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Новини
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Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 19 липня, в Києві ближче до опівдня різко погіршилася погода - пішов сильний дощ, який за короткий час встиг перетворити вулиці на річки. У деяких районах навіть був град.

Як інформує Цензор.НЕТ, відео та фото наслідків негоди очевидці публікують у соцмережах.

Лише за кілька хвилин небо над столицею в буквальному сенсі почорніло після аномальної спеки, яка тривала кілька тижнів.

Станцію метро "Берестейська" закрили на вхід і вихід з технічних причин. Через зливу водою затопило касовий зал станції. Затоплено вхід і на станцію "Академмістечко".

"Станцію "Академмістечко", вестибюль №1 закрили на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці. Про відкриття станції буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні метрополітену.

Громадський транспорт курсує не за графіком.

Шквальний вітер зніс верхівку дерева в м. Києві, вулиця Степана Руданського, 3

Також у спільноті "Київ оперативний" опублікували кадри затопленої вулиці Стеценка.

Проспект Правди

Читайте також: Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА

Вулиця Автозаводська

Поділ

На вул. Тулузи під воду пішов автомобіль

Відчайдушна спроба врятувати автомобіль на Автозаводській

ДТП.Kiev.ua опублікував затоплену вул. Олени Теліги: "Затоплена, рівень води 20 - 40 см. Подібна ситуація у багатьох районах і на вулицях столиці".

Як повідомляє пресслужба Патрульної поліції, через значні опади на проспекті Перемоги перекрито рух.

Видання "Сьогодні" показало який вигляд має ситуація на вулицях - на Пріорській, Полярній, Героїв Сталінграда, Маршала Тимошенка. Маршрутки і машини буквально "пливуть".

Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 01
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 02
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 03
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 04
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 05

Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 06
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило 07

Фото: РБК-Україна, Букви, Інформатор, соцмережі, патрульна поліція та ін.

Автор: 

Київ (19640) негода (760)


