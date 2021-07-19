Позачергове засідання Ради відбудеться 20 липня: розблокують підписання законів про ВРП, ВККС та реформу "Укроборонпрому"

Рада 20 липня проведе позачергове засідання, на якому розгляне проєкти постанов, які блокують підписання законів про судову реформу та реформування підприємств оборонно-промислового комплексу.

Про це в Telegram повідомив нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

"Завтра о 14:00 буде позачергове засідання.

Кворум не потрібен, провалять Постанови які блокують підписання:

- 3711- д (ВККС);

- 3822 (Реформа "Укроборонпрому");

- 5068 (ВРП);

- 5069 (теж про інспекторів ВРП, тільки в кодексах)", - йдеться в повідомленні.

За його словами, загалом буде 10 проєктів постанов.

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