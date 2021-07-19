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Між середньою і низькою: громадяни оцінили якість освіти в Україні, - опитування "Демініціатив" і КМІС

Між середньою і низькою: громадяни оцінили якість освіти в Україні, - опитування

Оцінка громадянами освіти в Україні продовжує коливатися між середньою і низькою якістю.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Згідно з дослідженням, порівняно з липнем 2020 року кількість негативних оцінок зросла на 9%, зокрема за рахунок збільшення людей, які дали дуже низьку оцінку українській освіті. Так у 2021 році вже 45% українців оцінили якість середньої освіти як таку, що тією чи іншою мірою є низькою, ще 44% назвали її посередньою.

Зазначається, що традиційно найменше негативних відгуків отримує середня освіта серед жителів Західної України, проте динаміка щодо погіршення оцінок зберігається і серед них.

Найкраще серед вікових груп оцінюють якість освіти респонденти віком від 18 до 29 років, тобто ті, хто ще відносно нещодавно закінчили школу - 14% оцінили якість освіти як дуже високу. Менше позитивних оцінок серед старшої вікової групи - 60+ - лише 4% з них позитивно оцінили якість освіти.

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Між середньою і низькою: громадяни оцінили якість освіти в Україні, - опитування Демініціатив і КМІС 01

Опитування проведено Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва спільно з Київським міжнародним інститутом соціології у період з 1 по 7 червня 2021 року. Було опитано 2003 респондента віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих території АР Крим та частини території Донецької та Луганської областей. Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (САТІ) та є репрезентативним за такими показниками як: стать, вік, макрорегіон проживання, тип населеного пункту. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0.95 і з дизайн-ефектом 1.1) не перевищує: 2.4% для показників, близьких до 50%, 2.1% для показників, близьких до 25 або 75%, 1.5% для показників, близьких до 10 або 90%, 1.1% для показників, близьких до 5 або 95%, 0.5% для показників, близьких до 1 або 99%.

Автор: 

Демініціативи (82) освіта (1313) опитування (1965) КМІС (338)


