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Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років в'язниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітників Служби безпеки України, які напали на прикордонників у Сумській області і забрали у них зброю, затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що в ніч із 17 на 18 липня прикордонники чергували неподалік села Рясне на Сумщині.

О 1:30 ночі до них під'їхав автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей і підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам кількох ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку.

Нападниками виявилися співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівники ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій - проходить як свідок.

Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

Пізніше в СБУ повідомили, що до нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримали.

Читайте: До нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримано, - спецслужба

Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 01
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 02
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 03
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 04
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 05
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 06
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років вязниці, - ДБР 07

Автор: 

напад (1139) прикордонники (1109) СБУ (12933) Сумська область (3840) ДБР (3547)


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Топ коментарі
+32
Я нічого не зрозумів, якщо чесно? Нафіга вони це зробили? Яка мотивація? Що взагалі там відбулося?
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19.07.2021 15:14 Відповісти
+28
Скорше за все співробітники СБУ намагались забезпечити безперешкодний прохід з росії каравану з контрабандою і тому напали на наряд прикордонників.
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19.07.2021 15:28 Відповісти
+28
Думаю СБУшники крышевали контрабанду (возможно наркоты), а может даже лично встречали курьеров, а тут погранцы нарисовались.... Как по мне это самое правдоподобное объяснение
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19.07.2021 15:42 Відповісти
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ті хто під"їхали показали посвідчення і сказали що проводиться спецоперація під кодовим найменуванням "Княжичі"
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19.07.2021 18:09 Відповісти
А где ключевая фраза: "Разводящий ко мне остальные на месте"? И это по отношению к разводящему, которого караульный знает в лицо, а всех остальных "невідомих": "Стой- стрелять буду" и выстрел в воздух и мордой в землю до утра.
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19.07.2021 18:24 Відповісти
СБУ-шникам грозит до 15 лет, НО "самый справедливый, самый ЗЕленый суд в мире", таки да, разберется что они нивчьомнивинаваты, что это трагическое стечение обстоятельств... вон, даже пограничная овчарка Мухтар, в своих чистосердечных показаниях говорит о том, что не все так однозначно, как хотят преподнести враги "конца эпохи бедности..."
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19.07.2021 18:49 Відповісти
В 1:30 ночи к ним подъехал автомобиль с тремя лицами, из которого вышли два человека и подошли к пограничникам. Ну, что тут не понятно, у СБУшников на границе свои мутки, а пограничники им все наломали, те обиделись и побили их.
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19.07.2021 18:56 Відповісти
В 1.30 ночи два военнослужащие находясь на боевом дежурстве подпустили к себе неизвестных нарушая грубо устав на расстояние удара по морде.Как-то странно,скорее о чем-то просто не договорились.В солдатиков тоже ,,рыльца в пушку,, и должны понести наказание.
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19.07.2021 19:27 Відповісти
P.S,Уверен что и другие наряды тоже,,охраняли кордон,, в своих интересах просто другие были по сговорчивей.
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19.07.2021 19:35 Відповісти
З такими сбушниками і ворогів не треба.
Понажиралися дебіли і пішли чудити...Садити не треба - звільнити з лав СБУ пожиттєво і в ЗСУ на нульовку
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19.07.2021 19:39 Відповісти
А нульовку таким довірити можна?Звыльнити за статею недовыра до працывника,тоды одна дорога у вантажники або двырники нІ є ще третя,ближча до їх діятьності у владі,в бандюки.
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19.07.2021 20:31 Відповісти
Зрадників, корупціонерів і кримінальників на "нульовку"? Я б з такими тварюками служити не став. Пристрелив би при першій можливості поки вони не вистрелили мені в спину.
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19.07.2021 20:33 Відповісти
"...автомобиль с тремя лицами из которого вышли два человека"

