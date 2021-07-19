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52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Станом на червень 2021 року вступ України в Європейський Союз підтримує близько половини населення країни.

Про це свідчать результати опитування "Геополітичні орієнтації жителів України", проведеного Київським міжнародним інститутом соціології, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Відповідаючи на питання, як би вони вчинили, якби в цей час проходив референдум з питання, чи вступати Україні в ЄС, 52% опитаних вказали, що проголосували б за вступ України в ЄС, 19% - проти, 29% - не визначились або не брали б участь у голосуванні", - сказано в звіті КМІС.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 01

Готовність жителів України проголосувати за вступ до Європейського Союзу в останні роки залишається відносно постійною, підкреслили в КМІС: близько половини населення висловлюють готовність проголосувати за вступ України в ЄС, близько чверті - проти вступу.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 02

Вступ України в НАТО підтримує майже половина населення країни.

"Якби референдум з питання, чи вступати Україні до Митного Cоюзу проводився у червні 2021 року, за вступ України до Митного Cоюзу проголосували би 22% жителів України, проти – 45%, і 33% - не визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі", - йдеться в звіті.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 03

Протягом останніх двох років готовність проголосувати за вступ в НАТО дещо посилилася - частка населення, що підтримує це рішення, зросла з 40% в 2019 році до 48% в 2021 році.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 04

Що стосується вступу України в Митний Союз, у більшості своїй жителі України виступають проти: якби референдум з питання, чи вступати Україні в Митний Союз проводився в червні 2021 року, за вступ України в Митний Союз проголосували б 22% жителів України, проти - 45 %, і 33% - не визначились чи не стали б брати участь у такому референдумі.

Також читайте: Території України, Грузії та Молдови стали меншими після початку руху в ЄС, - Зеленський

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 05

Частка готових голосувати за вступ України в Митний Союз порівняно з опитуванням 2019 року змінилася і залишається істотно менше, ніж частка тих, хто проти.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 06

Загалом бажаним напрямком зовнішньої політики, на думку більшості, є приєднання України до ЄС (51%). Курс на приєднання до Митного Cоюзу Росії, Білорусі, Казахстану, Киргизії і Вірменії вважають бажаним 12% жителів України. Значна частина (28%) дотримуються думки, що Україна має розвиватися незалежно, не входячи до жодного із цих об’єднань.

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 07

Незважаючи на деякі коливання, думки населення щодо бажаного курсу зовнішньої політики протягом останніх шести років залишаються практично незмінними.

Також читайте: Україна відмовилася від ідеї митного союзу з ЄС, - Кулеба

52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС 08

Опитування проводилося з 8 по 9 червня 2021 року методом CATI (телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера, computer-assisted telephone interviews) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старші) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України, – АР Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей. В ході опитування проведено 2007 інтерв’ю.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% — для показників, близьких до 25%, 1,5% — для показників, близьких до 10%.

Автор: 

НАТО (6530) опитування (1966) Митний союз (40) членство в НАТО (1740) Євросоюз (13638) КМІС (338)


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Топ коментарі
+47
Вотети шо потдерживают вступление в тайоженный саюз - чемадан, вакзал, расися!!!
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19.07.2021 16:06 Відповісти
+36
52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8323
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19.07.2021 16:10 Відповісти
+28
52% украинцев поддерживают вступление в ЕС, 48% - в НАТО, 22% - в Таможенный союз, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3472
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19.07.2021 16:07 Відповісти
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22% за всв митнмй союз ? і це та бидломаса яка війни не помічає , невже вони ніколи не порозумнішають ?
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19.07.2021 17:07 Відповісти
Не вірю. Як може за НАТО бути менше ніж за єс? А що таке митний союз вже всі забули, хіба що пару відсотків особливо ватних дегенератів.
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19.07.2021 17:53 Відповісти
Чудова відповідь всіляким люсям арестовичам і козирям.
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19.07.2021 18:38 Відповісти
Можно подумать каждый понимает плюсы и минусы, а также перспективы вступления в ЕС и ТС EAЭС
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19.07.2021 19:16 Відповісти
Люди розуміють, у якому напрямку має рухатися країна.
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19.07.2021 19:26 Відповісти
В Україні й досі 22 відсотка ватного бидла.
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19.07.2021 19:24 Відповісти
Откуда такие выводы.. Аж интересно
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19.07.2021 19:28 Відповісти
Тільки ватні імбецили за МС, у якому сРашка та інші країни-невдахи.
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19.07.2021 19:43 Відповісти
Курс на присоединение к Таможенному Cоюзу России, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении считают желательным 12% жителей Украины. Источник: https://censor.net/ru/n3277943

