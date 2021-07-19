Співробітникам СБУ, які напали на прикордонників у Сумській області, загрожує до 15 років в'язниці, - ДБР. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Співробітників Служби безпеки України, які напали на прикордонників у Сумській області і забрали у них зброю, затримано.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДБР.

Слідством встановлено, що в ніч із 17 на 18 липня прикордонники чергували неподалік села Рясне на Сумщині.

О 1:30 ночі до них під'їхав автомобіль з трьома особами, з якого вийшли двоє людей і підійшли до прикордонників. Невідомі спровокували конфлікт, зав'язалася бійка, в результаті якої невідомі завдали прикордонникам кількох ударів кулаками, заволоділи двома автоматами АКС-74, 4 магазинами по 30 патронів і поїхали в невідомому напрямку.

Нападниками виявилися співробітники СБУ. Спільно з представниками Служби працівники ДБР затримали двох співробітників СБУ, третій - проходить як свідок.

Неподалік у кукурудзяному полі було виявлено 2 автомати прикордонників, а 2 магазини з набоями знайдено поблизу відділення інспекторів прикордонної служби "Славгород" відділу прикордонної служби "Краснопілля" Сумського прикордонного загону.

Найближчим часом працівникам СБУ буде повідомлено про підозру у заволодінні вогнепальною зброєю шляхом зловживання службовим становищем організованою групою, поєднаному з насильством, та в умисному заподіянні працівникові правоохоронного органу тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 262, ч. 2 ст. 345 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, в ніч на 18 липня на ділянці україно-російського державного кордону в Сумській області троє невідомих напали на прикордонний наряд, двом прикордонникам було завдано тілесних ушкоджень. Правопорушникам вдалося заволодіти табельною зброєю військових, проте пізніше зброя була знайдена.

Також стало відомо, що нападники втекли на території України.

Пізніше в СБУ повідомили, що до нападу на прикордонників на кордоні з РФ причетні співробітники СБУ. Їх затримали.

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