Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією
Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відразу після приземлення в Батумі вирушила на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією - Абхазією.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Безпека держави - це коли вона захищається від зовнішньої агресії і робить все, щоб повернути втрачене. Прямо зараз, одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії. Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією", - написав він.
Також він додав, що "безпека регіону - це коли країни об'єднують свої зусилля".
"Про це сьогодні буде Батумська конференція, в якій візьме участь президент.
Будемо говорити про безпеку у Чорноморському регіоні, нашу інтеграцію до ЄС, і також виведемо на новий рівень Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, створене нещодавно у Києві главами МЗС цих країн" , - зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 липня з робочим візитом відвідає Грузію.
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Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
Якщо не достатні, тоді продовжу...
2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!
3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?
А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?
4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?
5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?
6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?
Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?
7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?
8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!
9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, де вони планують домінувати (чи загарбати). Так і Україні ще слід встромити голову в коло потенційних їхніх жертв?
10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?
11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти по спільному військовому "шанхайському блоку"?
Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!
Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.
При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
https://twitter.com/leusenko1
Олег Леусенко
@leusenko1
Абхазский курорт к мировым стандартам подтянули. Крыму готовсь!
На Крыме тоже говорили "Зато не стреляют!". Но туда, куда суют свое рыло рашковани, обязательно придет и смерть, и разруха.
оттянуться там не желаютЪ ??? шо-шо ??? дорого ??? ну да может стоить здоровья и жизни
зато кластерно так......
ЗЕ уже нагадил везде, где успел побывать и умудрился полностю просоать поддержку Запада.
...
Поки що незрозуміло через яку катаклізьму, але... Віслюк Апокаліпсису завітав... :с
Приехал в Германию - Меркель трусило, прикхал еще раз - Германию затопило. Приехал во Францию- там горел собор, приехал в Оман - ну вы знаете...
Грузия - держись!