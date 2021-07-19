ДБР відкрило справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького

Держбюро розслідувань перевірить обставини ухвалення суддями КАС ВС рішення за позовом Олександра Тупицького до Президента.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС ВС Наталія Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як пише видання, 15 липня 2021 року Головне слідче управління ДБР дійсно почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

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У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін того ж дня попросив КАС ВС надати ДБР:

1) належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;

2) дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;

3) копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Відповідні документи КАС ВС має передати ДБР до 21 липня 2021 року.

Цікаво, що, як зазначив у своєму листі в КАС ВС слідчий ДБР К. Петрухін, зазначене кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

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Нагадаємо, що 14 липня 2021 року Колегія суддів КАС ВС у складі Наталії Коваленко (головуюча), Олександра Стародуба, Володимира Кравчука, Альберта Єзерова та Сергія Чиркіна визнала незаконним Указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року про скасування Указу про призначення суддею КСУ Олександра Тупицького в 2013 році.

Суд дійшов висновку, що Президент не мав права скасовувати акт індивідуальної дії одного зі своїх попередників, оскільки такий акт уже вичерпав свою силу.

Увечері того ж дня на сайті Офісу Президента з'явилася заява, в якій у категоричній формі висловлювалася незгода з ухваленим колегією суддів КАС ВС рішенням, а також стверджувалося, що Верховний Суд "очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі".

Зазначимо, що в справах, пов'язаних з Олександром Тупицьким та ще одним суддею КСУ, також позбавленим Президентом посади, Олександром Касмініним Державного бюро розслідувань традиційно проявляє доволі високу активність.

Як зазначає видання, активні дії ДБР у відповідних кримінальних провадженнях вже привели до проблем у суддів Печерського районного суду столиці, які раніше задовольняли клопотання Бюро і яким тепер доведеться давати пояснення у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.