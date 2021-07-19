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Новини Правосуддя
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ДБР відкрило справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького

ДБР відкрило справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького

Держбюро розслідувань перевірить обставини ухвалення суддями КАС ВС рішення за позовом Олександра Тупицького до Президента.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом ухвалення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького. Про це повідомила головуюча в цьому процесі суддя КАС ВС Наталія Коваленко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Судово-юридичну газету.

Як пише видання, 15 липня 2021 року Головне слідче управління ДБР дійсно почало досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 62021000000000603 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що призвело до тяжких наслідків).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ (оновлено)

ДБР відкрило справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького 01

У зв'язку з цим, старший слідчий ДБР Кирило Петрухін того ж дня попросив КАС ВС надати ДБР:

1) належним чином завірену копію справи № 9901/96/21, рішення колегії суддів КАС ВС від 14 липня 2021 року, а також журнали судових засідань у цій справі;

2) дані автоматизованої системи документообігу КАС ВС про рух документів справи № 9901/96/21 та розподілі позову;

3) копії записів технічної системи, яка фіксувала хід судового засідання під час розгляду справи № 9901/96/21.

Відповідні документи КАС ВС має передати ДБР до 21 липня 2021 року.

Цікаво, що, як зазначив у своєму листі в КАС ВС слідчий ДБР К. Петрухін, зазначене кримінальне провадження перебуває "на посиленому відомчому контролі з боку керівництва Державного бюро розслідувань".

Також читайте: Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага

Нагадаємо, що 14 липня 2021 року Колегія суддів КАС ВС у складі Наталії Коваленко (головуюча), Олександра Стародуба, Володимира Кравчука, Альберта Єзерова та Сергія Чиркіна визнала незаконним Указ Володимира Зеленського від 27 березня 2021 року про скасування Указу про призначення суддею КСУ Олександра Тупицького в 2013 році.

Суд дійшов висновку, що Президент не мав права скасовувати акт індивідуальної дії одного зі своїх попередників, оскільки такий акт уже вичерпав свою силу.

Увечері того ж дня на сайті Офісу Президента з'явилася заява, в якій у категоричній формі висловлювалася незгода з ухваленим колегією суддів КАС ВС рішенням, а також стверджувалося, що Верховний Суд "очолив опір частини суддівського корпусу фундаментальній судовій реформі".

Зазначимо, що в справах, пов'язаних з Олександром Тупицьким та ще одним суддею КСУ, також позбавленим Президентом посади, Олександром Касмініним Державного бюро розслідувань традиційно проявляє доволі високу активність.

Як зазначає видання, активні дії ДБР у відповідних кримінальних провадженнях вже привели до проблем у суддів Печерського районного суду столиці, які раніше задовольняли клопотання Бюро і яким тепер доведеться давати пояснення у Вищій раді правосуддя.

Нагадаємо, 27 березня Глава держави підписав Указ № 124/2021 "Про деякі питання забезпечення національної безпеки України", яким скасував укази Президента з 2013 року про призначення суддями Конституційного Суду України Олександра Тупицького і Олександра Касмініна.

14 липня ЗМІ стало відомо, що Верховний Суд визнав протиправним указ Зеленського про скасування призначення Тупицького суддею КСУ.

Автор: 

Верховний Суд (1192) КС (1427) юстиція (732) Тупицький Олександр (259) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+51
Зависливий, жадібний і мстивий недоумок.
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19.07.2021 11:31
+47
Куда логичнее открыть дело по факту противоправного указа Зеленского, об отмене указа о назначении Тупицкого.
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19.07.2021 11:30
+44
Бубочка Муссолини Пиночетович и новости из дурдома..
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19.07.2021 11:31
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Сторінка 2 з 2
Давление на суд.
Я бы на месте судебной коллегии КАС ВС обратился в Высший Совет Правосудия, чтобы те обратились в Офис Генпрокурора с заявлением на ГБР (вмешательство в работу суда, давление на суд в целях принятия определённого решения - в смысле, что это уже давление на апелляционную инстанцию происходит психологическое). Пусть по ним дело тоже пооткрывают и от них потребуют материалы уголовного дела, пояснения, кто давал какие указания . . .
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19.07.2021 14:35 Відповісти
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWJ2kixCjVxZFX1Ed-Uu3suchz5GocEerzS6kp0YJsA-lt4lXk81x4yNKxsK2A0IRwxPZRyg11ikbugRp64Ll1ZIX7vOHLqyeEx8EXUs_HCBnY03cbDl64ZBl89X-1VvDs&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWJ2kixCjVxZFX1Ed-Uu3suchz5GocEerzS6kp0YJsA-lt4lXk81x4yNKxsK2A0IRwxPZRyg11ikbugRp64Ll1ZIX7vOHLqyeEx8EXUs_HCBnY03cbDl64ZBl89X-1VvDs&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/5692434254163939?__cft__[0]=AZWJ2kixCjVxZFX1Ed-Uu3suchz5GocEerzS6kp0YJsA-lt4lXk81x4yNKxsK2A0IRwxPZRyg11ikbugRp64Ll1ZIX7vOHLqyeEx8EXUs_HCBnY03cbDl64ZBl89X-1VvDs&__tn__=%2CO%2CP-R 8 мин. ·

Государственное бюро расследований по команде Зеленского завело уголовное дело против судей Верховного Суда, которые признали незаконным указ Зеленского об увольнении главы Конституционного Суда.

Зеленский продолжает подписывать себе приговор...
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19.07.2021 14:47 Відповісти
У тому-то і справа, що Нелоху одним епізодом більше чи менше, більше довічного ув"язнення не буде
Уявляєте, що він буде творити на наступних виборах? Цей владу сам не віддасть, буде як у Білорусі
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19.07.2021 20:45 Відповісти
ахаха
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19.07.2021 14:53 Відповісти
ДБР перетворили в собачку для шута. Мерзота порушує всі закони разом з "гарантом"
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19.07.2021 15:32 Відповісти
це щось новеньке в юриспруденції, хоча в 100 років тому уже було всяке. Тобто, ВАЗеленський вище всякого суду і над ним тільки його бог. Ну ще, може, мама-ріма. Це вже стає небезпечним для країни, цю дорогу уже пройшли ***** і Лукашенко.
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19.07.2021 15:38 Відповісти
Очевидно,що цей наглухо скомпрометований орган доведеться розганяти.
До прибиральниць включно.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
Офіційно від Верховного суду (я так розумію, на адресу ДБР і найвеличнішого лідера **********)

Верховний Суд нагадує, що відповідно до ст. 129 Конституції України, суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права.

У ст. 126 Основного Закону закріплено, що незалежність і недоторканність судді гарантуються Конституцією і законами України. Вплив на суддю у будь-який спосіб забороняється. Суддю не може бути притягнуто до відповідальності за ухвалене ним судове рішення, за винятком вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

https://www.facebook.com/supremecourt.ua/posts/1002074027234149 Повністю
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19.07.2021 21:27 Відповісти
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