Між середньою і низькою: громадяни оцінили якість освіти в Україні, - опитування "Демініціатив" і КМІС
Оцінка громадянами освіти в Україні продовжує коливатися між середньою і низькою якістю.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.
Згідно з дослідженням, порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, зокрема за рахунок збільшення людей, які дали дуже низьку оцінку українській освіті. Так у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.
Зазначається, що традиційно найменше негативних відгуків отримує середня освіта серед жителів Західної України, проте динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.
Найкраще серед вікових груп оцінюють якість освіти респонденти віком від 18 до 29 років, тобто ті, хто ще відносно нещодавно закінчили школу - 14% оцінили якість освіти як дуже високу. Менше позитивних оцінок серед старшої вікової групи - 60+ - лише 4% з них позитивно оцінили якість освіти.
Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.
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Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
Вчера с одним таким общался
Поки на рівні ідеї.
1 ківа - це десь рівень "скурив Букваря за школою".
Перечитав новину.
У ній йдеться не про рівень освіченості фізособи, а про рівень освіти в державі.
Подумав, що для вимірювання рівня освіти 1 ківу треба прийняти за повний капєц, як зараз і є.
А достатній рівень освіти - це нуль.
Таким чином, шкала рівня освіти в державі від нуля ків до 1 ківи.
https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/POLITICS/kandidati-doktori-nauk-profesori-khto-z-narodnikh-deputativ-maje-zvannja-i-nadbavki-za-nikh.html
Пример. Основная масса украинцев до сих пор думает что русск, белорусы и украинцы - восточные славяне, так учат и сегодня. Что великий миф. Не было русских и восточных славян Было сборище финоугорских племен, обьединеных татарской элитой и славянским духовеством в Московию, из которой произросла империя но для империи понадобился выдуманный единный народ. Так из совершенно разных наодов от первобытных охотников коми и зырян до относительно цивилоизованой мордвы в одном котле сварили русских, украв название у славян.
Финские ученые считают что разообщенность и непутевость кацапов, во многом связана с тем, что они лишены самоидентификации они утеряли полностью свои корни, поэтому и страдают и дуреют. Кацапы народ с выдуманой полностью историей, а мы до сих пор учим детей этим москальским бредням.