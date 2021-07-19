УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13090 відвідувачів онлайн
Новини
9 652 74

Ніколенко - Арестовичу про "розворот" України із Заходу на Схід: Переглядати геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО не будемо

Ніколенко - Арестовичу про

Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова спікера української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексія Арестовича про те, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід здасть інтереси України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це - набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС.

За його словами, Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США і ЄС, в протидії російській агресії і деокупації Криму і Донбасу.

"Паралельно Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотний. У той же час, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один - національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - підкреслив Ніколенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 52% українців підтримують вступ до ЄС, 48% - в НАТО, 22% - в Митний союз, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна може "розвернутися" із Заходу на Схід в боротьбі за свої національні інтереси.

Автор: 

МЗС (4167) НАТО (6530) членство в НАТО (1740) членство в ЄС (1295) Євросоюз (13638) Ніколенко Олег (365) Арестович Олексій (382)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+19
Здрасте!!!

Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.
И Арахамия тоже про Китай заговорил не потому, что всегда мечтал стать коммунистом.

Вся эта затея с разворотом в коммунизм - идеи нифига не Арестовича или Арахамии, а их смотрящих.
показати весь коментар
19.07.2021 16:55 Відповісти
+17
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 7875
показати весь коментар
19.07.2021 16:49 Відповісти
+15
Роботодавець арестовича єрмак не коментує висловлювання свого підлеглого, не звільняє його.
Значить, згоден з курсом на китаїзацію України.
показати весь коментар
19.07.2021 16:49 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
двоє в драку, трєтій - в афєдрон...

https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA Arthur Kharytonov https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA @ArthurKei_UA https://mobile.twitter.com/ArthurKei_UA/status/1417105449384558595 33 мин

Пропаганда КНР заявила про готовність Росії та Китаю розпочати глобальну війну.
Обіцяють поділ Японії на 4 окупаційні зони, використання ядерної зброї та залучення Північної Кореї.
Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.

Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 6565
показати весь коментар
19.07.2021 16:45 Відповісти
Артур Харитонов дуже толково коментує навколокитайські теми.
показати весь коментар
19.07.2021 16:54 Відповісти
який жах,аж в піт кинуло!!!
показати весь коментар
19.07.2021 17:16 Відповісти
все вони захоплюють УкраЇну,Грузію,Молдову,Білорусь,Сирію це вже Японію! в мене просте питання-а не всеруться?
показати весь коментар
19.07.2021 17:19 Відповісти
Всрутся конечно. Но закидают китайским и северокорейским мясом. Так конкретные человекообразные зомбаки живут.
показати весь коментар
19.07.2021 17:27 Відповісти
в чайні перенаселення, а кореянцям північним нема чим годувати своїх, тому реально тупо мясом закидають
показати весь коментар
20.07.2021 11:03 Відповісти
Теперь ядрёные бомбы придется на Пекин и Владивосток сбрасывать, защищая от фашистов 21-го века Хиросиму и Нагасаки
показати весь коментар
19.07.2021 17:26 Відповісти
Стосовно курсу нинішньої влади, що якщо Захід негайно не виконає забаганок нинішньої "української влади", то Україна "переорієнтується" на Схід... де лідером є Китай.

І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку, тут і вітальні ігрища Арахамії з компартією КНР...

Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї (але скоріше стане фатальною для долі нинішньої влади):

1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.

Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.

Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!

Якщо не достатні, тоді продовжу...

2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!

3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?

А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?

4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?

5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?

6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?

Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?

7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?

8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!

9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, з репресіями проти власного народу .... де вони планують домінувати (чи загарбати). Так Україні ще слід встромляти голову в коло потенційних жертв?

10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?

Пожежу бензином не гасять!

11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти з росією по спільному військовому "шанхайському блоку"?

Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!

Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.

При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
показати весь коментар
19.07.2021 17:47 Відповісти
Грамотний коментар, тільки було б добре якби ви дали посилання на автора.
показати весь коментар
19.07.2021 18:23 Відповісти
фигня , китаю не надо ни с кем воевать, китаю надо торговать, а земельки с природными ресурсами и газопроводами им Пу уже подкинул типо на 50 лет , но сам понимает что через 50лет уже никто оттуда не уйдет.
показати весь коментар
19.07.2021 19:02 Відповісти
Роботодавець арестовича єрмак не коментує висловлювання свого підлеглого, не звільняє його.
Значить, згоден з курсом на китаїзацію України.
показати весь коментар
19.07.2021 16:49 Відповісти
Здрасте!!!

Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.
И Арахамия тоже про Китай заговорил не потому, что всегда мечтал стать коммунистом.