ШО ЗА БРЄД - ПІСЛЯ 2014 го ЦЯ ЦИФРА ВЗЯТА ЗІ СТЕЛІ
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19.07.2021 19:31 Відповісти
Бред, потому нет в этом опросе никаких "12% жителей Украины" - подобные опросы, это не что иное, как манипуляция общественным мнением :
"З 8 по 9 червня 2021 року КМІС провів опитування громадської думки.. В ході опитування проведено 2007 інтерв'ю."
https://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1054&page=1 ГЕОПОЛІТИЧНІ ОРІЄНТАЦІЇ ЖИТЕЛІВ УКРАЇНИ: ЧЕРВЕНЬ 2021 РОКУПрес-реліз підготувала Юлія Сахно
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20.07.2021 00:32 Відповісти
Кто за таежный союз не ждем камни с неба, а билет на поезд и в кацаполягушатник.
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19.07.2021 19:52 Відповісти
Неужели в Украине кто-то ещё хочет в таёжный союз?!!
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19.07.2021 20:27 Відповісти
Зеленський ?
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20.07.2021 00:24 Відповісти
Какой ещё таежный союз? Сколько можно возвращать в памяти людей эту виртуальную хрень? Этих *********, которые за наши деньги всё время выспрашивають всякую чушь а потом всё равно рисуют от фонаря заказные цифры надо давно разогнать к ****** матери. ******* ********.
-А вы хотите в таежный союз? А вы хотите в кпсс? А вы хотите в золотую орду?
- А да, точно. И мороженое по 20 попеек...
*****...
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19.07.2021 21:22 Відповісти
+++++++++++++
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20.07.2021 05:54 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B-DCA28lqmA Зеленский отказывается от евроинтеграции | Резкий разворот на восток | Украина не едет на саммит ЕС?
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19.07.2021 21:28 Відповісти
Страдающих синдромом совка около половины, не будет в ближайшее время толку.
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19.07.2021 21:48 Відповісти
Зовсім упоротих 22%.І на хєра нам той Даунбас?
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19.07.2021 23:28 Відповісти
Получается что за ЕС и НАТО после 7 лет войны средняя цифра 50%, 22% за оккупанта и агрессора, и 28% " болото" которое присоединится к тому кто окажется на верху.. В общем не смотря на два Майдана, 7 лет войны, агрессии, оккупации, аннексии,14 тысяч погибших и тысяч 50 раненых, миллионы беженцев, утрату Крыма, Севастополя, трети Донецкой и Луганской областей , "потерю" наиболее пророссийских - пропутинских избирателей ( из Крыма и ОРДЛО) у нас все по прежнему 50 на 50 Да уж.. ничего в этом мире не меняется...Поэтому то Путинило и пишет свои "научно- исторические" изыскания... Дело не только в нем и в Раше.., и не в позиции Запада.., дело в нас, гражданах Украины.Было бы по другому и Раша 10 раз бы подумала и Запад смотрел на нас немного по другому.
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19.07.2021 21:54 Відповісти
А что Таможенный союз до сих пор существует?Там вроде даже Лукашенко говорил что ТС это филькина грамота и рашка когда ей выгодно блокирует бестаможенный завоз товаров из стран участников.
А 22 % это у нас стабильный процент тупорылой ваты и русни живущей в Украине.
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19.07.2021 21:54 Відповісти
Ні,не русні,а опідорашених і кацапні.Московія до Русі не має жодного відношення.
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19.07.2021 23:29 Відповісти
Украина уже много лет живет вне таможенного союза , поэтому ваши 22% вызывают удивление. Лично я бы не стал доверять таким цифрам , они не логичны . Вопрос о таможенном союзе в опросе КМИС скорее всего политический заказ за хорошие деньги ... А для чего эту плесень снова достают на свет - вот это очень интересно ...
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19.07.2021 22:23 Відповісти
