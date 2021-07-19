Україні необхідно розвивати мережу систем накопичення енергії для інтеграції ОЕСУ до ENTSO-E, - Ноздрін

Будівництво на об’єктах ПрАТ "Укргідроенерго" гібридних систем виробництва електроенергії з можливістю її накопичення стане важливим кроком у межах підготовки до інтеграції Об'єднаної енергетичної системи України до ENTSO-E.

Про це пише експерт з енергетичних питань Валерій Ноздрін у своєму блозі на сайті "Kosatka Media".

Він нагадав, що наприкінці червня Світовий банк схвалив виділення 212 млн доларів на будівництво на об’єктах "Укргідроенерго" систем накопичення енергії у поєднанні із сонячними батареями на п’яти гідроелектростанціях (Київській ГАЕС, Канівській ГЕС, Кременчуцькій ГЕС, Середньодніпровській ГЕС і Дністровській ГЕС).

Загальна ємність літій-іонних систем накопичення енергії становитиме 197 МВт, а потужність сонячних фотоелектричних станцій - 63,9 МВт. Встановлення гібридних систем виробітку електроенергії має завершитися у 2023 році.

Валерій Ноздрін наголошує, що Об'єднана енергетична система України працює в режимі "об’єм споживання має відповідати об’єму виробництва", тобто можливостей для зберігання надлишкової електроенергії в Україні наразі не існує.

Хоча "Укренерго" вже звикло до такого режиму роботи, його недоліки стали очевидними навесні 2020 року, коли стрімке падіння споживання призвело до необхідності в авральному режимі переглядати весь енергобаланс країни та навіть тимчасово зупиняти цілі блоки АЕС.

"Звичайно системи накопичення ємністю 197 МВт ту ситуацію б не вирішили. Але якщо дивитися на це як на початок системної роботи зі створення високоманеврових і акумулюючих потужностей в Україні, то ситуація видається доволі перспективною… Створення мережі таких систем не тільки підвищить надійність роботи ОЕСУ, але й значною мірою вплине на роботу ринку електроенергії", - зазначає Валерій Ноздрін.

Встановлення гібридних систем також дозволить "Укргідроенерго" швидше реагувати на зміну електричного навантаження в державній енергомережі, зменшуватиме зношення гідроагрегатів та експлуатаційні витрати.

У контексті інтеграції української енергетичної системи до ENTSO-E, реалізація цього проекту важлива з точки зору забезпечення частоти струму згідно з європейськими стандартами.

"Саме створення таких гібридних блоків з можливістю накопичення створюватиме необхідний резерв підтримки і відновлення частоти струму. За попередніми підрахунками, для того, щоб забезпечити підтримку частоти згідно з європейськими стандартами, в Україні треба створити акумулюючі потужності загальною ємністю 2 тис. МВт", - пояснює Валерій Ноздрін.

Він наголошує, що встановлення систем накопичення енергії на об’єктах "Укргідроенерго" має стратегічне значення і буде слугувати прикладом для інших генеруючих компаній.