Вся эта затея с разворотом в коммунизм - идеи нифига не Арестовича или Арахамии, а их смотрящих.
показати весь коментар
19.07.2021 16:55 Відповісти
да арестович (говорящая жопа по некоторым данным) еще тот фрукт я помню еще его первые высеры на ютубе то еще дерьмо
показати весь коментар
19.07.2021 17:11 Відповісти
"... Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.." но ИМЕННО то, что ожидаемая НУЛЕВАЯ реакция оных на эти "глубокие мысли" и будет ЭТОМУ ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ, а, значит народ ДОЛЖЕН ОСОЗНАТЬ и делать выводы о сути проукраинскости зе-сообщества. Как-то зе сказал типа "мы признаем свои ошибки", но кто это "мы" и какие ошибки - непонятно!! А теперь такие лица, как политэксперты Антонюк (если не ошибаюсь на Суспильном) по вопросу ошибке в "деле Шеремета" говорят, что переписка с Дугарь - это признание своей ошибки!!! Я что-то не слышал публичного извинения при том апломбе, с которым гарант своим присутствием обвинял патриотов Украины!! Лично я ЖДУ его оценки своих ошибок и невозможности выполнить обещаний типа "уйду, если...", "не держусь за власть", а не молчаливых намеков на то, что что-то пошло не так в важнейших вопросах на Международной Арене по ЕГО ЖЕ НЕСПРОМОЖНОСТI, явных ошибках, граничащих с преступной позицией ответственного лица!..
показати весь коментар
19.07.2021 22:59 Відповісти
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 997
показати весь коментар
19.07.2021 16:49 Відповісти
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 7875
показати весь коментар
19.07.2021 16:49 Відповісти
Это та самая Люська?😁
показати весь коментар
19.07.2021 16:58 Відповісти
Отрок Малафей...
показати весь коментар
19.07.2021 17:26 Відповісти
😄
показати весь коментар
19.07.2021 21:03 Відповісти
Сболтнул Арестович глупость, простим болвану, .... а в остальном он таки прав ...
показати весь коментар
19.07.2021 16:50 Відповісти
Сочинська Арахамія з Корнієнком також дуже багато "наболтали".
Занадто злагоджений хор болтунів.
показати весь коментар
19.07.2021 16:53 Відповісти
Да и Арахамия с той-же категории .... безответственные пацины, которым лучше жевать
показати весь коментар
19.07.2021 16:58 Відповісти
Нахіба Зєля тримає "безответственных пацанов, которым лучше жевать" головою та заступником голови своєї фракції в ВР ?
показати весь коментар
19.07.2021 16:59 Відповісти
А разве сам ЗЕ не такой же?

У кого там в ЗЕ-власти вобще ответственность есть хоть какая-то хоть в чем-то?
показати весь коментар
19.07.2021 17:04 Відповісти
Такий самий "безответственный пацан, которому лучше жевать", но хуцпа зашкалює, тому погодився влізти не в свої сани.
показати весь коментар
19.07.2021 17:06 Відповісти
Ну положим Арахамию очевидно из-за парламентской фракции, а Арестович может и приносит какую-то пользу но язычок длинноват, не исключено ,что это сказано специально
показати весь коментар
19.07.2021 17:07 Відповісти
Вони не просто ляпають, вони вже РОБЛЯТЬ, підписують з китаєм купу всякої муєти в той час, коли США чітко заявляють Китай-ворог.
показати весь коментар
19.07.2021 17:13 Відповісти
Да-да , только с Китаем подписали раньше и совсем не они ......а теперь подписавшие наблюдают со стороны, как они эту хрень расхлебают
показати весь коментар
19.07.2021 17:20 Відповісти
Що підписали не вони?
показати весь коментар
19.07.2021 17:22 Відповісти
Мотор-Сич , аль забылось?
показати весь коментар
19.07.2021 17:24 Відповісти
Мотор Січ ПРИВАТНЕ підприємство. Коли представники держави взнали про намір Богуслаєва продати акції, заблокували це через суд.
показати весь коментар
19.07.2021 17:26 Відповісти
Гы ....Заблокировал Данилов, а узнали о продаже года четыре назад ...
показати весь коментар
19.07.2021 17:40 Відповісти
2018 рік.
ДО Зєлі та Данілова.


