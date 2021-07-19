2 449 18
З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики
З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на ранок 19 липня в Україні проведено 1107 земельних угод на ділянки с/г призначення загальною площею 1,53 тис. га. Лідерами за кількістю укладених договорів є Полтавська і Харківська області.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.
Крім того, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріуси. Загалом заяв - 4246, з них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.
Топ коментарі
+1 юлия никифорова
показати весь коментар19.07.2021 13:43 Відповісти Посилання
+1 alex orly
показати весь коментар19.07.2021 13:44 Відповісти Посилання
+1 юрий П #410481
показати весь коментар19.07.2021 13:46 Відповісти Посилання
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
юлия никифорова
показати весь коментар19.07.2021 13:43 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Boruh Zackelberger
показати весь коментар19.07.2021 15:11 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
alex orly
показати весь коментар19.07.2021 13:44 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Александр Туманов #487449
показати весь коментар19.07.2021 13:53 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
юрий П #410481
показати весь коментар19.07.2021 13:46 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Александр Туманов #487449
показати весь коментар19.07.2021 13:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
юрий П #410481
показати весь коментар19.07.2021 14:01 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Александр Туманов #487449
показати весь коментар19.07.2021 14:14 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
юрий П #410481
показати весь коментар19.07.2021 14:54 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Boruh Zackelberger
показати весь коментар19.07.2021 15:10 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
юрий П #410481
показати весь коментар19.07.2021 15:35 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
kapper
показати весь коментар19.07.2021 13:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Sergey Bugay
показати весь коментар19.07.2021 13:58 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Панас Стець
показати весь коментар19.07.2021 14:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Boruh Zackelberger
показати весь коментар19.07.2021 15:13 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Тик Так #485699
показати весь коментар19.07.2021 14:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Boruh Zackelberger
показати весь коментар19.07.2021 15:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Stop Homosovetikus
показати весь коментар19.07.2021 19:48 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль