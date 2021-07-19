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Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування "Рейтингу"

Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування

Понад дві третини киян підтримують рішення міської влади прибрати торгові кіоски (МАФи) з підземних переходів столиці.

Про цей свідчать результати соціологічного опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованими даними, 73% жителів столиці позитивно оцінюють ініціативу КМДА прибрати МАФи з підземних переходів Києва і лише 9% опитаних поставилися до цього рішення негативно, 14% - нейтрально.

81% киян підтримує заборону на продаж тютюнових виробів у МАФах поруч зі школами та дитячими садочками (13% - проти). 69% виступають за заборону продажу алкоголю в кіосках (19% - проти).

Також, згідно з даними дослідження, 65% підтримують ідею столичної влади ввести систему Prozorro для отримання дозволів на встановлення тимчасових конструкцій (13% - проти).

70% опитаних вважають, що зовнішній вигляд МАФів псує зовнішній вигляд міста. Абсолютна більшість - 94% і 93% містян вважають, що власники ларьків мусять відповідати за вивезення сміття і прибирання територій, і позбавлятися ліцензій у разі доведених фактів антисанітарії.

Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка від "Слуги народу" Кулеба

Автор: 

Київ (19640) опитування (1965) МАФи (95)


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Топ коментарі
+13
Я только "ЗА" снос этих гадющников.
Более двух третьих киевлян за наведение порядка ларьками в столице, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5410
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19.07.2021 13:33 Відповісти
+6
На зупинках вони також не треба, особливо з цигарками.
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19.07.2021 13:50 Відповісти
+5
а чого вже третій тиждень нема загальнодержавних рейтингів політиків та партій? Що там - бубочці так херово?
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19.07.2021 13:46 Відповісти
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Я только "ЗА" снос этих гадющников.
Более двух третьих киевлян за наведение порядка ларьками в столице, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 5410
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19.07.2021 13:33 Відповісти
а я за снос тех гадюшников что на заднем плане!
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19.07.2021 14:45 Відповісти
Как мне рассказывал знакомый, разгонявший нелегальную торговлю возле метро- сразу начинаются звонки от кума, свата, врата из Управления, УВБ, или от каких-то решал.
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19.07.2021 13:36 Відповісти
Знайомий, як я розумію, - тітушка, найнятий яким-небудь ашаном чи сільпо, щоб прибрати конкурентів...
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19.07.2021 23:30 Відповісти
Знакомый лейтенант
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20.07.2021 20:57 Відповісти
Більшість таких лейтенантів якраз і підробляють тітушками в позаслужбовий час. А деякі навіть і під час служби.
ПС. А твоєму лейтенанту не соромно, що в країні повне беззаконня, бардак і кримінал, а воно з бабульками в переходах воює? Чи воно більше ні на що не здатне? Чи просто сцикун?
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20.07.2021 22:00 Відповісти
Воно выполняет свою работу. На Петровке снесли нелегальные киоски, теперь все стоят на столиках. Когда я позвоню 102, что полиция не выполняет свою работу, приедет другой Воно, и будет также ходить - сопли пускать.
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21.07.2021 23:05 Відповісти
а чого вже третій тиждень нема загальнодержавних рейтингів політиків та партій? Що там - бубочці так херово?
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19.07.2021 13:46 Відповісти
та які рейтинги - у нього немає конкуентів. воно, то й не дивно, такого мудака ще треба пошукати, щоб склав конкуренцію.
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19.07.2021 16:32 Відповісти
Никаких ларьков, кроме на остановках - вода, кофе, сигареты - а городе быть не должно вообще!
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19.07.2021 13:46 Відповісти
На зупинках вони також не треба, особливо з цигарками.
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19.07.2021 13:50 Відповісти
Если тебе станет плохо в автобусе, за бутылкой минералки повезут в АТБ?
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19.07.2021 13:53 Відповісти
Минералку - ок, не не сигареты.
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19.07.2021 13:59 Відповісти
А чим тобі сигарети заважають?
ПС. За кількістю дурнуватих обмежень і заборон "демократичний світ" вже давно переплюнув усі найтоталітарніші "совки".
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19.07.2021 23:34 Відповісти
Дихати вони мені заважають - смердить від них.
Та й не маєть на зупинках продаватися товари, які заборонено використовувати за зупинках.
І так, я вважаю, що це чудова заборона, бо сморід від нікотинових наркоманів нікому, окрім них самих не до вподоби.
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19.07.2021 23:40 Відповісти
В моїй родині ніхто не користується автобусами. А воду треба завжди возити із собою. В багатьох країнах на зупинках нічого не продають, і ніхто не помер.
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19.07.2021 14:35 Відповісти
Скорей бы тебе уже стало плохо в автобусе
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19.07.2021 14:46 Відповісти
Кофе, свежая выпечка, вода, цветы, пресса.
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19.07.2021 13:54 Відповісти
и в результате срач на остановке.
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19.07.2021 14:08 Відповісти
Чисто не там где убирают, а там где не муссорят.
Чисто не там где не торгуют кофе и цветами с прессой, а там где не мусорят люди.
Если оно выросло среди тупого и нечистоплотного стада то будет само тупым нечистоплотным животным.
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19.07.2021 14:17 Відповісти
ты это нашим засранцам расскажи.
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19.07.2021 14:53 Відповісти
Крім цигарок. Цигарки взагалі треба продавати виключно у спеціалізованих магазинах і так, щоб не видно було товар, пока не зайдеш в магазин. Ось як з секс-шопами.
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19.07.2021 15:11 Відповісти
Знести усі МАФи нахер!
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19.07.2021 13:49 Відповісти
я эту фразу слышу со времен лени-космоса
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19.07.2021 13:51 Відповісти
Вот только все эти наведения порядков каждый раз выливаются просто в смену МАФов или в смену собственников МАФов...
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19.07.2021 13:59 Відповісти
Ниночка, просто у них "стоки" несоизмеримы с нашими!
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19.07.2021 14:02 Відповісти
да...и цветных депортировать на историческую помойку.
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19.07.2021 14:04 Відповісти
Ще одна треть працює в тих ларьках.
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19.07.2021 14:05 Відповісти
Снесут эти - разрешат новым (за взятки).
Так продолжается уже 30 лет!
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19.07.2021 14:40 Відповісти
"70% опрошенных считают, что внешний вид МАФов портит внешний вид города."