"СУД ЗА КЛОПОТАННЯМ СБУ ВДРУГЕ АРЕШТУВАВ 56% АКЦІЙ "МОТОР СІЧІ", ЯКІ ВИКУПИЛИ КИТАЙЦІ."



http://finbalance.com.ua/news/Sud-za-klopotannyam-SBU-vdruhe-naklav-aresht-na-56-aktsiy-Motor-Sich-yaki-vikupili-kitaytsi


показати весь коментар
19.07.2021 17:45 Відповісти
А це роблять зеленські, єрмаки, шмигалі.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов

Представники Комуністичної партії Китаю зустрілися з Міністерством енергетики України: деталей українською знову немає
Уряд України продовжує проводити "потаємні зустрічі" з представниками китайського посольства, при цьому забуваючи публікувати інформацію про їх зміст на своїх офіційних сторінках.
Натомість, пропаганда КНР завжди поспішає поширити свої "успіхи" китайською.
Згідно з інформацією на китайськомовній сторінці посольства КНР в Україні, 16 липня 2021 року представники КПК провели зустріч з міністром енергетики України, Германом Галущенком.
Цього разу посольство поширило короткий нотаток про те, що обговорювалося поглиблення енергетичного співробітництва, а також було досягнуто домовленостей про розвиток потенціалу енергетичної взаємодії між КНР та Україною. Крім цього, йшлося про "постійне поглиблення рівня енергетичного співробітництва".
Більше жодної інформації.
При цьому, веб-сайт та сторінки Міненерго мовчать: принаймні, мені знайти цю інформацію на українських джерелах не вдалося.
Наразі під так званими "протокольними зустрічами" з представниками Компартії Китаю відбуваються перемовини геополітичного характеру, який корелюються з останніми заявами представників Офісу президента про "курс на Китай".
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=kK-R Міністерство енергетики України не хочете пояснити?
показати весь коментар
19.07.2021 17:25 Відповісти
Эх.... незабвенный Влидимир Семёнович ..."А из зала мне кричат- давай подробности, ну прямо всё как есть...."(С)
показати весь коментар
19.07.2021 17:29 Відповісти
Зелені не дають не те що подробиць, вони взагалі приховують, що катайці гіпер-активно лізуть в усі сфери в Україні. А зелені їх радо приймають.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5884022558306026?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=%2CO%2CP-R 14 липня о 10:46 ·

Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках
Після перемоги над українською економікою та інфраструктурою представники КНР наполегливо намагаються захопити медіа-поле. І оскільки в розумінні китайців незалежних медіа існувати не може, вони пішли до державної структури - аби здобути підтримку уряду України в ретрансляції китайської держпропаганди.
Як повідомляється на сайтах посольства КНР та Нацради, зустріч відбулася 13 липня 2021 року.
Посол КНР та голова Нацради, Ольга Герасим'юк, говорили про співпрацю між Україною та комуністичною державою у сфері ЗМІ та культурних обмінів. Багато йшлося про "дружбу народів".
Китайська агентура посилається на встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, а відтак оголошує намір посилювати присутність в українському медіа-полі.
показати весь коментар
19.07.2021 17:34 Відповісти
І це в той час, коли китайська та рашенська пропагандистські машини зливаються в екстазі.

https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5894832220558393?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=%2CO%2CP-R 16 липня о 15:45 ·

Росія та КНР оголосили про "об'єднання" державних ЗМІ заради "стратегічного партнерства нової ери"
Зустріч голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України з представниками Комуністичної партії Китаю щодо співпраці китайських державних ЗМІ з українськими мовниками набуває характерного кремлівського обличчя.

На жаль, про те, що зустріч у Києві мала не просто "формальний характер", ми можемо дізнатися з суті нової угоди Дмітрія Кісєльова та китайських комуністів.

Як повідомляє помийка CGTN, 13 липня 2021 року СЕО "Россия Сегодня", легендарний українофоб Дмітрій Кісєльов, та голова китайської China Media Group, Шень Хайсюн, уклали угоду про поглиблення співробітництва між державними пропагандами Кремля та Пекіну.

Намічається, що угода була підписана до 20 річниці договору про "дружбу та кордон" між КНР та Росією, яку напередодні урочисто "відсвяткували" Путін та Сі Цзіньпін.
показати весь коментар
19.07.2021 17:37 Відповісти
Слуги дракона? Як партія Зеленського розвертає Україну в бік Китаю.

