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Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією

Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією

Українська делегація на чолі з президентом Володимиром Зеленським відразу після приземлення в Батумі вирушила на лінію зіткнення між Грузією та її окупованою територією - Абхазією.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Безпека держави - це коли вона захищається від зовнішньої агресії і робить все, щоб повернути втрачене. Прямо зараз, одразу після приземлення в Батумі, українська делегація на чолі з президентом їде на лінію дотику між Грузією та її окупованою територією Абхазії. Це знак солідарності України з Грузією у боротьбі із зовнішньою російською агресією", - написав він.

Також він додав, що "безпека регіону - це коли країни об'єднують свої зусилля".

"Про це сьогодні буде Батумська конференція, в якій візьме участь президент.

Будемо говорити про безпеку у Чорноморському регіоні, нашу інтеграцію до ЄС, і також виведемо на новий рівень Асоційоване Тріо України, Грузії та Молдови, створене нещодавно у Києві главами МЗС цих країн" , - зазначив Кулеба.

Читайте також: Бували випадки, коли Зеленський не хотів готуватися до зустрічей. Доводилося просити його дружину, щоб вплинула на президента, - Данилюк. ВIДЕО

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський 19 липня з робочим візитом відвідає Грузію.

Автор: 

візит (1608) Грузія (1852) Зеленський Володимир (24308) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+20
Грузію жалко. До них завітав бідосик.
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19.07.2021 12:18 Відповісти
+15
посмотреть "на ту сторону"
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19.07.2021 12:17 Відповісти
+14
Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 8382
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19.07.2021 12:16 Відповісти
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"на линию соприкосновения"???
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19.07.2021 12:16 Відповісти
там трава заборная однозначно!!!
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19.07.2021 12:17 Відповісти
там у него закладка
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19.07.2021 12:18 Відповісти
Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 8382
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19.07.2021 12:16 Відповісти
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19.07.2021 12:41 Відповісти
посмотреть "на ту сторону"
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19.07.2021 12:17 Відповісти
потосковать...чтоб в глаза не бросалось ))))
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19.07.2021 12:31 Відповісти
А Китай допоміг Грузії повернути втрачені території?

Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї ( але скоріше фатальною для нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!

Якщо не достатні, тоді продовжу...

2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!

3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?

А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?

4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?

5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?

6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?

Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?

7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?

8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!

9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, де вони планують домінувати (чи загарбати). Так і Україні ще слід встромити голову в коло потенційних їхніх жертв?

10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?

11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти по спільному військовому "шанхайському блоку"?

Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!

Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.

При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
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19.07.2021 12:43 Відповісти
Грузію жалко. До них завітав бідосик.
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19.07.2021 12:18 Відповісти
шоб там не выйшов землетрусык..... ця потвора може.... от й подывымось
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19.07.2021 12:22 Відповісти
в аджарии у него квартира, решил - оттянуцца
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19.07.2021 12:21 Відповісти
https://twitter.com/leusenko1
https://twitter.com/leusenko1

Олег Леусенко

@leusenko1


Абхазский курорт к мировым стандартам подтянули. Крыму готовсь!
На Крыме тоже говорили "Зато не стреляют!". Но туда, куда суют свое рыло рашковани, обязательно придет и смерть, и разруха.

Прибыв в Грузию, Зеленский сразу же отправился на линию соприкосновения с оккупированной Абхазией - Цензор.НЕТ 6771
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19.07.2021 12:21 Відповісти
та всё нормалёк всё по чесноку - бей своих чтоб чужие боялись..... и к стати фрау с микроном
оттянуться там не желаютЪ ??? шо-шо ??? дорого ??? ну да может стоить здоровья и жизни
зато кластерно так......
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19.07.2021 12:25 Відповісти
А між іншим - в тому, що самі потерпілі могли вести себе як нахабні свині - у мене сумнівів нема! Набачився на подібне "бидло" у Криму - в 90-ті! Розуміють прохання вести себе культурно тільки після удару в рило! Тоді починають вибачаться А до того - "землі під собою не відчувають!"
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19.07.2021 12:34 Відповісти
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 4889
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19.07.2021 12:45 Відповісти
Чекаємо катаклізьму в Грузії.
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19.07.2021 12:22 Відповісти
может повезёт с шальными 9-ю граммами...
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19.07.2021 12:23 Відповісти
Мля... Не пускайте этого мудака никуда. И рот ему не давайте открывать.

ЗЕ уже нагадил везде, где успел побывать и умудрился полностю просоать поддержку Запада.
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19.07.2021 12:24 Відповісти
поздно.... раньше надо было им думать... эх давно Кавказ не трусило.... баллов так на 8
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19.07.2021 12:26 Відповісти
смельчак!
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19.07.2021 12:33 Відповісти
Скорее - сморчок!🐸
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19.07.2021 14:10 Відповісти
А кокаинового Карлсона чего с собой не взял?
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19.07.2021 12:35 Відповісти
краще б на лінію зіткнення з рф частіше їздив би мудило
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19.07.2021 12:40 Відповісти
каакую еще линию разграничения ? вы шо там сосвсем с ума посходили???
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 2933

...
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19.07.2021 12:40 Відповісти
Бюсталтер броньований натягнув???
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19.07.2021 12:44 Відповісти
памперсы одел?
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19.07.2021 12:44 Відповісти
Воно їх не знімає!💩
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19.07.2021 14:13 Відповісти
Користуючись нагодою, хочу заздалегідь висловити співчуття Грузії ☹️☹️☹️
Поки що незрозуміло через яку катаклізьму, але... Віслюк Апокаліпсису завітав... :с
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19.07.2021 12:47 Відповісти
посмотреть в глаза? или на кой черт оно туда поперлось?
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19.07.2021 12:48 Відповісти
Взагалі то грузини ризикують... тре підготувати всі надзвичайні служби, бо щось станеться - повінь або пожежа, землетрус...
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19.07.2021 12:48 Відповісти
Любі грузини, не пускайте його туди, це державний зрадник.
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19.07.2021 12:48 Відповісти
Кому еще не ясно,что гамнистый недомерок ВРАГ Украины?
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19.07.2021 12:51 Відповісти
турыст-урист... Куда еще за государственный счет это чучело не летало? на остров Пасхи?
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19.07.2021 13:02 Відповісти
СтратеГГГ!!!
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19.07.2021 13:34 Відповісти
Прибувши до Грузії, Зеленський відразу ж вирушив на лінію зіткнення з окупованою Абхазією - Цензор.НЕТ 5057
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19.07.2021 13:37 Відповісти
Приехал Бедоносец в Грузию, ждите там неприятностей.
Приехал в Германию - Меркель трусило, прикхал еще раз - Германию затопило. Приехал во Францию- там горел собор, приехал в Оман - ну вы знаете...
Грузия - держись!
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19.07.2021 14:28 Відповісти
Впереди бежали Аграхимия и Дерьмак с воплями: "Не стреляйте, мы свои. Грузия капут!".
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19.07.2021 15:28 Відповісти
молодец. правильно.
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19.07.2021 21:02 Відповісти
 
 