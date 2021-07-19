52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Станом на червень 2021 року вступ України в Європейський Союз підтримує близько половини населення країни.

Про це свідчать результати опитування "Геополітичні орієнтації жителів України", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідаючи на питання, як би вони вчинили, якби в цей час проходив референдум з питання, чи вступати Україні в ЄС, 52% опитаних вказали, що проголосували б за вступ України в ЄС, 19% - проти, 29% - не визначились або не брали б участь у голосуванні", - сказано в звіті КМІС.

Готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу в останні роки залишається відносно постійною, підкреслили в КМІС: близько половини населення висловлюють готовність проголосувати за вступ України в ЄС, близько чверті - проти вступу.

Вступ України в НАТО підтримує майже половина населення країни.

"Якби референдум з питання, чи вступати Україні до Митного Cоюзу проводився у червні 2021 року, за вступ України до Митного Cоюзу проголосували би 22% жителів України, проти – 45%, і 33% - не визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі", - йдеться в звіті.

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ в НАТО дещо посилилася - частка населення, що підтримує це рішення, зросла з 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.

Що стосується вступу України в Митний Союз, у більшості своїй жителі України виступають проти: якби референдум з питання, чи вступати Україні в Митний Союз проводився в червні 2021 року, за вступ України в Митний Союз проголосували б 22% жителів України, проти - 45 %, і 33% - не визначились чи не стали б брати участь у такому референдумі.

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Частка готових голосувати за вступ України в Митний Союз порівняно з опитуванням 2019 року змінилася і залишається істотно менше, ніж частка тих, хто проти.

Загалом бажаним напрямком зовнішньої політики, на думку більшості, є приєднання України до ЄС (51%). Курс на приєднання до Митного Cоюзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Вірменії вважають бажаним 12% жителів України. Значна частина (28%) дотримуються думки, що Україна має розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об’єднань.

Незважаючи на деякі коливання, думки населення щодо бажаного курсу зовнішньої політики протягом останніх шести років залишаються практично незмінними.

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Опитування проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2007 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.