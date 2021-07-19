Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відразу після приземлення в Батумі вирушила на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією - Абхазією.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Безпека держави - це коли вона захищається від зовнішньої агресії і робить все, щоб повернути втрачене. Прямо зараз, одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії. Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією", - написав він.

Також він додав, що "безпека регіону - це коли країни об'єднують свої зусилля".

"Про це сьогодні буде Батумська конференція, в якій візьме участь президент.

Будемо говорити про безпеку у Чорноморському регіоні, нашу інтеграцію до ЄС, і також виведемо на новий рівень Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, створене нещодавно у Києві главами МЗС цих країн" , - зазначив Кулеба.

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Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 липня з робочим візитом відвідає Грузію.