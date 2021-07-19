УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13090 відвідувачів онлайн
Новини
6 967 42

"Істерика ОП, до якої вирішили підключити ще і ДБР. Дикий сором", - Мокрик про відкриття справи через рішення суддів ВС за позовом Тупицького до Зеленського

Відкриття справи ДБР за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу президента Володимира Зеленського щодо колишнього глави КСУ Олександра Тупицького - це "дикий сором", який свідчить про істерику з боку Банкової.

Про це пише на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" журналіст Данило Мокрик, інформує Цензор.НЕТ.

"Вибачте, але це - просто срака. В той самий час, коли за вагоном предметних, підкріплених матеріалами заяв про злочини наші правоохоронні органи наглухо морозяться відкривати кримінальні провадження - ДБР хутенько починає розслідування за якоюсь заявою, що Верховний Суд зловжив владою, коли скасував указ Зеленського про скасування указу про призначення Тупицького суддею КС. Бо цього вимагає ст. 214 КПК - розпочати кримінальне провадження.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДБР відкрило справу за фактом визнання суддями Верховного Суду протиправним указу Зеленського щодо Тупицького

Так, вимагає. Тільки коли тому ж ДБР не хочеться відкривати провадження, то вони чхали на ст. 214 КПК. Вони заяви про злочин розглядають, як звернення громадян.

А тут, коли треба зрезонувати з істерикою Банкової через рішення Верховного Суду по Тупицькому - під козирьок і поїхали. Вже навіть проводити слідчі дії почали. Боже-боже, яка трешнятина. Да, Верховний Суд визнав незаконною практику Зеленського звільняти людей, скасовуючи старі укази про призначення. І це - не вперше Суд займає таку позицію. Пару місяців тому Верховний Суд точно так само визнав незаконним "звільнення" в такий спосіб Зеленським члена Нацради з питань телебачення і радіомовлення Володимира Горковенка. Тому ще - абсолютно очевидне рішення щодо такої, кхм, процедури. Правда, у випадку з Горковенком в Офісу Президента чогось істерика не почалася. А тут у випадку з Тупицьким - вже почалася. Бо це ж - Тупицький.

Хоча, як тільки Зеленський цю моду собі запровадив, правники волали: це - незаконно, не можна отак просто скасувати одноразовий акт індивідуальної дії, яка вже відбулася. В Офісі Президента робили ліцо кірпічом, шо всьо правильно. Пофіг, що там кажуть правники. Банкова - це ж офіс юридичного креативу, вже не вперше. А тепер от почалася істерика, до якої вирішили долучити ще й ДБР. Який дикий сором", - зазначив Мокрик.

Також читайте: Рада суддів звернулася до Зеленського після рішення Верховного Суду у справі Тупицького: До інституту судової влади має бути повага

Як повідомлялося, Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом винесення 14 липня 2021 року колегією суддів Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду рішення на користь судді Конституційного Суду Олександра Тупицького.

Автор: 

Верховний Суд (1192) Тупицький Олександр (259) ДБР (3549) Офіс Президента (2032)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+26
В жопу ты прямуешь вместе с клоуном. И страну туда тащите, зелёный сброд.
показати весь коментар
19.07.2021 16:57 Відповісти
+23
Суть не судді овоча, якого ВАЗеленський призначив головою КС, а в беззаконні, яке творить ВАЗеленський.
показати весь коментар
19.07.2021 16:43 Відповісти
+20
Почему боятся КС во главе с Тупицким? Потому, что боятся объявления неконституционным закона о распродаже земли. Все! Можно подумать, что Зеленского волнуют какие-то проступки этого судьи в прошлом. Татарова грудью закрыл, хотя у того скелетов видимо побольше будет. Господи, какого пи-тараса нам всучили на прошлых выборах. Как цыгане возле обменника вместо пачки долларов вручили народу зеленую куклу."Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7912
показати весь коментар
19.07.2021 16:36 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Судебная власть и ОПУ в лице Ермака и Вениславского ведут активные переговоры по поподу решения Верховного Суда по Тупицкому.
ОПУ ТРЕБУЕТ ЗАТЯНУТЬ РЕШЕНИЕ на год, чтобы уволить Тупицкого по закону, но судебные требуют гарантий и отсрочки судебной реформы на это же время.