Все це робиться для того, щоб прибрати із конституції декларування євроатлантичної інтеграції. Останнім часом проходить кампанія по дискредитації ідеї вступу до НАТО та ЄС, як складова дискредитації політики Порошенко. Всі ці "чому ми не в НАТО, Джордж?" і так далі націлено на формування думки "нас там не чикають" с подальшим проведенням референдуму і голосуванням за виключення цієї статті під приводом "народ висказав свою волю" ) Це ж просто ніби
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20.07.2021 00:23 Відповісти
При Порошенко підтримка вступу в НАТО складала 64% )
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20.07.2021 00:19 Відповісти
Когда уже исчезнут єти 22%?
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20.07.2021 02:07 Відповісти
Ці опитування є абсурдом, бо в ЕС, НАТО нас не беруть, а ТС не діє. Та й ніхто нас не вів ніколи в ЕС, НАТО. А розмови про них це спекуляції бариг в боротьбі за голоси на виборах.
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20.07.2021 04:02 Відповісти
Західні лідери кажуть, що рухатись в ЕС, НАТО треба тихо.
Тому треба підвищувати країну до стандартів ЕС, НАТО (рівень життя населення, армію, розвивати промисловість). А то істерично декларують ЕС, НАТО заради голосів виборців, а самі кишені собі набивають і голосують за дерибан Української землі.
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20.07.2021 04:27 Відповісти
Нічого доброго в нас не буде, поки в нас нелюдська, дика система виборів, де місця в бюллетенях кандидатів у президенти скуповують ставленики олігархії, серед яких виборці змушені обирати.
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20.07.2021 04:42 Відповісти
а какие ********* за вступление в таежный союз? даунбасовцы с лугандонцами?
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20.07.2021 05:06 Відповісти
Радует то что в Украине больше нормальных людей чем ватников, но удивляет что на 7 годлу войны есть еще идиоты которые стремятся в Таежный союз.
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20.07.2021 05:15 Відповісти
Кто нибудь может пояснить выгоды вступления а ЕС?
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20.07.2021 06:48 Відповісти
Если вступить в ЕС, то там совместный парламент. И не получиться через парламент всяким ахметкам и ко протягивать для себя нормы законов которые грабят государство. Потому мы не вступим, это только обещания для элехтората.
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20.07.2021 08:07 Відповісти
22% любителів лаптєй... І здогадайтеся з 3ьох разів, за кого вони голосували. Оцих 22% - ідеальні кандидати на отримання статусу негромадян.
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20.07.2021 07:33 Відповісти
Почему нет опроса о вступлении в США, Китай, Индию?
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20.07.2021 08:02 Відповісти
Или к марсианской или муравьиной колонии.
Но, без сомнения другое - вы бы (как и остальные русские) голосовали бы "что угодно,лишь бы не ЕС и НАТО"
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20.07.2021 08:20 Відповісти
Ты ещё не понял, что фантазия про ЕС не имеет с реальностью ничего общего? Как можно вступить в ЕС под покровом США?
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20.07.2021 08:59 Відповісти
Под колпаком США, а не покровом!!!
Как же вы правы, разве США допустит, чтоб какая-то страна под ее полным внешним управлением вступила в ЕС или вон в НАТО!!!

Всем же известно, что США может хотеть поссорить братские народы или чужими руками нападать и нападать на Россию!
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20.07.2021 09:29 Відповісти
Жаль поправить свой тест нельзя.
Просто так трясло от злости на это США, что неправильно написал!!!
Заключительное предложение нужно читать только так:

"Всем же известно, что США только и хочет поссорить братские народы или чужими руками нападать и нападать на Россию!"
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20.07.2021 09:34 Відповісти
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