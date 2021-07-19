140 осіб за два роки: бойові льотчики масово залишають Військово-повітряні сили ЗСУ. ВIДЕО

За 2019-2020 роки з Військово-повітряних сил Збройних сил України звільнилися приблизно 140 льотчиків-випробувачів, а в 2021-му планують звільнитися ще майже 40.

Як розповів представник командування ВПС ЗСУ Олег Гаврилко, командування частково пояснює сформовану тенденцію внутрішньою конкуренцією з МВС через заробітну плату, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

"Наводять статистику, де дохід в армії поступається і кадри перетікають у МВС", - йдеться в матеріалі журналістів.

За словами Гаврилка, в Міністерстві оборони планують підвищити льотчикам зарплату - це питання вже розглянули в Генштабі, але на цей момент позитивного рішення немає.

Крім того, приблизно 70% робочого часу льотчики витрачають на роботу з документами.

"Дуже багато письмової роботи, яка не потрібна. Льотчик в середньому має наліт 40-50 годин на рік", - зізнався один з офіцерів 831-ї бригади тактичної авіації (Миргород Полтавської області).

За його словами, зростання в цьому напрямку є, але в порівнянні з іншими країнами і державами-членами НАТО, де льотчики літають набагато більше, "це смішні цифри".

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