Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк просив дружину президента Зеленського Олену вплинути на главу держави під час підготовки до зустрічі з президентом Франції Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данилюк розповів у програмі "Світське життя".

Данилюк заявив, що допомагав організувати зустріч Зеленського і Макрона перед другим туром президентських виборів у 2019 році.

За його словами, Ключовим було "налаштувати Зеленського на роботу".

"Бували випадки, коли я давав документи, а він (Зеленський. - Ред.) не хотів готуватися. Казав: "я пішов" - і пішов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і сказав:" Лєно, щось, здається, Володимир не найкращим чином підготувався до зустрічі з президентом Франції". Через деякий час стукіт, у мій номер заходить Володимир (Зеленський. - Ред.), каже: "Гаразд, давай мені папку", - розповів екссекретар РНБО.

Данилюк вважає, що причиною такої поведінки могло бути те, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського, тому для нього подібна підготовка була незвичною.

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