а третий человек не лицо ибо он не пил и ваще он - начальник...
лихо для пипла закручен сюжет
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19.07.2021 19:48 Відповісти
Информация обрастает новыми подробностями... ( еще одна версия)
На самом деле в приграничном районе в момент инцидента находилось не трое, а пятеро сотрудников местного отдела Службы безопасности, которые выехали на природу «обмыть» звание одного из них. В их числе якобы был начальник межрайонного отдела СБУ, его заместитель и трое подчиненных.
Однако после случившегося были задержаны только двое из них - замначальника и один из рядовых сотрудников службы. А вот начальник оказался как бы ни при чем.
«Полностью замять произошедшее было нереально, но одного из тех, кто напал, служба решила вывести из-под удара. Он очень непростой, со связями. После учебы в академии несколько лет служил в Луганской области, затем в Киеве. Потом - в Одессе и вот перевод на Сумщину. За последние годы его материальное положение заметно улучшилось», - заявил источник, пожелавший остаться неизвестным.
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19.07.2021 20:19 Відповісти
Лучшего места для "обмыть", чем кукурузное поле и не найдешь. Брехня про обмыть...
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19.07.2021 21:52 Відповісти
я не знаю эту местность... но за кукурузным полем может быть водоем...не?
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19.07.2021 21:55 Відповісти
Раскрутка дела и наказание всех виновных зависит от готовности начальства пограничников идти до конца, а не довольствоваться компромиссом, типа, вот вам двое - они за все ответят. А третий вообще не приделах. Но как не при делах, какой свидетель, если он, скорее всего, все видел, но не помешал (если этот свидетель - начальник, начальник не смог помешать подчиненным?).
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19.07.2021 20:29 Відповісти
Вы забыли что погранслужба это одно из подразделений СБУ и у них одно командование.Так что виновниками во всем окажутся военнослужащие за нарушение устава несения боевого дежурства.
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19.07.2021 20:36 Відповісти
это на ********* погранцы входят в ФСБ, а у нас в МВС.
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19.07.2021 21:06 Відповісти
Тут на цензоре как раз на днях новость была, что Авакова уволили, потому что (одна из причин) сопротивлялся выводу пограничной службы и нацгвардии из подчинения МВД.
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20.07.2021 15:49 Відповісти
какойто капец.. отмороженные гопники сбушники напали на погранцов тоже своего рода спец службам относятся . помяли их отобрав оружие .зачем и почему? выкинутое оружие автоматы с магазинами могли найти другие гопники и продать его, или применить для разбойных нападений... одни бандюганы везде в силовых структурах.... печально...((
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19.07.2021 20:41 Відповісти
а все патамушта зарплаты маленькие...
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19.07.2021 20:56 Відповісти
Служба безпорядку України!
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19.07.2021 21:03 Відповісти
Настільки мутна історія з якої аж смердить брехнею в стилі ЗЕ.
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19.07.2021 21:20 Відповісти
А рыбу ловили в кукурузе
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19.07.2021 21:26 Відповісти
судячи з фото - "улов" в них був не поганий ..))
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19.07.2021 22:26 Відповісти
А лейтенант Баканов,что то скажет по этому поводу?
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19.07.2021 21:27 Відповісти
Нападающими оказались сотрудники СБУ. Совместно с представителями Службы работники ГБР задержали двух сотрудников СБУ, третий - проходит как свидетель. Источник: https://censor.net/ru/n3277927

