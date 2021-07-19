Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Молдова і Грузія втратили свої території через те, що показали прагнення йти в Євросоюз.
Про це президент заявив під час Батумської конференції в Грузії, інформує Цензор.НЕТ.
За словами глави держави, доказом того, що для України, Грузії і Молдови є місце в ЄС, може стати надання європейської перспективи трьом країнам.
"Ми хочемо, щоб територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від Вас, шановні європейці", - наголосив Зеленський.
Топ коментарі
+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.07.2021 15:32 Відповісти Посилання
+24 Підлога Маккартні
показати весь коментар19.07.2021 15:35 Відповісти Посилання
+21 Олександр Голубенко
показати весь коментар19.07.2021 15:36 Відповісти Посилання
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Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
Видимо девачка выпускающий редактор не знает президентского сайта, что на Ингури нет границы с Абхазией. Если говорить об границах, то она должна была написать - административной границы Зугдидского района и Абхазии. Ну или - линию российской оккупации по реке Ингури.
Абхазы уже радуются, что президент Украины признал что там находится граница Грузии и Абхазии.
Передайте редакторам сайта Зеленского, хоть и поздно, но пусть исправят текст
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль. Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины. https://timeze2019.blogspot.com/