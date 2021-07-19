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Новини Коронавірус і карантин
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У Києві за добу від COVID-19 померла одна людина, 82 - захворіли, 59 - одужали. КАРТА

За минулу добу в Києві виявили 82 нові випадки COVID-19. Одна людина померла.

Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"82 підтверджені випадки захворювання на коронавірус за добу в столиці. Померла одна людина. Загалом летальних випадків від коронавірусу – 5217. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 216 731", – повідомив Кличко.

Так, захворіли 48 жінок віком від 24 до 83 років та 27 чоловіків віком від 20 до 88 років. А також 3 дівчинки від 5 до 10 років та 4 хлопчики від 2 до 17 років.

До лікарень столиці госпіталізували 13 хворих на коронавірус. А також 29 людей з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

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Одужали минулої доби 59 людей. Загалом коронавірус подолали 207 547 мешканців столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дніпровському районі – 31, в Оболонському – 22 та в Подільському районі – 8 випадків", – зазначив Віталій Кличко.

У Києві за добу від COVID-19 померла одна людина, 82 - захворіли, 59 - одужали 01

Автор: 

карантин (18172) Київ (19640) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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"В ближайшее время ЕС признает COVID-сертификаты с китайской вакциной CoronaVac, - Ляшко"

1. Т.е мы были правы и с китайским фуфлом не таки не пускают, не смотря на предыдущие россказни Ляшка... 2. Если ЕС не признает , вы готовы уйти в отставку? (с)
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19.07.2021 16:06 Відповісти
 
 