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Топ коментарі
+6
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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19.07.2021 12:53 Відповісти
+5
Вы в этом уверены? Зеленая шпана априори не может ничего осознавать.
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19.07.2021 12:47 Відповісти
+5
Рівень освіти вимірюється у ківах.
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19.07.2021 13:06 Відповісти
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главное тарифы, цены и налоги повыше , а медицина , образование ...можно и пониже
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19.07.2021 12:41 Відповісти
Освіта зараз перебуває у жалюгідному стані. Мовчу про вищу, де просто торгують папіром та набирають будь-кого, але починається все з середньоі школи. Вчителям заткнули рота та сказали, що вони в усьому винні. Двійку не поставиш - не навчив, зауваження не запишеш - не вмієш знайти особистий підхід. Вчителі зараз безправні затуркані люди, які працюють по інерціі. Учень може обматерити, обхаркати вчителя, телефон в нього не мають права забирати, не випустити з класу (хоч 5 разів) - теж, може в нього енурез. Був випадок у школі, вчитель не випустила в десятий раз бешкетника, він розвернувся до стіни і насцяв на місці. Вчителя ледве не звільнили - він винен. Зі школи не мають права вигнати: сидить таке нагле та робить, що хоче, заважає нормальним вчитись,відточує лідерські якості на ботанах. Він потім стане решалою, бізнесменом, бандюком з грошима, а решта - терпіли та лохи. І батьки таких дітей свідомо потякають цьому, заохочуючи та "розвиваючи лідерські якості" таких виродків.
Що треба негайно робити зі школою. Саме головне- відбирати еліту, хто моде і хоче вчитись. Треба створити три типи шкіл на основі вже існуючих, тобто будувати особливо нічого не треба. Питання нестачі шкіл в центрі - це тема окремого обговорення.
1)Безкоштовні ліцеі (математика) та гімназіі (гуманітарні) для обдарованих дітей, яких десь 10-20 відсотків. Вибирати найкращих творчих вчителів, не наглядачів, а демократичних ******** педагогів, які будуть працювати із подібними дітьми. Вчителям платити у півтора рази більше
2) Основні школи для 50 відсотків дітей. Платні (5-30 доларів).З профільною освітою, вибором предметів.Розмір оплати залежить від середнього балу за першу четверть. Чим вищий, тим менше плати. У рейтінг також враховувати участь у позакласній діяльності, поведінка, нагороди, конкурси. Для малозабеспечених та багатодітних - знижки аж до 5 доларів на місяць.
3)Школи для особливо обдарованих. Безкоштовні. Менша кількість уроків, більше спорту, практики, воркшопів, тренінгів тощо. До 9-го класу. Довгі канікули. Вчителям більше платити за шкідливість нервовоі роботи. Відбирати морально стійких педагогів-наглядачів.
Саме головне! В кінці кожного року проводити ЗНО незалежними експертами та по результатах тестів переводити учнів як до кращоі, так і гіршоі школи з трьох типів. Кожен рік! Школа - це не вирок. Дати більше прав вчителям: запровадити відсторонення від навчання на 3-7-14-30 днів, як у європейських школах. Щоб не було галасу у дискрімінаціі ввести для них дистанційну освіту, виліливши спеціальних вчителів, які булуть працювати віддалено із такими дітьми. Ми нікого не позбавляємо права у здобутті знань, але розумні діти не повинні потерпати від невігласів та *********.
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19.07.2021 12:53 Відповісти
відсів дітей за здібностями до різних видів творчості (а навчання - творчість) треба робити ще у дошкільних ВЗ. але там переважно дуже неякісний педагог. Хоча базові навики формуються до семи років. Потім важко виправити.
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19.07.2021 14:15 Відповісти
Хорошо, что зебилы хоть это осознают.
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19.07.2021 12:41 Відповісти
Вы в этом уверены? Зеленая шпана априори не может ничего осознавать.
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19.07.2021 12:47 Відповісти
да они осознают и то шо клоун президент Украины - а толку?))
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19.07.2021 12:48 Відповісти
Любят его еще больше.
Вчера с одним таким общался
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19.07.2021 12:49 Відповісти
я в силу "вождизма" каждый день с разными общаюсь, некоторые не знают элементарного - не верят, шо православная церковь, сразу большевиков поддержала, они дали ей патриарха) это как пример и так далее)))
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19.07.2021 12:58 Відповісти
Это то, что нужно власти (быдлу, которое захватило власть) - чем тупее стадо, тем легче им манипулировать и удержаться за власть. То, что стадо тупеет, прослеживается по выбору президента - вождя племени - что ни выборы, то полное разочарование со следующим депрессняком.
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19.07.2021 12:49 Відповісти
за 2 года земрази похерили все реформы Порошенка в образовании!!!
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19.07.2021 12:50 Відповісти
а что вы хотели если все универы учатся за деньги. ты даже работу магистрскую сам написать не можешь ты должен купить ее у преподавателя...
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19.07.2021 13:00 Відповісти
Рівень освіти вимірюється у ківах.
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19.07.2021 13:06 Відповісти
Нормальное среднее образование равняется 5 кивам?
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19.07.2021 13:53 Відповісти
Я ще не робив шкали.
Поки на рівні ідеї.
1 ківа - це десь рівень "скурив Букваря за школою".
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19.07.2021 14:27 Відповісти
Почав думати над питанням і зайшов у тупик: скільки не перемножуй від'ємний рівень знань (1 ківа) і на скільки класів (предметів, дипломів) його не перемножуй, все одно результат мінусовий.
Перечитав новину.
У ній йдеться не про рівень освіченості фізособи, а про рівень освіти в державі.
Подумав, що для вимірювання рівня освіти 1 ківу треба прийняти за повний капєц, як зараз і є.
А достатній рівень освіти - це нуль.
Таким чином, шкала рівня освіти в державі від нуля ків до 1 ківи.
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19.07.2021 14:39 Відповісти
Только совкодрочери считают наши гнилие вузи нормальними.
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19.07.2021 13:34 Відповісти
Подивишся на "професорів " Більченко, Януковича, кандидата наук Ківу, заслуженого працівника сфери послуг Колю Тищенко і одразу зрозумієш рівень освіти в Україні...

https://www.google.com/amp/s/zn.ua/ukr/amp/POLITICS/kandidati-doktori-nauk-profesori-khto-z-narodnikh-deputativ-maje-zvannja-i-nadbavki-za-nikh.html
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19.07.2021 14:01 Відповісти
В Украине катастрофа с гуманитарным образованием, мы отстали лет на 50, кацапы на 100. Я когда это услышал впервые от одного продвинутого историка не поверил, однако это правда. Это сознательный подход был при сталине, развивать техническое образование и гнобить и контролировать гуманитарное, как потенциальный очаг ереси. И мы до сих пор живем в каком то устаревшем мифологическом мире.

Пример. Основная масса украинцев до сих пор думает что русск, белорусы и украинцы - восточные славяне, так учат и сегодня. Что великий миф. Не было русских и восточных славян Было сборище финоугорских племен, обьединеных татарской элитой и славянским духовеством в Московию, из которой произросла империя но для империи понадобился выдуманный единный народ. Так из совершенно разных наодов от первобытных охотников коми и зырян до относительно цивилоизованой мордвы в одном котле сварили русских, украв название у славян.
Финские ученые считают что разообщенность и непутевость кацапов, во многом связана с тем, что они лишены самоидентификации они утеряли полностью свои корни, поэтому и страдают и дуреют. Кацапы народ с выдуманой полностью историей, а мы до сих пор учим детей этим москальским бредням.
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19.07.2021 17:07 Відповісти
 
 