Понад дві третини киян за наведення ладу з кіосками в столиці, - опитування "Рейтингу"

Понад дві третини киян підтримують рішення міської влади прибрати торгові кіоски (МАФи) з підземних переходів столиці.

Про цей свідчать результати соціологічного опитування "Рейтингу", передає Цензор.НЕТ.

Згідно з опублікованими даними, 73% жителів столиці позитивно оцінюють ініціативу КМДА прибрати МАФи з підземних переходів Києва і лише 9% опитаних поставилися до цього рішення негативно, 14% - нейтрально.

81% киян підтримує заборону на продаж тютюнових виробів у МАФах поруч зі школами та дитячими садочками (13% - проти). 69% виступають за заборону продажу алкоголю в кіосках (19% - проти).

Також, згідно з даними дослідження, 65% підтримують ідею столичної влади ввести систему Prozorro для отримання дозволів на встановлення тимчасових конструкцій (13% - проти).

70% опитаних вважають, що зовнішній вигляд МАФів псує зовнішній вигляд міста. Абсолютна більшість - 94% і 93% містян вважають, що власники ларьків мусять відповідати за вивезення сміття і прибирання територій, і позбавлятися ліцензій у разі доведених фактів антисанітарії.

Аудиторія: мешканці Києва віком від 18 років і старші. Вибірка репрезентативна за віком, статтю. Вибіркова сукупність: 1200 респондентів. Метод опитування: Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%. Терміни проведення: 10-14 липня 2021 р.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Києві 1,5 тис. незаконних МАФів, які потрібно демонтувати, - заступник Кличка від "Слуги народу" Кулеба