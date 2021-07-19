Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 19 липня, в Києві ближче до опівдня різко погіршилася погода - пішов сильний дощ, який за короткий час встиг перетворити вулиці на річки. У деяких районах навіть був град.
Як інформує Цензор.НЕТ, відео та фото наслідків негоди очевидці публікують у соцмережах.
Лише за кілька хвилин небо над столицею в буквальному сенсі почорніло після аномальної спеки, яка тривала кілька тижнів.
Станцію метро "Берестейська" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Через зливу водою затопило касовий зал станції. Затоплено вхід і на станцію "Академмістечко".
"Станцію "Академмістечко", вестибюль №1 закрили на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні метрополітену.
Громадський транспорт курсує не за графіком.
Шквальний вітер зніс верхівку дерева в м. Києві, вулиця Степана Руданського, 3
Також у спільноті "Київ оперативний" опублікували кадри затопленої вулиці Стеценка.
Проспект Правди
Вулиця Автозаводська
Поділ
На вул. Тулузи під воду пішов автомобіль
Відчайдушна спроба врятувати автомобіль на Автозаводській
ДТП.Kiev.ua опублікував затоплену вул. Олени Теліги: "Затоплена, рівень води 20 - 40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці".
Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.
Видання "Сьогодні" показало який вигляд має ситуація на вулицях - на Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенка. Маршрутки і машини буквально "пливуть".
Фото: РБК-Україна, Букви, Інформатор, соцмережі, патрульна поліція та ін.
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И вообще у энтом годе очень много было мух.
То зимою гололёд, то черемуха цветёт
А прогноз Гидрометцентра слушать без толку, он врет.
Саме в Києві Зе засів...
Что значит ухудшилась погода ? Когда жарит солнце и стоит жара вот это значит погода дрянь . Когда пошел дождь или ливень это хорошо .
Инфа 100%. У меня это в методичке на первой странице написано.