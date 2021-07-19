"Істерика ОП, до якої вирішили підключити ще і ДБР. Дикий сором", - Мокрик про відкриття справи через рішення суддів ВС за позовом Тупицького до Зеленського
Відкриття справи ДБР за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу президента Володимира Зеленського щодо колишнього глави КСУ Олександра Тупицького - це "дикий сором", який свідчить про істерику з боку Банкової.
Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.
"Вибачте, але це - просто срака. В той самий час, коли за вагоном предметних, підкріплених матеріалами заяв про злочини наші правоохоронні органи наглухо морозяться відкривати кримінальні провадження - ДБР хутенько починає розслідування за якоюсь заявою, що Верховний Суд зловжив владою, коли скасував указ Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького суддею КС. Бо цього вимагає ст. 214 КПК - розпочати кримінальне провадження.
Так, вимагає. Тільки коли тому ж ДБР не хочеться відкривати провадження, то вони чхали на ст. 214 КПК. Вони заяви про злочин розглядають, як звернення громадян.
А тут, коли треба зрезонувати з істерикою Банкової через рішення Верховного Суду по Тупицькому - під козирьок і поїхали. Вже навіть проводити слідчі дії почали. Боже-боже, яка трешнятина. Да, Верховний Суд визнав незаконною практику Зеленського звільняти людей, скасовуючи старі укази про призначення. І це - не вперше Суд займає таку позицію. Пару місяців тому Верховний Суд точно так само визнав незаконним "звільнення" в такий спосіб Зеленським члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Тому ще - абсолютно очевидне рішення щодо такої, кхм, процедури. Правда, у випадку з Горковенком в Офісу Президента чогось істерика не почалася. А тут у випадку з Тупицьким - вже почалася. Бо це ж - Тупицький.
Хоча, як тільки Зеленський цю моду собі запровадив, правники волали: це - незаконно, не можна отак просто скасувати одноразовий акт індивідуальної дії, яка вже відбулася. В Офісі Президента робили ліцо кірпічом, шо всьо правильно. Пофіг, що там кажуть правники. Банкова - це ж офіс юридичного креативу, вже не вперше. А тепер от почалася істерика, до якої вирішили долучити ще й ДБР. Який дикий сором", - зазначив Мокрик.
Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.
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ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.
Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
битва произвола с беззаконием!
02.11.2020
На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.
Он отмечает, что на записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/14/7215016/ Попередника Тупицького, такого же хабарника Шевчука, який також обіймав посаду голови КСУ - викурили же якось!
Здравствуй 2014 год! ......хочешь?
Оце і є ДИКТАТУРА й УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ,про яку недорогенькі так волали за Порошенка.
Трогать его ни в коем случае нельзя, на преступления его надо закрыть глаза, денег ему надо платить столько сколько он захочет, иначе на его защиту станет вся "судейская рать" с своей не меняемой десятилетиями "круговой порукой" от райсуда в каком-нить Задрищенске и до самого столичного верховного суда Украины!
і кива, і петя, і мертвечук з зелею, судді з прокурорами - всі герої нашого безпределу..
іноді буває, що нудно говорить,
але що накопав або підказали, те і маємо..
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Tala
@Tala094shte
Тобто на суди, рішення яких не подобатимуться Зеленському - буде натравлюватися ДБР? Якось швидко ми опинилися в Білорусі. Хоча і очікувано.
але зеля боїться оновлювати ВРП/ВККС
Всю цю скорумповану банду нелюдів чекає ВЕЛИКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ . Тюрма та конфіскація награбованого.