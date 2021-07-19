Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування "Рейтингу"
Понад дві третини киян підтримують рішення міської влади прибрати торгові кіоски (МАФи) з підземних переходів столиці.
Про цей свідчать результати соціологічного опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.
Згідно з опублікованими даними, 73% жителів столиці позитивно оцінюють ініціативу КМДА прибрати МАФи з підземних переходів Києва і лише 9% опитаних поставилися до цього рішення негативно, 14% - нейтрально.
81% киян підтримує заборону на продаж тютюнових виробів у МАФах поруч зі школами та дитячими садочками (13% - проти). 69% виступають за заборону продажу алкоголю в кіосках (19% - проти).
Також, згідно з даними дослідження, 65% підтримують ідею столичної влади ввести систему Prozorro для отримання дозволів на встановлення тимчасових конструкцій (13% - проти).
70% опитаних вважають, що зовнішній вигляд МАФів псує зовнішній вигляд міста. Абсолютна більшість - 94% і 93% містян вважають, що власники ларьків мусять відповідати за вивезення сміття і прибирання територій, і позбавлятися ліцензій у разі доведених фактів антисанітарії.
Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.
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ПС. А твоєму лейтенанту не соромно, що в країні повне беззаконня, бардак і кримінал, а воно з бабульками в переходах воює? Чи воно більше ні на що не здатне? Чи просто сцикун?
ПС. За кількістю дурнуватих обмежень і заборон "демократичний світ" вже давно переплюнув усі найтоталітарніші "совки".
Та й не маєть на зупинках продаватися товари, які заборонено використовувати за зупинках.
І так, я вважаю, що це чудова заборона, бо сморід від нікотинових наркоманів нікому, окрім них самих не до вподоби.
Чисто не там где не торгуют кофе и цветами с прессой, а там где не мусорят люди.
Если оно выросло среди тупого и нечистоплотного стада то будет само тупым нечистоплотным животным.
Так продолжается уже 30 лет!
Неужели оставшиеся 30% не понимают какое это убожество?
Центр Киева:
Соціологи отримали такі результати:
1. Кличко - 50% киян задоволені його діяльністю, 44% незадоволені;
2. Зеленський - 35% і 57%;
3. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 16% і 66%.
Також більша кількість киян вважають, що справи їх в місті йдуть краще, ніж в Україні в цілому:
- 38% жителів столиці вважають, що в Києві справи йдуть у правильному напрямку - 52% іншої думки;
- 29% киян вважають, що в Україні справи йдуть у правильному напрямку - 57%, що в неправильному.
Опитування проводилося з 10 по 14 липня, в особистих інтерв'ю опитали 1200 повнолітніх киян, теоретична похибка - не більше 2,8%. Замовник опитування або спонсор не вказані, на дзвінки LIGA.net в групі Рейтинг не відповіли. LIGA.net направила соціологам письмовий запит.