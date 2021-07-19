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Новини
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Потужна злива в Києві: за 30 хвилин випала майже тижнева норма опадів

Потужна злива в Києві: за 30 хвилин випала майже тижнева норма опадів

Київ накрила потужна злива - за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств. До роботи задіяна спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи. 

Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК "Київавтодор", виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів – у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Повідомлялося, що техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги. Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. За 30 хвилин випало 18 мм опадів: 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

Також дивіться: Після зливи Київ паралізували затори: де можна проїхати. КАРТА+ВІДЕО

Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, у тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги тощо.

Фахівці КК "Київавтодор" постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення проблемних місць.

Також дивіться: Київ накрила потужна злива: вулиці перетворилися на річки, кілька станцій метро затопило. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Автор: 

КМДА (2379) Київ (19640) негода (760)


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Топ коментарі
+8
Счастливцы!А у меня язык по асфальту волочится!
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19.07.2021 14:25 Відповісти
+5
Две станции метро затопило.Долбаные проектанты.Таких надо под суд.Как можно проектировать проспекты и метро,если не учитывать осадки?Уму непостижимо.Как на Прикарпатье.Вечные авралы.
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19.07.2021 14:40 Відповісти
+3
А когда Зеленский из Грузии возвращается?
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19.07.2021 15:02 Відповісти
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Счастливцы!А у меня язык по асфальту волочится!
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19.07.2021 14:25 Відповісти
18 мм - это мне сходить пописать после пива.
Затопило, тк ливнестоки за каденцию кличка ни разу не чистились.
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19.07.2021 15:08 Відповісти
В этот раз даже имелись насосы на Телиги, в прошлые привозили попожжее.
Так что вам лижбы нагадить
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19.07.2021 15:22 Відповісти
Не бреши. Все чистилося. І лише в цьому році три рази.
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19.07.2021 18:20 Відповісти
И это правда. Достаточно только взглянуть на нечищенные за время каденции Кличка ливнестоки в Германии!
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19.07.2021 19:05 Відповісти
Киев накрыла мощный ливень

ххх
Это все.
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19.07.2021 14:36 Відповісти
українською все ОК-"Київ накрила потужна злива"
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19.07.2021 17:24 Відповісти
Та там даже не суржик, там, похоже, редакторов накрьіло
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19.07.2021 21:06 Відповісти
Две станции метро затопило.Долбаные проектанты.Таких надо под суд.Как можно проектировать проспекты и метро,если не учитывать осадки?Уму непостижимо.Как на Прикарпатье.Вечные авралы.
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19.07.2021 14:40 Відповісти
Проектанты не учли, что мудрый нарид изберет дебила с отбитыми мозгами, который скоммуниздит все деньги для очистки ливнестоков.
18 мм - это слезы.
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19.07.2021 15:14 Відповісти
Враждебная непогода. Тварь!
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19.07.2021 14:55 Відповісти
А когда Зеленский из Грузии возвращается?
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19.07.2021 15:02 Відповісти
Краще б не повертався... Там море, шашлики, вино і купа життєрадісних дебілів які ******* "поржать" з клоунів....
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19.07.2021 15:06 Відповісти
Там шаурма классная. А в Киеве ливневая канализация устала.
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19.07.2021 15:20 Відповісти
Нічого. Каналізація клоуна прийме аж бігом...
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19.07.2021 15:22 Відповісти
На цю коломойську гидоту - насрати!
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19.07.2021 18:21 Відповісти
У нас тутава на тиримках совсем чючють накапало
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19.07.2021 15:20 Відповісти
С Теремков стекает во все стороны вниз, потому кажется, что чуть-чуть.
У меня хачапури чуть из рук ветром не вырвало на Теремках.
С брынзой.
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19.07.2021 17:51 Відповісти
С брынзой? А вот это было бы обидно
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19.07.2021 19:06 Відповісти
Не говори
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19.07.2021 21:00 Відповісти
 
 