Взаимные шаги уже сделаны - решения Верховной Рады по судебной реформе процессуально заблокированы, а оглашение решения Верховного Суда по Тупицкому перенесено на август 2021 г.
показати весь коментар
19.07.2021 16:34 Відповісти
Почему боятся КС во главе с Тупицким? Потому, что боятся объявления неконституционным закона о распродаже земли. Все! Можно подумать, что Зеленского волнуют какие-то проступки этого судьи в прошлом. Татарова грудью закрыл, хотя у того скелетов видимо побольше будет. Господи, какого пи-тараса нам всучили на прошлых выборах. Как цыгане возле обменника вместо пачки долларов вручили народу зеленую куклу."Истерика ОП, к которой решили подключить еще и ГБР. Дикий стыд", - Мокрик об открытии дела из-за решения судей ВС по иску Тупицкого к Зеленскому - Цензор.НЕТ 7912
показати весь коментар
19.07.2021 16:36 Відповісти
Членограй решил распродать Украину оптом и в розницу!!! нужно выходить на Майдан 3 и возвращать ПОРОХА в Президенты, что бы остановить продажу нашей земли!!!!
показати весь коментар
19.07.2021 17:09 Відповісти
В ЧОМУ РІЗНИЦЯ МІЖ ЧЛЕНОГРАЄМ, СУДОГРАЄМ, ТУПОГРАЄМ ЦІКАВО.
показати весь коментар
19.07.2021 18:52 Відповісти
Кто в доме хозяин?.Только не судьи донецкого завгара!!!
показати весь коментар
19.07.2021 16:40 Відповісти
Суть не судді овоча, якого ВАЗеленський призначив головою КС, а в беззаконні, яке творить ВАЗеленський.
показати весь коментар
19.07.2021 16:43 Відповісти
***
битва произвола с беззаконием!
показати весь коментар
19.07.2021 16:45 Відповісти
Хай Мокрик та його замовники сушать штани! Якщо засвербіло, значить вірним шляхом прямуємо!
показати весь коментар
19.07.2021 16:51 Відповісти
В жопу ты прямуешь вместе с клоуном. И страну туда тащите, зелёный сброд.
показати весь коментар
19.07.2021 16:57 Відповісти
показати весь коментар
19.07.2021 17:38 Відповісти
Очень тревожной становится тенденция оправдывать узурпацию зе (парламентско-президентская -> президентско-парламентская) рядом политтехнологами, объясняющими поддержкой народа на выборах!!! А что, победа другого кандидата давала бы ему право насиловать Конституцию в "своем" направлении? Странная логика юриста зе!!="гаранта". Нужно с этим заканчивать, иначе через пару лет мы перейдем в состояние зе-демократии=лукашенкизация. Не дай Бог!!!
показати весь коментар
19.07.2021 23:27 Відповісти
андрей Гомиков...а не пошёл бы ты кобыле в трещину?
показати весь коментар
19.07.2021 17:00 Відповісти
НАЗНАЧЕНИЕ ТУПИЦКОГО ГЛАВОЙ КСУ ЛОББИРОВАЛИ ГЛАВА ОФИСА ЗЕЛЕНСКОГО БОГДАН И ПОРТНОВ
02.11.2020
На записях, которые являются частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда
НАБУ среди записей в кабинете председателя Окружного административного суда Павла Вовка выявило записи разговоров Вовка с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом и с неофициальным "куратором" судебной системы при Офисе президента Андреем Портновым о назначении председателем Конституционного суда Александра Тупицкого.
Он отмечает, что на записях, являющихся частью уголовного дела о захвате власти судьями ОАСК, голоса Вовка, Богдана и Портнова обсуждают назначение Тупицкого председателем суда, а также задачи, которые он должен выполнить после назначения.
Тупицкий был избран главой Конституционного суда в сентябре 2019 года, а судьей КС его назначили в 2013-м, когда Портнов был заместителем главы Администрации президента Януковича.
https://www.5.ua/ru/polytyka/naznachenye-tupytskoho-hlavoi-ksu-lobbyrovaly-hlava-ofysa-zelenskoho-bohdan-y-portnov-butusov-228145.html
показати весь коментар
19.07.2021 16:52 Відповісти
А я не понял, у нас теперь Тупицкий молодец, и может быть даже немножко герой? .... ух как он весело дуру гонит ....
показати весь коментар
19.07.2021 16:54 Відповісти
Нет, не молодец. Но это не значит, что клоуну можно вертеть законы на х.ю
показати весь коментар
19.07.2021 16:58 Відповісти
Неужели не понятно, что эту тварь, без "верчения" оттуда не выдворить?
показати весь коментар
19.07.2021 17:01 Відповісти
а ей пофиг. Ей что сказали написать, то и пишет
показати весь коментар
19.07.2021 17:16 Відповісти
а не треба було вам, 73/43%зебілам, обиратися, якщо не вмієте, не в змозі, не знаєте як викурити з Конституційного Суду відвертого хабарника!
https://www.pravda.com.ua/news/2019/05/14/7215016/ Попередника Тупицького, такого же хабарника Шевчука, який також обіймав посаду голови КСУ - викурили же якось!
показати весь коментар
19.07.2021 19:05 Відповісти
Так-так, саме цікаве це - ЯКОСЬ, ось поки-що якось не виходить, а взагалі-то куди вони подінуться, все одно проголосують і за цього
показати весь коментар
19.07.2021 19:13 Відповісти
Тупицкому - РЕСПЕКТ, ЗЕдибила - НА НАРЫ, Пороха - В ПРЕЗИДЕНТЫ, 73% ЗЕскотов конченых- ЧЕМОДАН, ВОКЗАЛ, РОССИЯ!!!!!
показати весь коментар
19.07.2021 17:05 Відповісти
Ты забыла ещё один лозунг
Здравствуй 2014 год! ......хочешь?
показати весь коментар
19.07.2021 17:10 Відповісти
Это ж надо, как боты выгораживают изменника родины Тупицкого
показати весь коментар
19.07.2021 17:15 Відповісти
ТУПЕЦЬ ВСЬО.
показати весь коментар
19.07.2021 18:54 Відповісти
ДУРКУЮТЬ БАГАТО СУДІВ І ЦЬОМУ ПОТРІБНО ПОКЛАСТИ КРАЙ, ЗАКОН І ДЛЯ НИХ, ПОПАВСЯ НА НАРИ.
показати весь коментар
19.07.2021 18:57 Відповісти
наладил пару дорожек,и стыд пропал...
показати весь коментар
19.07.2021 16:59 Відповісти
Який там в біса сором !
Оце і є ДИКТАТУРА й УЗУРПАЦІЯ ВЛАДИ,про яку недорогенькі так волали за Порошенка.
показати весь коментар
19.07.2021 17:15 Відповісти
Я не специалист в юриспруденции, но читая статьи о Тупицком у меня создается впечатление, что вот это и есть "БОГ" о котором пишут в Библии и прочих Евангелиях...
Трогать его ни в коем случае нельзя, на преступления его надо закрыть глаза, денег ему надо платить столько сколько он захочет, иначе на его защиту станет вся "судейская рать" с своей не меняемой десятилетиями "круговой порукой" от райсуда в каком-нить Задрищенске и до самого столичного верховного суда Украины!
показати весь коментар
19.07.2021 17:18 Відповісти
Зменыши и жабеныши надоели со своими ролевыми играми. Хуже всего, что эту, постыдную Камасутру, цитируют все. Им это нравится. Главное, чтоб в тюрьму никто не попадет. Так и будут перетягивать канат.
показати весь коментар
19.07.2021 18:06 Відповісти
Мокрик загалом говорить правильні речі..., але якось йому не віриться, оскільки він працює в шоблі бугуса, і там отримує з/п...
показати весь коментар
19.07.2021 19:08 Відповісти
і Бігус говорить правильні речі..
і кива, і петя, і мертвечук з зелею, судді з прокурорами - всі герої нашого безпределу..
іноді буває, що нудно говорить,
але що накопав або підказали, те і маємо..
показати весь коментар
19.07.2021 22:32 Відповісти
Закон перестали уважать, ЗЕ плевал на всех, но закон бумеранга, никто не отменял
показати весь коментар
19.07.2021 19:17 Відповісти
https://twitter.com/Tala094shte
https://twitter.com/Tala094shte

