Саміт "Східного партнерства" мусить мати політичне наповнення, інакше не зрозуміла його доцільність, - Зеленський
Україна чекає від наступного саміту "Східного партнерства" політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку Європейського Союзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього (саміту, – ред.) загалом", - заявив Зеленський.
Будь ласка, зачекайте...
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19.07.2021, 12:21 • 556 • https://uainfo.org/blognews/1626683541-viktor-taran-mizhnarodni-partneri-vtomilis-terpiti-regulyarni.html#mc-container 2
"Як думаєте, як Банкова прореагували на перенесення візиту Зеленського до Вашингтону? Активізацією реформ? ухваленням законопроекту про СБУ? посадкою корупціонерів? звільненням Татарова? НІТ - істерикою Арестовича, що Украіна тепер розвернеться на Схід і почне зближення з Китаєм. Ключовим геополітичним ворогом США. Які варіанти як на це прореагують США?", - про це на своїй сторінці у Фейсбуці https://www.facebook.com/victor.taran.5/posts/10158525444991859 пише політолог Віктор Таран, Інформує https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"Піддадуться шантажу і запросять оперативно ЗЕ до Вашингтону? Чи «поставлять відносини з Україною на довгу паузу, продовжуючи співпрацю у вузьких секторах. Ну і паралельно шукаючи адекватну політичну заміну найвеличнішому лідеру? Думаю відповідь очевидна.
Читайте також: https://uainfo.org/blognews/1626669917-arestovich-prigrozil-zapadu-razvorotom-ukrainy-na-vostok-.html Арестович пригрозил Западу "разворотом Украины на Восток"
На другий рік президентства Зеленського міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової. Наші західні партнери чекають дорослих та відповідальних відносин. і якщо такий рівень спілкування не зможе забезпечити нинішня адміністрація вони - почекають наступну. Американці вміють чекати. Тим паче їхня геополітична війна з Китаєм тільки набирає обертів. І шанс обрати правильну сторону у цій боротьбі в України ще є. Якщо не у цього офісу Президента так точно у наступного. Спостерігаємо", - завершує політолог.
Не трынди, ты был на передке, там гром гремит когда в кукурузе прячешься и все...
Так хоча б Вікіпедію почитай про Східне партнерство, юрЫст.