https://hromadske.ua/posts/slugi-drakona-yak-partiya-zelenskogo-rozvertaye-********-v-bik-kitayu
показати весь коментар
19.07.2021 17:27 Відповісти
А с какого Китай ворог Штатам? Пошел войной, травил новичком, поддерживает террористов, сбивает пассажирские самолеты ? Соперник в геополитике и экономике Да, но не ворог.
Сначала Запад позарился на деш. раб. силу (халяву) дал китайцам которые поели всех воробушек в Шанхае технологии, оборудование, раб. места а когда эти работящие муравьи умирая от переработок подняли свою экономику , сразу стали ворогы.
показати весь коментар
19.07.2021 18:14 Відповісти
Те ж саме втручання Китаю у вибори в США є ворожою операцією.
показати весь коментар
19.07.2021 18:21 Відповісти
а кто там топил за клинтоншу, а о ком пишет Гардиан, они не ворогы? та берите вы эту украину только помогите китайцев затормозить а то станут 1 й сверхдержавой вместо нас...
показати весь коментар
19.07.2021 18:29 Відповісти
Хто?
показати весь коментар
19.07.2021 18:31 Відповісти
та хто... наши при порохе и раша за трампушку, а вот за кого китай "вмешивался" не знаю, подскажи.
показати весь коментар
19.07.2021 18:37 Відповісти
США неодноразово робили заяви з приводу Китаю.
показати весь коментар
19.07.2021 19:43 Відповісти
Це очевидний шантаж Заходу, мовляв не будете давати гроші і вимагати боротись з корупцією то підемо до параші з Китаєм.
показати весь коментар
19.07.2021 18:27 Відповісти
Николенко - Арестовичу о "развороте" Украины с Запада на Восток: Пересматривать геополитический вектор на членство в ЕС и НАТО не будем - Цензор.НЕТ 2873
показати весь коментар
19.07.2021 16:51 Відповісти
Украина то не будет, а вот "партнеры" уже отказали по просьбе Пу , который покупает их "ценности" пучками.
показати весь коментар
19.07.2021 16:51 Відповісти
Партнеры отказали, когда ЗЕ вместо того, чтобы бороться с коррупцией, котораятего кормит, стал гадить на партнеров, которые этого требуют.
показати весь коментар
19.07.2021 17:06 Відповісти
шредеризированые пусть на свою коррупцию посмотрят .
показати весь коментар
19.07.2021 17:19 Відповісти
А это Германия хочет в Украину вступить?

Ты ничего не попутал, клоун немытый?

Ты в следующий раз, когда захочешь кредит взять, начни с наездов на банк. И посмотри, что тебе выдадут.
показати весь коментар
19.07.2021 17:25 Відповісти
Повернулись к Европе задом и хотят, чтобы Европа в такой позе нас приняла в ЕС?
показати весь коментар
19.07.2021 16:57 Відповісти
Уважаю Британцев они не захотели подчиняться, Орбанам, Земанам, Макронам, Штанмаерам и др. любителям путинизма .. НАТО - Да, ЕС - нет , Турция долго унижаясь просилась в ЕС а теперь забили и их уважают.
показати весь коментар
19.07.2021 17:29 Відповісти
Доростіть спочатку до Великобританії та Туреччини і тоді зможете дозволити собі нє захотєть подчіняться, а допоки ходите з протягнутою рукою і клянчите допомогу та щоб вам безкоштовно дали вакцину проти ковіду, то будьте добрі виконуйте мінімум тих вимог, які вам виставляються.
показати весь коментар
19.07.2021 18:37 Відповісти
Британия сильная и опытная демократия, а вот Турция если бы до сих пор поклоны била ну примите наааас так и сидела бы попираемая, а з протягнутою рукою будем ходить до тех пор пока олигархи будут самые дорогие в мире дворцы покупать и страной править.
показати весь коментар
19.07.2021 18:52 Відповісти
Ви собі можете кричати криком «не будемо». Але коли Захід нас водить за носа десятиліттями, нав'язує гейдиктатуру, заграє з московією, то не лишнє подумати чи варто стояти перед дверима зашмарканого задньоприводного сусіда і клянчити аби впустили. Пора трохи й гордості мати та здорового глузду.
показати весь коментар
19.07.2021 17:01 Відповісти
Как можно nugapacaм навязать гейдиктатуру? Это ж надо научиться жопу сначала мыть, а они непривычные!
показати весь коментар
19.07.2021 17:31 Відповісти
Партнеры хотят расширить G-7 ДО G-10 и знаете кого эти с "ценностями" предлагают позвать - Индию - страну где до сих пор средневековая кастовая система - где МИЛЛИОНЫ живых людей гниют на берегу реки не имея права ни на что и называемые недоторканными и что там права человека.. главное что ЯО есть
показати весь коментар
19.07.2021 18:44 Відповісти
Вот кто знает: Арестович действительно голубой или просто хочет начальству понравиться?
показати весь коментар
19.07.2021 17:05 Відповісти
Я знаю: действительно
показати весь коментар
19.07.2021 17:31 Відповісти
3 в одном и голубой и жополиз и за деньги в любой позе простигосподи одним словом денежный флюгер куда деньги туда и люся
показати весь коментар
19.07.2021 17:38 Відповісти
Арестовича пустили в ТКГ на общественных началах.
Кто он - ВНЕШТАТНЫЙ советник (заместитель помощника дворника).
Ноль без палочки, а берёт на себя очень много.
показати весь коментар
19.07.2021 17:34 Відповісти
арестович-ты волен торговать только своей ж....й,это твоя собственность...
показати весь коментар
19.07.2021 17:38 Відповісти
Я бы на месте патриотичных редакторов обьявил бойкот фрику Люсе чи как так его-ее. Ну сколько можно пиарить эту мразь, которая сейчас работает на кацапов. Пусть страна.ua печатает его бредообразование, это маргинальная уже ниша там можно волать шо угодно, всерьез это не воспримут.
показати весь коментар
19.07.2021 17:43 Відповісти
Ни каких пересмотров, даже говорить на эту тему не чего.Курс Украины определен и не чего его пережевывать.
показати весь коментар
19.07.2021 17:57 Відповісти
люське шо взад, шо в перед - какая разница
показати весь коментар
19.07.2021 18:50 Відповісти
А то что политики и экономисты Украины так резво, громко и начали хлопать дверьми в странах ЕС а также начали ,,разворачиваться,,на восток только после прохода корабля Великобритании возле Севастополя это СОВПАДЕНИЕ? НЕ ДУМАЮ...
показати весь коментар
19.07.2021 19:13 Відповісти
Що таке наше МЗС порівняно з жОПоюд'єрмака?
Та ніщо.
Тому слухати наше МЗС сьогодні - себе наі-...ти.
показати весь коментар
19.07.2021 19:14 Відповісти
У Арестовича нет полномочий делать такие заявления от имени Украины.
Это право первых лиц государства, у СНБОУ, ВР, КМУ.
показати весь коментар
19.07.2021 19:15 Відповісти
та того же МЗСу! - згідно чинного законодавства... Але нині керує жОП(а)
показати весь коментар
19.07.2021 19:40 Відповісти
Не смейтесь с заявления Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно - Бортник
19.07.2021, 17:30 • 1453 • https://uainfo.org/blognews/1626702917-ne-smeytes-pozhaluysta-s-zayavleniya-arestovicha-o-razvorote.html#mc-container 4

