приватизація, приватні термінали тощо
"Це генеральна лінія, яка може щось ще зберегти в цій галузі", - додав він.
Топ коментарі
+7 Nestor Nen
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+6 Eispickel
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+5 Петр Дибров #460784
показати весь коментар19.07.2021 11:49 Посилання
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Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов
- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
- забавная формулировка, - много куда подходит)
(с) Советы по эффективному менеджменту.
Свою гражданскую позицию выражу так: не будет у нас никакой трансформации государства пока оно (упыри) имеет наглость заниматься бизнесом