Тут краще підійде стаття УК України Державна зрада для всіх трьох СБУшників,
а третього привселюдно судити на всю Україну, суд зробити відкритим
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19.07.2021 22:16 Відповісти
странно все.. почему пограничники не стреляли..в воздух по ногам итд? почеу оружие выбросили не стреляв.. шо в головах и тех и других?
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19.07.2021 22:25 Відповісти
А роззявам - прикордонникам що буде ?
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19.07.2021 22:28 Відповісти
Всем досталось. Хорошая мотивация быть вежливым и ответственным водителем.
"За самонадеянностью приходит позор, но у скромных - мудрость." (Притчи 11:2)
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20.07.2021 04:51 Відповісти
Что не поделили начальник УСБУ в Сумской области и пограничники? И, кстати, где Нескоромный? 20 июля, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/07/%d1%87%d1%82%d0%be-%d0%bd%d0%b5-%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bb%d0%b8-%d0%bd%d0%b0%d1%87%d0%b0%d0%bb%d1%8c%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%83%d1%81%d0%b1%d1%83-%d0%b2-%d1%81%d1%83%d0%bc%d1%81%d0%ba.html#respond Комментарии: 0
Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років в'язниці, - ДБР - Цензор.НЕТ 7229Забавно получается с этими конторскими, которые пограничный наряд на границе Сумской области разоружили. Официальная версия - трое конторских отдыхали и ловили рыбу в приграничной зоне. Уже несколько странно звучит. А если бы их фсбшники выкрали? Зачем именно в приграничной? Или они «связного» с той стороны ждали? С инструкциями, к примеру, по ликвидации Зеленского. Я бы проверил.
Такое мнение https://ord-ua.com/2021/07/20/chto-ne-podelil-nachalnik-usbu-v-sumskoj-oblasti-grigorenko-i-pogranichniki-i-kstati-gde-neskoromnyj/ выразил Сергей Никонов в сегодняшней статье для «ОРД».
Однако, по неофициальной версии, конторских было пятеро и выезжали они отнюдь не бухать. И были там не только срочники, но и начальник межрайонного отдела СБУ и его заместитель.
О них тупо "забыли". Что не удивительно, учитывая специализацию и связи начальника Сумского УСБУ Григоренко. Нам пишут, что «Григоренко - личный порученец Баканова по всякого рода преступным делам и правокациям. В частности, он лично отвечает за сбор и доставку в Киев чёрного нала, полученного от контрабандных операций с сигаретами, наркотиками, оружием и боеприпасами.
Отдельно Григоренко ведёт дела, связанные с незаконными врезками в газовый и нефтяной проводы, проходящие через Сумскую область.
Григоренко - очень трусливый и жадный человек. Напрямую вхож к Баканову (подчеркивает это всегда и часто включает свой телефон на громкую связь, когда ему звонит Баканов, демонстрируя, что Баканов разговаривает с ним в просящей форме) тем самым вызывает ревность у начальника Баканова - начальника УВБ Наумова.
Григоренко находится длительное время в разработке ДБР, как лицо причастное к организации и функционированию канала переброски запрещённых к легальному обороту товаров из л-днр через рф, Украину в Турцию и страны западной Европы.
Ведёт горе сумской чекист (так как предупреждён бакановым о том, что он - объект интереса ДБР) скрытный образ жизни. Каждый месяц меняет квартиры, в которых проживает, меняет часто телефоны. В кабинете и в служебном автомобиле разговаривает шепотом.
После инцидента с пограничниками Григоренко в разговоре с бакановым получил личные гарантии того, что останется в наградном списке к 24 августа, если отмажет начальника межрайотдела-родственника Наумова, а остальных сотрудников (всего 4 человека) полностью отдаст в руки правосудия.»
Блин, о каких наградах в этой структуре вообще может идти речь? Краткий перечень скандалов в СБУ за последнее время дает тг-канал «******** цирк».
«Разруха в головах. Примерно так можно описать тот бардак, что творится в СБУ. Вот только несколько штрихов…
Главный завхоз СБУ устраивает пьяный дебош в поезде. Пикантности ситуации добавляет то, что хозяйственник - старый соратник Наумова по прокуратуре.
Начальник харьковского СБУ кошмарит местных адвокатов и меняет начальника пресс-службы на свою любовницу. При этом его жена - родственница жены президента.
Начальник львовского СБУ отсылает всех вменяемых оперов в АТО на полтора года. Ему просто нужны места для своих людей.
Зам начальника кировоградского СБУ употребляет кокаин и начальницу архива прямо на рабочем столе.
В Сумах бухие опера-браконьеры дают люлей погранцам и забирают у тех табельное оружие.
Каких ещё реформ вам не хватает? Тут не реформировать надо, а на ноль множить. И строить заново».
Ну, предполагаемая реформа и так СБУ на ноль помножит. Но стоит помнить о том, что рыба гниет с головы. И для начала стоило бы помножить на ноль «аутиста Баканова» и хитросделанного Наумова.
Как там, кстати, Нескоромный поживает? Так же как Чаус? Вот времена меняются. Когда при Кучме пропал журналист Гонгадзе - и власть и общество на ушах стояло, искали, отчитывались. А тут исчез судья, причем с громким международным скандалом - и от власти ни слова. То ли в гуровском схроне сидит, то ли уже в бассейне растворили.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80-%D0%B7%D0%B5-%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8-%D1%81%D0%B1%D1%83-%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%BF%D0%BE-%D1%84.html Позор Зе-власти. СБУ возбудила дело по факту похищения экс-судьи Чауса
- https://www.economics-prorok.com/2021/07/%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D1%8F-%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%83-%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BD.html Майя Санду снова указала Зеленскому на позорный цирк с Чаусом
А целый зампред СБУ Нескоромный, по версии СБУ, Наумова убить хотел, а потом тоже исчез. И от властей - ни слова.
Как по мне - это лучшая иллюстрация уничтожения госструктур, которым по малоумию своему занимается Зеленский и компания. И кончится все это весьма трагично как для Зеленского, так и для страны.
***
В нескольким местах в тексте написано с маленькой буквы слово «баканов». Возможно, так автором и задумывалось, поэтому «Экономика от Пророка» не исправляла…
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20.07.2021 11:36 Відповісти
Та хто ж їх посадить?! Вони ж СБУшники..............
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20.07.2021 13:04 Відповісти
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