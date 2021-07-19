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Новини Революція в Білорусі
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Тіхановська не готова брати участь у нових виборах президента Білорусі: Могла б слугувати "моральним авторитетом"

Тіхановська не готова брати участь у нових виборах президента Білорусі: Могла б слугувати

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тіхановська не братиме участі в президентських виборах у Білорусі, якщо вони відбудуться.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона заявила в інтерв'ю National Interest.

"Я не готова брати участь у нових виборах", - сказала Тіхановська.

Водночас, лідерка білоруської опозиції заявила, що могла б слугувати "моральним авторитетом".

За словами Тіхановської, Білорусі насамперед потрібен "хороший менеджер", який може відновити країну.

Крім того, опозиціонерка додала, що правління Лукашенка "не може тривати довго".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка засів у бункері, намагаючись насильством змусити білорусів підкорятися, - Тіхановська

Автор: 

Білорусь (7966) вибори (6718) Тіхановська Світлана (389)


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Топ коментарі
+11
Та да...мораль она такая разная...можно свалить из страны оставив своих соратников в ней..и потом вещать о морали когда они сидят в тюрьмах..
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19.07.2021 11:46
+10
Авторитетом?

Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом" - Цензор.НЕТ 1205
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19.07.2021 11:45
+7
поматросила и бросила..
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19.07.2021 11:47
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Авторитетом?

Тихановская не готова участвовать в новых выборах президента Беларуси: Могла бы служить "моральным авторитетом" - Цензор.НЕТ 1205
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19.07.2021 11:45 Відповісти
А че так?
Больше не удастся проскочить с фальшивыми подписными листами?
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19.07.2021 11:46 Відповісти
ты ж с понтом старый пердун-киевлянин! откуда тебе знать про какие то подписные листы в Беларуси?
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19.07.2021 12:16 Відповісти
Тебе в урюпинске виднее.
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19.07.2021 12:22 Відповісти
чо,чо,слонячий тебе Ури Асс через плячО, трется тут животное рашистское ,по типу свиньи...
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19.07.2021 14:01 Відповісти
Неужели поняла, что подставила целый народ, целую страну ?
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19.07.2021 11:46 Відповісти
русский, ты еще напиши, что она тебя заставила на бутылку сесть.
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19.07.2021 12:07 Відповісти
Баран винторогий, она выпустила протестный пар в свисток хороводов и даренья цветов полицаям ! Ваша она ,успокойся ,Ослан...
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19.07.2021 14:04 Відповісти
Та да...мораль она такая разная...можно свалить из страны оставив своих соратников в ней..и потом вещать о морали когда они сидят в тюрьмах..
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19.07.2021 11:46 Відповісти
Мора́ль (https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0 лат. moralitas) - система неофіційних уявлень, норм та оцінок, що регулюють https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D1%96%D0%BD%D0%BA%D0%B0 поведінку https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0 людей уhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE суспільстві , практична реалізація положень якої забезпечується громадським схваленням чи осудом.

