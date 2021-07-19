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Новини Ринок землі
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З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики

З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики

З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на ранок 19 липня в Україні проведено 1107 земельних угод на ділянки с/г призначення загальною площею 1,53 тис. га. Лідерами за кількістю укладених договорів є Полтавська і Харківська області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Крім того, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріуси. Загалом заяв - 4246, з них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Також дивіться: Мінагрополітики відзвітувало про тиждень роботи ринку землі: подані 2832 заяви, з них 2471 погоджено, найбільше скуповують ділянки на Полтавщині та Вінниччині. ІНФОГРАФІКА

З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики 01

Автор: 

земля (1687) Мінагрополітики (1566) продаж (2288)


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Топ коментарі
+1
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!
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19.07.2021 13:43 Відповісти
+1
А хто покупці????????????????? головне щоб там не пахло мокшанцями і китайцями!!!!!!!!!!
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19.07.2021 13:44 Відповісти
+1
в сраной Африке и то не торгуют землёй.
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19.07.2021 13:46 Відповісти
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Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!
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19.07.2021 13:43 Відповісти
Так Порох точно так же за продажу земли, как в цивилизоввнных странах)
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19.07.2021 15:11 Відповісти
А хто покупці????????????????? головне щоб там не пахло мокшанцями і китайцями!!!!!!!!!!
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19.07.2021 13:44 Відповісти
Хотя бы 10 000 иероглифов надо выучить на всякий случай, да побыстрее!
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19.07.2021 13:53 Відповісти
в сраной Африке и то не торгуют землёй.
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19.07.2021 13:46 Відповісти
Почему "сраной"?
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19.07.2021 13:54 Відповісти
потому как нигде я так не мёрз,как в этой сраной Африке.
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19.07.2021 14:01 Відповісти
То ты по пьяни не туда забрёл.
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19.07.2021 14:14 Відповісти
тебе,алкашу,виднее...
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19.07.2021 14:54 Відповісти
Ну да, потому что она сраная. А в развитых странах торгуют.
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19.07.2021 15:10 Відповісти
в развитых закон работает,а у нас опять будет через жЁпу.
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19.07.2021 15:35 Відповісти
З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики - Цензор.НЕТ 1530
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19.07.2021 13:55 Відповісти
І все це незаконно бо притирічить Конституції. Йде фіктивна "легалізація" вкраденого раніше. Нагадую,що не лише Зелень злочинець, ше й покидьки Порошенка та Сяви Вакарчука допомогли це антиконституційне і антидержавне злодійство протягнути в зРаді.
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19.07.2021 13:58 Відповісти
де ви такі убогі беретесь... моя земля - моє право... хочу сам обробляю, хочу здам в оренду, захочу продам... і пошлі всі скептики і йуліні долбодятли... туди куди не ходять.
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19.07.2021 14:57 Відповісти
Все по букве статьи номер 14, право собственности гарантируется владельцам, а право собственности означает возможность продажи собственности. Навыдумывают противоречий себе...
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19.07.2021 15:13 Відповісти
Рынок земли нужен как воздух.бют и Юля захватили незаконно и удерживают земли.При этом не платят ни чего в казну.По этому должны прийти новые законные хозяева этой земли и наполнить бюджет налогами и сборами.В Польше земдя стоит 11000 евро га.По этому продавать землю дешевле - нет смысла.Скоро и у нас земля будет стоить 12-15 тысяч евро за га через 5-10 лет!!!
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19.07.2021 14:59 Відповісти
Рынок это не про "должны прийти новые хозяева", а должны прийти сначала покупатели и им должны сначала продать.
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19.07.2021 15:15 Відповісти
так нe факти продажу рахувати трeба. а у кого тeпeр зeмля хто власник
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19.07.2021 19:48 Відповісти
 
 