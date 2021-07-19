Потужна злива в Києві: за 30 хвилин випала майже тижнева норма опадів

Київ накрила потужна злива - за 30 хвилин випало 18 мм опадів, що становить майже тижневу норму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КМДА.

Наразі до ліквідації наслідків негоди залучені 12 бригад гідрослужб та 38 бригад з ручного прибирання КК "Київавтодор" – загалом 326 працівників шляхово-експлуатаційних підприємств. До роботи задіяна спеціальна техніка – гідромонітори, мулососи, мотопомпи.

Техніка гідротехнічних служб комунальних підприємств, підпорядкованих КК "Київавтодор", виїхала на місця можливих підтоплень ще до початку зливи. Напередодні прогнозованих дощів – у кожному районі посилено очищали зливостоки.

Повідомлялося, що техніка завчасно чергувала на просп. Броварському біля станції метро "Чернігівська", на розв’язці поблизу станції метро "Лівобережна", на вул. Брожка, біля тунелю на вул. О. Теліги. Проте надзвичайна кількість опадів за малий проміжок часу призвела до короткочасного підтоплення ділянок вулиць та тротуарів. За 30 хвилин випало 18 мм опадів: 5 потужних насосів у тунелі на вул. О. Теліги не впоралися зі стихією.

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Роботи з ліквідації підтоплень тривають на просп. Палладіна, вул. Стеценка, Площі Героїв Бреста, у тунелі на вул. О. Теліги, вул. Кирилівській, вул. Автозаводській, просп. Перемоги тощо.

Фахівці КК "Київавтодор" постійно моніторять ситуацію на дорогах та оперативно реагують на виникнення проблемних місць.

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