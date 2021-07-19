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Новини
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Президент Transship Group Іванов про приватизацію портів: Держава має піти з галузі, вона є неефективним менеджером

Президент Transship Group Іванов про приватизацію портів: Держава має піти з галузі, вона є неефективним менеджером

Необхідно провести концесію або приватизацію портів в Україні, щоб зберегти хоча б щось у цій галузі.

Про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є чітке і ясне переконання, що з галузі має піти держава. Ми з вами розуміємо, що держава це не просто неефективний менеджер, це згубно для виробництва. Держава - це смерть всього виробництва. Наша держава в тому вигляді, в якому вона існує", - наголосив він.

За словами Іванова, необхідно, щоб у галузь якнайшвидше зайшов приватний капітал у будь-якій формі: концесія, приватизація, приватні термінали тощо

"Це генеральна лінія, яка може щось ще зберегти в цій галузі", - додав він.

Також дивіться: Я б оголосив люстрацію для всіх силовиків у портовій галузі, їм тут категорично робити нічого, - президент Transship Group Іванов. ВIДЕО

Автор: 

концесія (242) порт (2057) приватизація (1684)


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Топ коментарі
+7
Вже теплоелектростанції Ахметов "врятував"
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19.07.2021 11:44
+6
Надо писать правильно заголовки:
Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов

- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
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19.07.2021 11:31
+5
На дурачка ...Посадить пару менеджеров от государств и сразу станут эффективными...Лезук скоты на лакомые кусмища!
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19.07.2021 11:49
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Вже маємо досвід з ефективними менеджерами.
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19.07.2021 11:23 Відповісти
Надо писать правильно заголовки:
Гражданин России, и по совместительству
президент Transship Group Иванов

- жалуется что Украина выкидывает его из своих портов...
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19.07.2021 11:31 Відповісти
Гражданин россии, и по совместительству президент
- забавная формулировка, - много куда подходит)
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19.07.2021 11:43 Відповісти
Не знаю, не знаю. Но у нас в Мариуполе порт является очень даже прибыльным. А по зарплате и соцпакету - в лидерах. Сильно подкосила блокада в Керченском проливе. Ну так это дело государства, чтобы разблокировать. И ледокол новый нужен. Опять же государство нужно. А по остальным вопросам и так справляются.
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19.07.2021 13:18 Відповісти
Забагато в Україні "ІНВЕСТНЯНЬ" - ГПУ, СБУ, ДБР, МВС.....
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19.07.2021 11:40 Відповісти
Вже теплоелектростанції Ахметов "врятував"
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19.07.2021 11:44 Відповісти
На дурачка ...Посадить пару менеджеров от государств и сразу станут эффективными...Лезук скоты на лакомые кусмища!
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19.07.2021 11:49 Відповісти
Что бы отучить кота гадить под кроватью - нужно выбросить кровать и спать на полу.
(с) Советы по эффективному менеджменту.
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19.07.2021 11:55 Відповісти
Жестко он по зеленой власти проехался
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19.07.2021 11:57 Відповісти
Если государство не эфективно то надо разбираться с государством а не с портами. А прямо сказать что воровское государство во всем не эфективно ума не хватает.По этой логике распродать проект Украина и пойти наниматься к эфективным менеджерам. Приватизация уже была. Но классика вечна ,Неначе люди подурили сами на панщину идуть и диточок своих ведуть'
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19.07.2021 12:19 Відповісти
Керченский пролив нужно разблокировать. Кто бы там ни был собственником.
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19.07.2021 13:21 Відповісти
И из IT со своей диясити тоже.
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19.07.2021 12:44 Відповісти
А накой нам такое государство, у которого ничего нет. Значит все продать, деньги разворовать.
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19.07.2021 12:49 Відповісти
Ага.Потрібно віддати за копійки,"ефективним власникам":бені,ахметке,пінчуку.ВДАВИТЕСЬ,ВИРОДКИ.
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19.07.2021 12:53 Відповісти
Этот гражданин РФ высказал свое мнение, основываясь на своей алчности. Не плохо.
Свою гражданскую позицию выражу так: не будет у нас никакой трансформации государства пока оно (упыри) имеет наглость заниматься бизнесом
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19.07.2021 13:22 Відповісти
Гораздо более интересный вопрос - откуда такое внимание у этого интернет издания к этому гражданину рф? зачем его интервью нарезать на десяток новостей как интервью с бородатой бабушкой из Днепра?
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19.07.2021 13:38 Відповісти
ага...отдайте усе бене и ахметке
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19.07.2021 15:53 Відповісти
Опыт 30 лет независимости показывает, что именно частные менеджеры являются неэффективными для государства Украина и для его граждан. Куда ни ткни в украинскую новейшую историю, везде внедрение частного капитала, в том числе инновационного, приводило к обнищанию основной массы украинских граждан. На а кто богател вам с легкостью любой назовет.
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19.07.2021 16:02 Відповісти
ворьё нам уже 30 лет горбатого лепит, что гос-во является неэффективным менеджером. А потом себе в карман - и сразу всё эффективно.
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19.07.2021 21:07 Відповісти
 
 