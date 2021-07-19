"Істерика ОП, до якої вирішили підключити ще і ДБР. Дикий сором", - Мокрик про відкриття справи через рішення суддів ВС за позовом Тупицького до Зеленського

Відкриття справи ДБР за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу президента Володимира Зеленського щодо колишнього глави КСУ Олександра Тупицького - це "дикий сором", який свідчить про істерику з боку Банкової.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, але це - просто срака. В той самий час, коли за вагоном предметних, підкріплених матеріалами заяв про злочини наші правоохоронні органи наглухо морозяться відкривати кримінальні провадження - ДБР хутенько починає розслідування за якоюсь заявою, що Верховний Суд зловжив владою, коли скасував указ Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького суддею КС. Бо цього вимагає ст. 214 КПК - розпочати кримінальне провадження.

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Так, вимагає. Тільки коли тому ж ДБР не хочеться відкривати провадження, то вони чхали на ст. 214 КПК. Вони заяви про злочин розглядають, як звернення громадян.

А тут, коли треба зрезонувати з істерикою Банкової через рішення Верховного Суду по Тупицькому - під козирьок і поїхали. Вже навіть проводити слідчі дії почали. Боже-боже, яка трешнятина. Да, Верховний Суд визнав незаконною практику Зеленського звільняти людей, скасовуючи старі укази про призначення. І це - не вперше Суд займає таку позицію. Пару місяців тому Верховний Суд точно так само визнав незаконним "звільнення" в такий спосіб Зеленським члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Тому ще - абсолютно очевидне рішення щодо такої, кхм, процедури. Правда, у випадку з Горковенком в Офісу Президента чогось істерика не почалася. А тут у випадку з Тупицьким - вже почалася. Бо це ж - Тупицький.

Хоча, як тільки Зеленський цю моду собі запровадив, правники волали: це - незаконно, не можна отак просто скасувати одноразовий акт індивідуальної дії, яка вже відбулася. В Офісі Президента робили ліцо кірпічом, шо всьо правильно. Пофіг, що там кажуть правники. Банкова - це ж офіс юридичного креативу, вже не вперше. А тепер от почалася істерика, до якої вирішили долучити ще й ДБР. Який дикий сором", - зазначив Мокрик.

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Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.