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Новини
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СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання "всадити 2 кулі в руку і ногу". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Встановлено осіб, відповідальних за замовне спричинення тяжких тілесних ушкоджень заступнику голови Агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) Володимиру Павленку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

За попередньою інформацією, до нападу причетні троє осіб. Двоє із них – вихідці із кримінальних кіл.

Під час розслідування СБУ встановила, що замовники вимагали у виконавців не вбивати жертву, а налякати її через спричинення тяжких тілесних ушкоджень. Зокрема, за показаннями затриманих, спочатку від них вимагали побити і відрізати заступнику Голови АРМА вухо чи палець, а потім це "завдання" замінили на "всадити 2 кулі у руку і ногу".

Злочинці отримали попередню оплату за вчинення злочину. Перший транш, який їм передали замовники, становив $10 тис.

Окрім грошей, затримані передали виконавцю інформацію про особу потерпілого, спосіб його життя, транспортні засоби, якими він користується, адресу проживання, місце роботи, графік та маршрут руху, а також іншу персональну інформацію.

У ході імітування обстановки злочину була підтверджена версія слідства: виконавець дістав зброю та здійснив імітацію пострілів у потерпілого.

Як повідомляє пресслужба столичної прокуратури, 16 липня організаторам вчинення кримінального злочину було повідомлено про підозру. Також було проведено низку обшуків за місцем проживання в Києві та Одесі з метою пошуку та вилучення доказів їхньої причетності до організації злочину.

Наразі до Печерського районного суду м. Києва скеровано клопотання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Слідчі дії тривають. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Також дивіться: Стрілянину в Харкові, у якій поранено активіста Нацкорпусу Мошенського, кваліфікували як замах на вбивство. ФОТО

СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 01
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 02
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 03
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 04
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 05
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 06
СБУ встановила причетних до замаху на заступника голови АРМА Павленка: Отримали завдання всадити 2 кулі в руку і ногу 07

Автор: 

замах (559) СБУ (12933) АРМА (576) Павленко Володимир (8)


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Топ коментарі
+5
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко..... это.... СБУ............

это СБУ Карл!!!
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19.07.2021 13:41 Відповісти
+4
А хто ж давав таке завдання? Невже Зелін друх по підїзду? А він виконує тільки указівки Янелоха.
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19.07.2021 12:45 Відповісти
+4
НАПАДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ (СБУ) НА ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД И ЗАВЛАДЕНИЕ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБУ КАК "************ НАПАД ".
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19.07.2021 13:55 Відповісти
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А зелений бєдаїн підтвердив? Якщо не підтвердив, то не тих встановили, не тих.
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19.07.2021 12:43 Відповісти
А хто ж давав таке завдання? Невже Зелін друх по підїзду? А він виконує тільки указівки Янелоха.
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19.07.2021 12:45 Відповісти
Ухо, палець-дві кулі!😂😂😂 Новий старий сценарій!
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19.07.2021 13:02 Відповісти
Заплатив сам за себе але розкрили😂😂😂 і врятували
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19.07.2021 13:04 Відповісти
Шото обмельчали урки...
Пугают как в мультиках)))
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19.07.2021 13:12 Відповісти
Мусора колишні ?
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19.07.2021 13:26 Відповісти
Гілочка ще "працює"?
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19.07.2021 13:31 Відповісти
СБУ установила причастных к покушению на замглавы АРМА Павленко..... это.... СБУ............

это СБУ Карл!!!
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19.07.2021 13:41 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3277809/k_napadeniyu_na_pogranichnikov_na_granitse_s_rf_prichastny_sotrudniki_sbu_oni_zaderjany_spetsslujba

- это СБУ Карл!!!
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19.07.2021 13:46 Відповісти
Невже такі міцні хлопи не можуть якось заробити на життя інакше!? Чи там весь мозок в м´язах?
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19.07.2021 13:44 Відповісти
НАПАДЕНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СПЕЦСЛУЖБ (СБУ) НА ПОГРАНИЧНЫЙ НАРЯД И ЗАВЛАДЕНИЕ ТАБЕЛЬНЫМ ОРУЖИЕМ,
КВАЛИФИЦИРУЕТСЯ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ СБУ КАК "************ НАПАД ".
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19.07.2021 13:55 Відповісти
перед Законом все равны ...но есть ровнейййее
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19.07.2021 16:32 Відповісти
не подымайте пургу --- литинант бакланов обещал собаку с милицией прислать
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20.07.2021 05:52 Відповісти
а шо вони зі змазкою робили?
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19.07.2021 17:32 Відповісти
СБУ = ФСБ в Украине крайне опасная организация для украинцев.
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19.07.2021 18:12 Відповісти
Вот еще новость о СБУ = ФСБ: "К нападению на украинских пограничников на границе с Россией в Сумской области причастны сотрудники Службы безопасности Украины. В ведомстве говорят, что разоблачили причастных и передали их органам следствия."
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19.07.2021 18:18 Відповісти
интересный набор бандита. Телефоны, кастеты и вон тот синенький балончик - лубрикант для анала.
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19.07.2021 21:46 Відповісти
Уже вышли на самих себя? Или потом в суде дело рассыпется как с Савченко и т.д. Сами заказали, сами поймали...
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20.07.2021 08:00 Відповісти
 
 