Неужели оставшиеся 30% не понимают какое это убожество?

Центр Киева:

Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7664
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19.07.2021 14:41 Відповісти
тильна сторона сінагоги бродського.
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19.07.2021 14:44 Відповісти
що обговорювати? є дозвіл влади - нехай стоїть маф.... нема дозволу - бульдозеру робота... чому хтось повинен займати нашу землю? не важно де, в переході, на зупинці, в дворі чи на вулиці... чи за територією базару.... всих нелегалів під трактор і на смітник.
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19.07.2021 14:42 Відповісти
Більше жителів Києва задоволені діяльністю мера столиці Віталія Кличка, ніж президента Володимира Зеленського. Про це йдеться в результатах опитування соціологічної групи Рейтинг.
Соціологи отримали такі результати:

1. Кличко - 50% киян задоволені його діяльністю, 44% незадоволені;
2. Зеленський - 35% і 57%;
3. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль - 16% і 66%.
Також більша кількість киян вважають, що справи їх в місті йдуть краще, ніж в Україні в цілому:
- 38% жителів столиці вважають, що в Києві справи йдуть у правильному напрямку - 52% іншої думки;
- 29% киян вважають, що в Україні справи йдуть у правильному напрямку - 57%, що в неправильному.
Опитування проводилося з 10 по 14 липня, в особистих інтерв'ю опитали 1200 повнолітніх киян, теоретична похибка - не більше 2,8%. Замовник опитування або спонсор не вказані, на дзвінки LIGA.net в групі Рейтинг не відповіли. LIGA.net направила соціологам письмовий запит.
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19.07.2021 14:51 Відповісти
Особенно оболонь и минский массив ссат кипятком, как им нравится кличко с его новыми застройками под окном.
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21.07.2021 23:08 Відповісти
Цигарки, щось алкогольно-енергетичне, бутильована вода та контрацептиви - нормальний нічний набір. По одному МАФу на перехрестя чи на дкяких зупинках муніципального а/тр.
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19.07.2021 15:14 Відповісти
 
 