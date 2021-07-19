Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА

У зв'язку з погіршенням погодних умов рух низки маршрутів наземного громадського транспорту в Києві затримується.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

КП "Київпастранс" введено оперативний стан № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Крім того, як повідомили в КП "Київський метрополітен", станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці.

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Станція метро "Академмістечко", один з вестибюлів якої був закритий, вже працює в звичайному режимі.