Tala

@Tala094shte
Тобто на суди, рішення яких не подобатимуться Зеленському - буде натравлюватися ДБР? Якось швидко ми опинилися в Білорусі. Хоча і очікувано.

"Істерика ОП, до якої вирішили підключити ще і ДБР. Дикий сором", - Мокрик про відкриття справи через рішення суддів ВС за позовом Тупицького до Зеленського - Цензор.НЕТ 5424
показати весь коментар
19.07.2021 20:05 Відповісти
через ВРП/ВККС звільнити тупіцкого було б швидше і надійніше,
але зеля боїться оновлювати ВРП/ВККС
показати весь коментар
19.07.2021 22:34 Відповісти
Так завтра ж заседание Рады по этому поводу. Вот и посмотрим.
показати весь коментар
19.07.2021 22:43 Відповісти
Зруйнує таки Зеленський , суддівську мафію в Україні . Хабарники та шкідники в мантіях вже починають продажних журналістів скуповувати . Але це їм не допоможе.
Всю цю скорумповану банду нелюдів чекає ВЕЛИКА СПРАВЕДЛИВІСТЬ . Тюрма та конфіскація награбованого.
показати весь коментар
20.07.2021 07:01 Відповісти
Зеленский хуже чем все судьи вместе взятые. Это главное. Полагаю, что Зеленский давно пересидел.
показати весь коментар
21.07.2021 11:00 Відповісти
Всем нужно окончательно и навсегда понять, что за людей подобных Зеленскому ни в коем случае нельзя голосовать. Независимо от их обещаний и риторики. Не буду уточнять что такое "подобных Зеленскому".
показати весь коментар
21.07.2021 11:35 Відповісти
 
 