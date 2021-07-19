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Новини
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Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА

Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро

У зв'язку з погіршенням погодних умов рух низки маршрутів наземного громадського транспорту в Києві затримується.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі КМДА.

КП "Київпастранс" введено оперативний стан № 4 - курсування транспорту без дотримання розкладу руху.

Крім того, як повідомили в КП "Київський метрополітен", станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід з технічних причин (потрапляння води в касовий зал станції). На місці працюють фахівці.

Також дивіться: Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, станції метро "Берестейська" та "Академмістечко" затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Станція метро "Академмістечко", один з вестибюлів якої був закритий, вже працює в звичайному режимі.

Автор: 

Київ (19640) Метрополітен (1419) негода (760) транспорт (1404)


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Топ коментарі
+3
Тебе потрібно розкуркулити. Совіти розкуркулювали за 2 коняки і висилали до Сибіру.
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19.07.2021 14:07 Відповісти
+2
ЗЕкатаклізьма.
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19.07.2021 14:09 Відповісти
+1
А то, как вам будет угодно.
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19.07.2021 14:11 Відповісти
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R19, дизель, 4Х4, клиренс 181 и 185 лошадей под капотом.
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19.07.2021 14:03 Відповісти
Тебе потрібно розкуркулити. Совіти розкуркулювали за 2 коняки і висилали до Сибіру.
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19.07.2021 14:07 Відповісти
Слава Богу мы не в СССР.
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19.07.2021 14:10 Відповісти
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19.07.2021 14:19 Відповісти
185 лошадей под капотом.

4Х4 - это конячек надо на 4 делить, или на 16?
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19.07.2021 14:09 Відповісти
А то, как вам будет угодно.
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19.07.2021 14:11 Відповісти
R29, 2x1, клиренс 250, 1 конь в пальто
Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА - Цензор.НЕТ 3010
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19.07.2021 14:56 Відповісти
Наземний транспорт у Києві курсує без дотримання розкладу, станція метро "Берестейська" закрита на вхід і вихід, - КМДА - Цензор.НЕТ 5911
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19.07.2021 17:15 Відповісти
ЗЕкатаклізьма.
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19.07.2021 14:09 Відповісти
 
 