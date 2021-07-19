Між середньою і низькою: громадяни оцінили якість освіти в Україні, - опитування "Демініціатив" і КМІС

Оцінка громадянами освіти в Україні продовжує коливатися між середньою і низькою якістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Згідно з дослідженням, порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, зокрема за рахунок збільшення людей, які дали дуже низьку оцінку українській освіті. Так у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

Зазначається, що традиційно найменше негативних відгуків отримує середня освіта серед жителів Західної України, проте динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.

Найкраще серед вікових груп оцінюють якість освіти респонденти віком від 18 до 29 років, тобто ті, хто ще відносно нещодавно закінчили школу - 14% оцінили якість освіти як дуже високу. Менше позитивних оцінок серед старшої вікової групи - 60+ - лише 4% з них позитивно оцінили якість освіти.

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Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.