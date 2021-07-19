З моменту запуску ринку землі укладено більш як тисячу угод купівлі-продажу, - Мінагрополітики

З моменту запуску ринку землі 1 липня і станом на ранок 19 липня в Україні проведено 1107 земельних угод на ділянки с/г призначення загальною площею 1,53 тис. га. Лідерами за кількістю укладених договорів є Полтавська і Харківська області.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Міністерства аграрної політики і продовольства України.

Крім того, подали заяви для отримання доступу до Державного земельного кадастру 3804 нотаріуси. Загалом заяв - 4246, з них погоджено 3729, в черзі на розгляд - 26, відмову отримали 491. Нотаріуси з Державним земельним кадастром працюють у штатному режимі.

Також дивіться: Мінагрополітики відзвітувало про тиждень роботи ринку землі: подані 2832 заяви, з них 2471 погоджено, найбільше скуповують ділянки на Полтавщині та Вінниччині. ІНФОГРАФІКА