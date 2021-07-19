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Новини Агресія Росії проти України
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Саміт "Східного партнерства" мусить мати політичне наповнення, інакше не зрозуміла його доцільність, - Зеленський

Саміт

Україна чекає від наступного саміту "Східного партнерства" політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку Європейського Союзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього (саміту, – ред.) загалом", - заявив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЄС мобілізує 17 млрд євро для країн "Східного партнерства", - єврокомісар Вархеї

Автор: 

Східне партнерство (123) Зеленський Володимир (24308)


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Идиота не спросили....
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19.07.2021 16:39 Відповісти
Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової
19.07.2021, 12:21 • 556 • https://uainfo.org/blognews/1626683541-viktor-taran-mizhnarodni-partneri-vtomilis-terpiti-regulyarni.html#mc-container 2

"Як думаєте, як Банкова прореагували на перенесення візиту Зеленського до Вашингтону? Активізацією реформ? ухваленням законопроекту про СБУ? посадкою корупціонерів? звільненням Татарова? НІТ - істерикою Арестовича, що Украіна тепер розвернеться на Схід і почне зближення з Китаєм. Ключовим геополітичним ворогом США. Які варіанти як на це прореагують США?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158525444991859 пише політолог Віктор Таран, Інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Піддадуться шантажу і запросять оперативно ЗЕ до Вашингтону? Чи «поставлять відносини з Україною на довгу паузу, продовжуючи співпрацю у вузьких секторах. Ну і паралельно шукаючи адекватну політичну заміну найвеличнішому лідеру? Думаю відповідь очевидна.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1626669917-arestovich-prigrozil-zapadu-razvorotom-ukrainy-na-vostok-.html Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"
На другий рік президентства Зеленського міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової. Наші західні партнери чекають дорослих та відповідальних відносин. і якщо такий рівень спілкування не зможе забезпечити нинішня адміністрація вони - почекають наступну. Американці вміють чекати. Тим паче їхня геополітична війна з Китаєм тільки набирає обертів. І шанс обрати правильну сторону у цій боротьбі в України ще є. Якщо не у цього офісу Президента так точно у наступного. Спостерігаємо", - завершує політолог.
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19.07.2021 16:40 Відповісти
хто такий віктор таран?
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19.07.2021 16:56 Відповісти
Для начала нужно отыскать целесообразность в существовании потерпевшего вiслюка...
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19.07.2021 16:41 Відповісти
"У нас гибнут люди, у нас война."

Не трынди, ты был на передке, там гром гремит когда в кукурузе прячешься и все...
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19.07.2021 16:44 Відповісти
"Непонятно"?
Так хоча б Вікіпедію почитай про Східне партнерство, юрЫст.
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19.07.2021 16:44 Відповісти
Ага,точно.Что к примеру в этом партнерстве делают российские марионетки-Армения и Белоруссия?
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19.07.2021 21:40 Відповісти
"... отсутствие со стороны Европейского союза стратегического видения целей "Восточного партнерства" - Зеленский, наверное, даже не понимает, насколько НИЗКО этими словами он сам себя опускает в глазах того немалого числа зарубежных и украинских дипломатов, других спецов, работающих по этому важнейшему направлению Европолитики? Скажу на уровне, похоже, более понятном Зеленскому " даже те суммы в сотнях миллионов, которые выделяются на поддержку реформ в Украине, чтобы в определенный момент объем сделанной работы превысил "критическую массу", что позволит ПРЕДМЕТНО говорить "по сути", а не исходя из того, что одно только публичное согласие "величайшего деятеля современности" посмотреть в сторону Запада должно АВТОМАТИЧЕСКИ ... "Без труда не вытащить и рыбку из пруда" - говорит народная мудрость, а не "удачная" импровизация на "сомнительные темы" в кругу, требующем ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ ВЫВАЖЕННОСТИ, в конечном итоге ПРИВЕДУТ к выбранной цели, обозначенной в Конституции!!! Зе, учиться НИКОГДА НЕ ПОЗДНО, в том числе и усердной, кропотливой работе, не терпящей суеты и импульсивности, порывов, зависящих от того "с какой ноги встал" (1млрд деревьев или ледокол)...
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19.07.2021 23:17 Відповісти
 
 