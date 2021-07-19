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Позачергове засідання Ради відбудеться 20 липня: розблокують підписання законів про ВРП, ВККС та реформу "Укроборонпрому"

Позачергове засідання Ради відбудеться 20 липня: розблокують підписання законів про ВРП, ВККС та реформу

Рада 20 липня проведе позачергове засідання, на якому розгляне проєкти постанов, які блокують підписання законів про судову реформу та реформування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 14:00 буде позачергове засідання.

Кворум не потрібен, провалять Постанови які блокують підписання:

- 3711- д (ВККС);
- 3822 (Реформа "Укроборонпрому");
- 5068 (ВРП);
- 5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, загалом буде 10 проєктів постанов.

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Автор: 

ВР (15027) Укроборонпром (1738) Вища рада правосуддя (583) ВККСУ (453) Железняк Ярослав (564)


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Якщо провалять, то пряма дорога в обійми Мордора і можна тоді ставити хрест на державі Україна!Нажаль.
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19.07.2021 13:31 Відповісти
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому.


ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.

Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
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19.07.2021 13:47 Відповісти
 
 