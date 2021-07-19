Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 липня, в Києві ближче до опівдня різко погіршилася погода - пішов сильний дощ, який за короткий час встиг перетворити вулиці на річки. У деяких районах навіть був град.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео та фото наслідків негоди очевидці публікують у соцмережах.

Лише за кілька хвилин небо над столицею в буквальному сенсі почорніло після аномальної спеки, яка тривала кілька тижнів.

Станцію метро "Берестейська" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Через зливу водою затопило касовий зал станції. Затоплено вхід і на станцію "Академмістечко".

"Станцію "Академмістечко", вестибюль №1 закрили на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Громадський транспорт курсує не за графіком.

Шквальний вітер зніс верхівку дерева в м. Києві, вулиця Степана Руданського, 3

Також у спільноті "Київ оперативний" опублікували кадри затопленої вулиці Стеценка.

Проспект Правди

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Вулиця Автозаводська

Поділ

На вул. Тулузи під воду пішов автомобіль

Відчайдушна спроба врятувати автомобіль на Автозаводській

ДТП.Kiev.ua опублікував затоплену вул. Олени Теліги: "Затоплена, рівень води 20 - 40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці".

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.

Видання "Сьогодні" показало який вигляд має ситуація на вулицях - на Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенка. Маршрутки і машини буквально "пливуть".















Фото: РБК-Україна, Букви, Інформатор, соцмережі, патрульна поліція та ін.