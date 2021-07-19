СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання "всадити 2 кулі в руку і ногу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено осіб, відповідальних за замовне спричинення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

Під час розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її через спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику Голови АРМА вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу".

Злочинці отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис.

Окрім грошей, затримані передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, 16 липня організаторам вчинення кримінального злочину було повідомлено про підозру. Також було проведено низку обшуків за місцем проживання в Києві та Одесі з метою пошуку та вилучення доказів їхньої причетності до організації злочину.

Наразі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

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