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Топ коментарі
+54
Странно, - бедоносец, вроде, в Грузию укатил... О-о
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19.07.2021 13:04 Відповісти
+49
Натворив шкоди і втік.
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19.07.2021 13:10 Відповісти
+45
А мог бы щас по лужам бегать
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило - Цензор.НЕТ 2954
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19.07.2021 13:19 Відповісти
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Странно, - бедоносец, вроде, в Грузию укатил... О-о
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19.07.2021 13:04 Відповісти
Натворив шкоди і втік.
показати весь коментар
19.07.2021 13:10 Відповісти
А мог бы щас по лужам бегать
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило - Цензор.НЕТ 2954
показати весь коментар
19.07.2021 13:19 Відповісти
Дурко приїхало в Маріуполь.
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19.07.2021 13:23 Відповісти
Чучелко ...
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19.07.2021 13:31 Відповісти
хана Маріуполю.....
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19.07.2021 14:25 Відповісти
навіщо йому Беня замість шортів дорослі штани видав
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19.07.2021 19:46 Відповісти
гнать его надо и как можно быстрей - бедная Грузия
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19.07.2021 13:12 Відповісти
А воно зазвичай стається, саме коли він тільки-но поїде.
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19.07.2021 13:34 Відповісти
У нас и без него хватает чепушил в Раде и правительстве. Бедоносец согласно своим обязанностям за пределами Украины приносит веселые события.
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19.07.2021 13:41 Відповісти
За пределами Украины, от него беды еще больше! Одно дело исправить последствия на внутреннем №законодательном пространстве" и совсем другое дело то, что было заключено на международном уровне (сдача нац. интересов, непонятные кредиты....)
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19.07.2021 14:04 Відповісти
Так в Київ заїхав і от тобі на...
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19.07.2021 15:30 Відповісти
Барыга разве в Грузию уехал?
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19.07.2021 16:49 Відповісти
Зерыга
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19.07.2021 23:47 Відповісти
Везет же Киеву а то на Юге как в микроволновой печи,это не сауна это АГВ!
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19.07.2021 13:05 Відповісти
На північному сході - спека,річка -не рятує...
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19.07.2021 13:11 Відповісти
А в ВР , не смыло, хотя они же не тонут.
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19.07.2021 13:10 Відповісти
тонут, просто плохо стараемся
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19.07.2021 13:19 Відповісти
Не хватало что бы дерьмо все улицы залило.
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19.07.2021 13:21 Відповісти
Дерьмо выбрало дерьмо...
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19.07.2021 13:26 Відповісти
Осенью попер лопух,в мае тополиный пух.
И вообще у энтом годе очень много было мух.
То зимою гололёд, то черемуха цветёт
А прогноз Гидрометцентра слушать без толку, он врет.
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19.07.2021 13:21 Відповісти
то ли ещё будет!
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19.07.2021 13:36 Відповісти
Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило - Цензор.НЕТ 7366
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19.07.2021 14:51 Відповісти
щас таких фильмов уже не снимают.
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19.07.2021 19:33 Відповісти
Єт еще цветочки.
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19.07.2021 13:38 Відповісти
Це є результат перебування зеленого бідосі в Києві, між Німеччиною та Грузією. Далі буде... (
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19.07.2021 13:40 Відповісти
А на Печерске не большой дождь, прошел, правда с грозой, и полтора часа. И перед началом сильный ветер, почти ураган, увидела летящую доску на уровне 10 этажа по ветру)
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19.07.2021 13:40 Відповісти
Да, небольшой дождь. Полтора часа всего...
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19.07.2021 14:08 Відповісти
Це мабуть "дах" з ОП в когось зірвало. А дошка була зеленою?
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19.07.2021 19:44 Відповісти
Отправьте его в москву мир смотреть в жопе *****
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19.07.2021 13:42 Відповісти
Все такие интересные, да некогда пидалику ливневыми стоками заниматься , кто же тогда больных считать будет:!
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19.07.2021 13:45 Відповісти
Почему тогда "ливневые стоки" не спасли Германию, Францию, Англию, Чехию, Австрию, Бельгию и т.д.... Или ты сюда просто попи#деть приходишь?
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19.07.2021 13:50 Відповісти
он просто кацап-набутылочник
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19.07.2021 14:44 Відповісти
Я для того сюда захожу что-бы такое чмо как ты немного мозгами шевелило( если они есть).
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19.07.2021 22:36 Відповісти
Козломордый, здесь не наливают... Так что быдло шевели копытами на свою историческую родину ... Там тебе ху#ло все организует...
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20.07.2021 00:04 Відповісти
тут педалика низя трогать, он нипричем
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19.07.2021 14:13 Відповісти
Район Лыбидской метро пол часа умеренный дождь и гроза прошла,сейчас небольшой идет
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19.07.2021 13:48 Відповісти
Що в Криму,що в Донецьку,тепер от Київ,отож не даром прислівя з давен,не радій,що в сусіда корова здохла.
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19.07.2021 15:54 Відповісти
ща бы еще за даунов каких - то переживать.
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19.07.2021 17:54 Відповісти
Ливень со шквалом был минут 10 - на машине можно спокойно переждать.
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19.07.2021 18:03 Відповісти
Все правильно...
Саме в Києві Зе засів...
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19.07.2021 18:04 Відповісти
"в Киеве ближе к полудню в столице резко ухудшилась погода - пошел сильный ливень, "

Что значит ухудшилась погода ? Когда жарит солнце и стоит жара вот это значит погода дрянь . Когда пошел дождь или ливень это хорошо .
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19.07.2021 18:38 Відповісти
главное что не как в крыму.
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19.07.2021 19:40 Відповісти
Ну питьевой воды в Киеве завались на Днепре всё таки стоит столица славянского мира..а в крысу да. вода по графику как скот поят с луж..
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19.07.2021 22:50 Відповісти
Кияни! Зелену погань вже вода змила в Дніпро?
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19.07.2021 19:42 Відповісти
пох. у меня внедорожник.
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19.07.2021 19:57 Відповісти
Во всём во Вселенной всегда и везде виноват Зе и 95.
Инфа 100%. У меня это в методичке на первой странице написано.
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19.07.2021 21:43 Відповісти
КОГда у ЗЕбилов во всём был виноват Порошенко и ЗЕскот срал кирпичами что в Сильпошечке цибуля подорожала бо Порошенко виноват.. что тогда у тебя было в методичке написано??
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19.07.2021 23:16 Відповісти
Пожары в Якутии круче...сгорело уже 2 млн гектаров леса...,якутам запрещено открывать окна,ибо дети умирают от удушливого газа пожарищ....Бедная РАБссия...а где ж вяличие и вертолеты пожаротущения типа МИ...
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19.07.2021 22:49 Відповісти
Мавзолейные говноеды Путлера одержали паБЕДУ над Гитлером...паБЕДА будет и над пожаром в Якутии...ЗУБ ДАЮ...
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19.07.2021 22:53 Відповісти
Всі ці аномальні кліматичні явища пов'язані з технічними приладами типу - HAARP, адронний колайдер..
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20.07.2021 09:25 Відповісти
сейчас только заказывать продукты на https://crafters.com.ua/, онлайн с доставкой)))
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22.07.2021 15:50 Відповісти
 
 