Тобто мораль це штучна система етичних норм, прийнятих в тому чи іншому суспільстві! З цього виходить, що "мораль" була і у Сталіна, і у Гітлера, і у Пол Пота! І навіть у племенах південноамериканських канібалів (у деяких племенах взятих у полон людей чужого племені могли поселить у себе, дать дружину з свого племені Він міг кілька років жить у них, завести дітей А потім приходив час і він добровільно йшов на місце жертвоприношення Вважалося, що відмова від цього - образа духів! А ще через деякий час його синів теж приносили в жертву (хлочики від чужого вважалися "чужаками") І його мати спокійно їла його м"ясо на ритуальному обіді! І це теж - "МОРАЛЬ"!!!
І у Тіхановської - теж "своя мораль"
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19.07.2021 12:05 Відповісти
там любителів путєна і без Цихановської вистачить
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19.07.2021 11:47 Відповісти
поматросила и бросила..
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19.07.2021 11:47 Відповісти
наш кулявлоб - прям ремба по сравнению с тобой!
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19.07.2021 11:48 Відповісти
Беларусь картофельный фюрер с потрохами сдал в таёжный союз, какие выборы? Может разве что когда сдохнет ***** и начнутся сдвиги какие то
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19.07.2021 11:50 Відповісти
Смешная "авторитетная".. Особенно после ее выступления в Минске... Хотя понятно теперь нужно остаться на плаву.., что бы иметь на этом свой кусок "хлеба" с маслом и икрой. Не хочешь идти в президенты, иди в партизаны.. Маргиналка, пустышка... Один авторитет вот строчит из отдельного дома ( после снятия с самолета), другая с другого места. А цена обоим одинаковая.
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19.07.2021 11:52 Відповісти
вся надежда на тебя, сказочник
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19.07.2021 12:17 Відповісти
В отличии от таких как она я не лезу в моральные авторитеты. ( потому что не Мандела, Черновил, Сахаров,Ганди и т.д. И в отличии тебя Шариков Полиграфович Максист я не умничаю о других , а высказываю свое мнение по заметке...Но на это видимо у тебя ума не хватает.. ущербный...
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19.07.2021 12:35 Відповісти
Моральний авторитет і ГеБешний агент, якось не зовсім сумісні речі.
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19.07.2021 11:56 Відповісти
кацапам нормально
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19.07.2021 12:02 Відповісти
В часи народних заворушень різні типи людей виносить на поверхню, але цю геть випадково винесло.
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19.07.2021 11:56 Відповісти
Козлиха-провокаторша
Попадья-Гапонша
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19.07.2021 12:01 Відповісти
Света это аморально.
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19.07.2021 12:24 Відповісти
Тихановская победилав первом туре президентских выборов 56% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 34% (1,8 млн).

Белорусские платформы «Голос», «Зубр» и инициатива «Честные люди» доказали, что лидер оппозиции Светлана Тихановская победила в первом туре президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года. Об этом написал в Facebook один из основателей платформы Голос Павел Либер.

IT-платформа Голос проводила альтернативный подсчет голосов избирателей и проверяла результаты с каждого участка. Проект Зубр следил за количеством нарушений на участках во время выборов.
По словам Либера, за год с момента выборов были собраны новые протоколы, а к его команде присоединились аналитики, «которые хотели сделать это упражнение:Как восстановить итоги выборов, имея голоса, привязанные к участкам, бюллетени в Голосе и те протоколы, которые удалось достать».
В конце концов было опубликовано отчет, который доказывает, что Тихановская набрала не менее 3 млн голосов и победила в первом туре.
Белорусские избиратели самостоятельно указывали свой выбор на платформе «Голос», присылали фото бюллетеней и указывали участок, на котором голосовали. Так удалось узнать, за кого проголосовали более миллиона избирателей, и получить 900 000 голосов с привязкой к участку.
Аналитики собрали и оцифровали 1545 протоколов участковых избирательных комиссий, в частности 1517 официальных протоколов участков. Всю информацию объединили и с помощью нее восстановили настоящие результаты выборов, говорится в отчете.
Если явка составила 78% (5,4 млн человек), то Светлана Тихановская получила 56% голосов (3,0 млн), а Александр Лукашенко - 34% (1,8 млн).
За других кандидатов проголосовали 10% избирателей (0,5 млн). Если принимать данные ЦИК Беларуси о явке в 84% (5,8 млн человек), то Тихановская набрала 52% голосов (3,0 млн), Лукашенко - 38% голосов (2,2 млн), другие кандидаты - 10% (0,6 млн).
В ЦИК Беларуси Александру Лукашенко приписали 80,1% голосов, а Светлана Тихановская по официальным данным якобы набрала 10,1% голосов.
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19.07.2021 12:34 Відповісти
херень не может быть авторитетом
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19.07.2021 13:55 Відповісти
Не має вона перспективи на виборах,от і не йде,галасувати то можна,але ж вибори ,якщо це вибори,реальність покажуть.
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19.07.2021 16:01 Відповісти
 
 