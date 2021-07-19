Тіхановська не готова брати участь у нових виборах президента Білорусі: Могла б слугувати "моральним авторитетом"

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська не братиме участі в президентських виборах у Білорусі, якщо вони відбудуться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю National Interest.

"Я не готова брати участь у нових виборах", - сказала Тіхановська.

Водночас, лідерка білоруської опозиції заявила, що могла б слугувати "моральним авторитетом".

За словами Тіхановської, Білорусі насамперед потрібен "хороший менеджер", який може відновити країну.

Крім того, опозиціонерка додала, що правління Лукашенка "не може тривати довго".

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