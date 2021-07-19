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Тіхановська не готова брати участь у нових виборах президента Білорусі: Могла б слугувати "моральним авторитетом"
Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська не братиме участі в президентських виборах у Білорусі, якщо вони відбудуться.
Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю National Interest.
"Я не готова брати участь у нових виборах", - сказала Тіхановська.
Водночас, лідерка білоруської опозиції заявила, що могла б слугувати "моральним авторитетом".
За словами Тіхановської, Білорусі насамперед потрібен "хороший менеджер", який може відновити країну.
Крім того, опозиціонерка додала, що правління Лукашенка "не може тривати довго".
Топ коментарі
+11 Привет
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+10 Valery Greff
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+7 молодой рабочий
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Тобто мораль це штучна система етичних норм, прийнятих в тому чи іншому суспільстві! З цього виходить, що "мораль" була і у Сталіна, і у Гітлера, і у Пол Пота! І навіть у племенах південноамериканських канібалів (у деяких племенах взятих у полон людей чужого племені могли поселить у себе, дать дружину з свого племені Він міг кілька років жить у них, завести дітей А потім приходив час і він добровільно йшов на місце жертвоприношення Вважалося, що відмова від цього - образа духів! А ще через деякий час його синів теж приносили в жертву (хлочики від чужого вважалися "чужаками") І його мати спокійно їла його м"ясо на ритуальному обіді! І це теж - "МОРАЛЬ"!!!
І у Тіхановської - теж "своя мораль"
Попадья-Гапонша
Белорусские платформы «Голос», «Зубр» и инициатива «Честные люди» доказали, что лидер оппозиции Светлана Тихановская победила в первом туре президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Об этом написал в Facebook один из основателей платформы Голос Павел Либер.
IT-платформа Голос проводила альтернативный подсчет голосов избирателей и проверяла результаты с каждого участка. Проект Зубр следил за количеством нарушений на участках во время выборов.
По словам Либера, за год с момента выборов были собраны новые протоколы, а к его команде присоединились аналитики, «которые хотели сделать это упражнение:Как восстановить итоги выборов, имея голоса, привязанные к участкам, бюллетени в Голосе и те протоколы, которые удалось достать».
В конце концов было опубликовано отчет, который доказывает, что Тихановская набрала не менее 3 млн голосов и победила в первом туре.
Белорусские избиратели самостоятельно указывали свой выбор на платформе «Голос», присылали фото бюллетеней и указывали участок, на котором голосовали. Так удалось узнать, за кого проголосовали более миллиона избирателей, и получить 900 000 голосов с привязкой к участку.
Аналитики собрали и оцифровали 1545 протоколов участковых избирательных комиссий, в частности 1517 официальных протоколов участков. Всю информацию объединили и с помощью нее восстановили настоящие результаты выборов, говорится в отчете.
Если явка составила 78% (5,4 млн человек), то Светлана Тихановская получила 56% голосов (3,0 млн), а Александр Лукашенко - 34% (1,8 млн).
За других кандидатов проголосовали 10% избирателей (0,5 млн). Если принимать данные ЦИК Беларуси о явке в 84% (5,8 млн человек), то Тихановская набрала 52% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 38% голосов (2,2 млн), другие кандидаты - 10% (0,6 млн).
В ЦИК Беларуси Александру Лукашенко приписали 80,1% голосов, а Светлана Тихановская по официальным данным якобы набрала 10,1% голосов.