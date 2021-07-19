Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО
Екссекретар РНБО Олександр Данилюк просив дружину президента Зеленського Олену вплинути на главу держави під час підготовки до зустрічі з президентом Франції Макроном.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Данилюк розповів у програмі "Світське життя".
Данилюк заявив, що допомагав організувати зустріч Зеленського і Макрона перед другим туром президентських виборів у 2019 році.
За його словами, Ключовим було "налаштувати Зеленського на роботу".
"Бували випадки, коли я давав документи, а він (Зеленський. - Ред.) не хотів готуватися. Казав: "я пішов" - і пішов. Я тоді телефонував дружині Зеленського в номер і сказав:" Лєно, щось, здається, Володимир не найкращим чином підготувався до зустрічі з президентом Франції". Через деякий час стукіт, у мій номер заходить Володимир (Зеленський. - Ред.), каже: "Гаразд, давай мені папку", - розповів екссекретар РНБО.
Данилюк вважає, що причиною такої поведінки могло бути те, що це була перша серйозна міжнародна зустріч Зеленського, тому для нього подібна підготовка була незвичною.
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Бєніно Г+Г дуже печеться про репутацію борцуна з олігархами Зєлі.
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"Світське життя…" видалило з Youtube-каналу інтерв'ю з екссекретарем РНБО Данилюком…"
"…тепер роль дружини, яка змушує Зеленського робити хоч щось виконує Єрмак"
"Цікаво, цим всім данилюкам із рябошапками нормально спиться, після того, як вони привели ЦЕ у крісло президента?"
Це у крісло президента привів мудрий нарід аж у кількості 73%.
Чому кілька мільйонів притомних громадян це розуміли в 2019, а данилюки, рябошапки НІ ?
Ось вона, ЗЕкоманда зразка 2019
https://bin.ua/uploads/posts/2019-07/1562877524_2.jpg
Только раз судьбою рвётся нить..."©
Ну так теперь же ж совсем другое дело - всё стало ясно и понятно. А то с чего бы это Бундес-Фрау Меркель на встрече с ЗЕлёносопельным БлаЗЕнем "трясло як Тарасову хату"©? Оказывается, ЗЕ-паяц, понимаешь ли, на встречу к Бундес-Канцлеру припёрся совершенно неподготовленным, и Ангела Хорстовна, прохававши ситуацию, совершенно уместно испытала непреодолимое, но справедливое желание влупашить ЗЕ-фигляру с ноги, чему, конечно же, воспрепятствовал дипломатический протокол. Однако, возгоревшееся в организме госпожожи Меркель, как уже упоминалось выше, совершенно справедливое желание влупашить ЗЕ-клоуну с ноги не только не убывало из организма Бундес-Канцлера, но даже катастрофически наростало, вступая в диалектическое противоречие с нормами дипломатического протокола, что и вызвало публичное высокоамплитудное сотрясание всего Бундес-организма Фрау Меркель.