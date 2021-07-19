Саміт "Східного партнерства" мусить мати політичне наповнення, інакше не зрозуміла його доцільність, - Зеленський

Україна чекає від наступного саміту "Східного партнерства" політичного наповнення і геополітичного бачення майбутнього цієї ініціативи.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Батумській міжнародній конференції в понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У грудні має відбутися черговий саміт "Східного партнерства". Це дуже важливо, але відсутність з боку Європейського Союзу стратегічного бачення цілей "Східного партнерства" робить цей формат не таким предметним, напівживим. Нам не потрібен саміт заради саміту. У нас гинуть люди, у нас війна. Нам потрібне політичне наповнення та геополітичне бачення майбутнього цієї ініціативи. І нам, чесно кажучи, незрозуміла доцільність цього (саміту, – ред.) загалом", - заявив Зеленський.

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