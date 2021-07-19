Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА
У зв'язку з погіршенням погодних умов рух низки маршрутів наземного громадського транспорту в Києві затримується.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.
КП "Київпастранс" введено оперативний стан № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.
Крім того, як повідомили в КП "Київський метрополітен", станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці.
Станція метро "Академмістечко", один з вестибюлів якої був закритий, вже працює в звичайному режимі.
Топ коментарі
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показати весь коментар19.07.2021 14:07 Відповісти Посилання
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показати весь коментар19.07.2021 14:09 Відповісти Посилання
+1 Старый зольдат
показати весь коментар19.07.2021 14:11 Відповісти Посилання
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R19, дизель, 4Х4, клиренс 181 и 185 лошадей под капотом.
4Х4 - это конячек надо на 4 делить, или на 16?