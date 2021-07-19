Президент Transship Group Іванов про приватизацію портів: Держава має піти з галузі, вона є неефективним менеджером

Необхідно провести концесію або приватизацію портів в Україні, щоб зберегти хоча б щось у цій галузі.

Про це в інтерв'ю "Re:Ports" заявив президент холдингу Transship Group Андрій Іванов, передає Цензор.НЕТ.

"У мене є чітке і ясне переконання, що з галузі має піти держава. Ми з вами розуміємо, що держава це не просто неефективний менеджер, це згубно для виробництва. Держава - це смерть всього виробництва. Наша держава в тому вигляді, в якому вона існує", - наголосив він.

За словами Іванова, необхідно, щоб у галузь якнайшвидше зайшов приватний капітал у будь-якій формі: концесія, приватизація, приватні термінали тощо

"Це генеральна лінія, яка може щось ще зберегти в цій галузі", - додав він.

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