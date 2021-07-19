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Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО

Екссекретар РНБО Олександр Данилюк просив дружину президента Зеленського Олену вплинути на главу держави під час підготовки до зустрічі з президентом Франції Макроном.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Данилюк розповів у програмі "Світське життя".

Данилюк заявив, що допомагав організувати зустріч Зеленського і Макрона перед другим туром президентських виборів у 2019 році.

За його словами, Ключовим було "налаштувати Зеленського на роботу".

"Бували випадки, коли я давав документи, а він (Зеленський. - Ред.) не хотів готуватися. Казав: "я пішов" - і пішов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і сказав:" Лєно, щось, здається, Володимир не найкращим чином підготувався до зустрічі з президентом Франції". Через деякий час стукіт, у мій номер заходить Володимир (Зеленський. - Ред.), каже: "Гаразд, давай мені папку", - розповів екссекретар РНБО.

Данилюк вважає, що причиною такої поведінки могло бути те, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського, тому для нього подібна підготовка була незвичною.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24308) Данилюк Олександр (911) Макрон Емманюель (1513) Олена Зеленська (253)


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Топ коментарі
+96
Одичалая отара 73% привела к власти инфантильного довбойоба.
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19.07.2021 12:12 Відповісти
+91
Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 836
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19.07.2021 12:12 Відповісти
+74
... не хотел готовиться. Говорил: "я пошел" - и ушел.... две дорожки вдул - и вернулся!!!)))
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19.07.2021 12:12 Відповісти
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КУРНУЛ ?
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19.07.2021 16:42 Відповісти
понюшка кокаина помогала...
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19.07.2021 15:52 Відповісти
https://twitter.com/ChetVic
Бєніно Г+Г дуже печеться про репутацію борцуна з олігархами Зєлі.

https://twitter.com/ChetVic @ChetVic

"Світське життя…" видалило з Youtube-каналу інтерв'ю з екссекретарем РНБО Данилюком…"

"…тепер роль дружини, яка змушує Зеленського робити хоч щось виконує Єрмак"

"Цікаво, цим всім данилюкам із рябошапками нормально спиться, після того, як вони привели ЦЕ у крісло президента?"
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19.07.2021 17:04 Відповісти
До чого тут данилюки та рябошапки?
Це у крісло президента привів мудрий нарід аж у кількості 73%.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
Якраз за фасадами данилюків та рябошапок сунули у владу маріонетки ахмєта, каломойші, фірташа, пінчука.
Чому кілька мільйонів притомних громадян це розуміли в 2019, а данилюки, рябошапки НІ ?

Ось вона, ЗЕкоманда зразка 2019

https://bin.ua/uploads/posts/2019-07/1562877524_2.jpg
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19.07.2021 17:18 Відповісти
"Только раз бывают в жизни встречи,
Только раз судьбою рвётся нить..."©
Ну так теперь же ж совсем другое дело - всё стало ясно и понятно. А то с чего бы это Бундес-Фрау Меркель на встрече с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем "трясло як Тарасову хату"©? Оказывается, ЗЕ-паяц, понимаешь ли, на встречу к Бундес-Канцлеру припёрся совершенно неподготовленным, и Ангела Хорстовна, прохававши ситуацию, совершенно уместно испытала непреодолимое, но справедливое желание влупашить ЗЕ-фигляру с ноги, чему, конечно же, воспрепятствовал дипломатический протокол. Однако, возгоревшееся в организме госпожожи Меркель, как уже упоминалось выше, совершенно справедливое желание влупашить ЗЕ-клоуну с ноги не только не убывало из организма Бундес-Канцлера, но даже катастрофически наростало, вступая в диалектическое противоречие с нормами дипломатического протокола, что и вызвало публичное высокоамплитудное сотрясание всего Бундес-организма Фрау Меркель.
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19.07.2021 18:39 Відповісти
обидывся данылюк.
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19.07.2021 21:04 Відповісти
Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк - Цензор.НЕТ 1252
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20.07.2021 00:47 Відповісти
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