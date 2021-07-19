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Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський

Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна, Молдова і Грузія втратили свої території через те, що показали прагнення йти в Євросоюз.

Про це президент заявив під час Батумської конференції в Грузії, інформує Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, доказом того, що для України, Грузії і Молдови є місце в ЄС, може стати надання європейської перспективи трьом країнам.

"Ми хочемо, щоб територія Європейського Союзу стала більшою. І за цей вибір території трьох наших держав, на жаль, стали меншими. Ми знаємо точно, що це тимчасово, але наскільки тимчасово, багато в чому залежить і від Вас, шановні європейці", - наголосив Зеленський.

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Автор: 

Грузія (1852) Зеленський Володимир (24308) Молдова (2086) Євросоюз (13636)


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Топ коментарі
+24
нарід* ви хтіли сказати нарід?
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19.07.2021 15:32 Відповісти
+24
По єтому нужно освобождать оккупированные земли. Но начинать нужно не с нас самих, а помочь молдаванам уничтожить ПМРовцев. Выбить воинские соединения кацапов оттуда, прикрыть небо пво, шоб не одна ***** в тельняшке и берете не смогла десантироваться туда. В таком случае мы ликвидируем западную угрозу со стороны приднестровья на Одессу. А уж потом брацца за бомбас и крым. я так счетаю за одно проверим ирекцию катцапав
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19.07.2021 15:35 Відповісти
+21
Заткніть хтось вже цього наваленого дегенерата!
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19.07.2021 15:36 Відповісти
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19.07.2021 18:50 Відповісти
Все це можна перефразувати інакше: "ЄС, дайте грошей нам на грабунок з Бєнєю, а то ми зробимо боляче українцям" Якийсь ***** терорист з 32 млн заручниками, за єдиним нюансом, що заручники самі до нього пішли.
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19.07.2021 19:02 Відповісти
Приндестровье, Абхазия, Крым-Рым , Донбасс - везде братская помощь от северного соседа, так сказать ношу облегчить )))
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19.07.2021 19:46 Відповісти
нарко-Чучело!!! где хоть слово о ПИД,,,раше и ее старой бурятской жопе, обколотой ботаксом???
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19.07.2021 19:51 Відповісти
молодец, всё верно сказал.
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19.07.2021 20:31 Відповісти
Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський - Цензор.НЕТ 1371
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19.07.2021 20:50 Відповісти
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210
https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 White_eagle https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210 @Whiteeagle210 https://mobile.twitter.com/Whiteeagle210/status/1417167790578995205 48 мин

Зеленский в Грузии.
Какие планы у него на вечер?
Давайте попробую дать маленькую вводную, чтоб легче было угадать.
Так вот сегодня последний съемочный день сериала "Сваты", съёмки которого проходят в Грузии.
Завтра так называемая, «шапка» - пьянка у съемочной группы.
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19.07.2021 20:50 Відповісти
Президент Украины продолжает официальный визит в Грузию. Все бы ничего, но вот на его президентском https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-oznajomivsya-z-bezpekovoyu-situaciyeyu-na-mezhi-z-69589 сайте лежит новость вот с таким названием: "Президент ознакомился с ситуацией в сфере безопасности на границе с Абхазией" .
Видимо девачка выпускающий редактор не знает президентского сайта, что на Ингури нет границы с Абхазией. Если говорить об границах, то она должна была написать - административной границы Зугдидского района и Абхазии. Ну или - линию российской оккупации по реке Ингури.
Абхазы уже радуются, что президент Украины признал что там находится граница Грузии и Абхазии.
Передайте редакторам сайта Зеленского, хоть и поздно, но пусть исправят текст
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19.07.2021 21:29 Відповісти
порох опять виноват? так он 2/3 освободил Донбасса, а что это гнусавое освободило???
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19.07.2021 21:30 Відповісти
Каждый раз оно освобождает на народ Украины свой кишечник ...
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19.07.2021 21:38 Відповісти
К сожалению движения в ЕС не было. Только спекуляции политиков перед избирателями.
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19.07.2021 21:42 Відповісти
бо їм цього і не потрібно - їм і так нормально живеться ...
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19.07.2021 22:30 Відповісти
Так это ЕС виноват в уменьшении территорий? 7 лет войны прошло, а в голове у Зе по прежнему желание заглядывать в "глаз" Пуйлу: "гражданский конфликт", "та сторона", "ополченцы", "надо просто перестать стрелять" и тд.
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20.07.2021 14:25 Відповісти
Форум в Батуми закончился скандалом. Скандалом вполне прогнозируемым и тем более, болезненным. После официальной церемонии в Батуми президент Грузии Саломе Зурабишвили отклонила предложение о встрече высказанное Зеленским. Причины этого вполне понятны. Нахождение осужденного в Грузии, Михеэла Саакашвили в государственной системе Украины делает невозможным установление прямых контактов между руководством Грузии и Украины.
Не понимать этого невозможно, но политика Зеленского в привлечении во власть "личных врагов Порошенко" сыграла тут свою роль. Итоги форума - абсолютно пустой документ и явные признаки растущей международной изоляции Украины. https://timeze2019.blogspot.com/
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21.07.2021 10:57 Відповісти
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