"Друзья, не смейтесь, пожалуйста, с заявления Алексея Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10161166596519689 пишет политолог Руслан Бортник, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"С таким отношением к своим гражданам, судам, национальным меньшинствам, собственности и СМИ как у нас - путь только на Восток, при чем очень специфический - монархии, Северная Корея и так далее...
Читайте также: https://uainfo.org/blognews/1626683541-viktor-taran-mizhnarodni-partneri-vtomilis-terpiti-regulyarni.html Віктор Таран: Міжнародні партнери втомились терпіти регулярні інфантильні та безвідповідальні заяви Банкової
На Западе нас в таком диком состоянии никто не примет, хотя использовать будут с удовольствием", - констатирует политолог.
показати весь коментар
19.07.2021 21:46 Відповісти
Люди! Чому не читаєте далі заголовка? Ніколенко сказав рівно те саме, що й Арестович: "это не значит, что мы будем искусственно сдерживать развитие отношений с определенными странами или регионами. Для нас всегда приоритет номер один - национальный интерес, независимо от точки мира, где он расположен Источник: https://censor.net/ru/n3277955".

Арестович медійною мовою, Ніколенко - дипломатичною.
показати весь коментар
19.07.2021 21:56 Відповісти
Тут разговор идет о том,кто вообще дал право арестовичу вякать за внешнюю политику? Он имеет такие полномочия-озвучивать внешнюю политику?
показати весь коментар
20.07.2021 07:22 Відповісти
Без всеукраїнського референдуму весь цей "геополітичний вектор" - звичайне порожнє "бла-бла-бла".
показати весь коментар
20.07.2021 04:52 Відповісти
Спочатку Зеленський "жартував, коли говорив про тарифи" (так пояснив Герус невиконану обіцянку Зеленського знизити тарифи), потім Сивохо "висловив власну позицію", потім Фокін "висловив особисту думку", а тепер і Арестович "виступив як приватна особа". Знаєте, що це нагадує? Росіян. Ось як впіймають чи зажмурять якогось кадрового російського офіцера, і одразу "виявляється", що він "у відпустці" і воює проти України "як доброволець, а не як російський військовий". Короче, гібридна у нас влада. (с)

https://www.facebook.com/olegbps/posts/4985713148110543
показати весь коментар
21.07.2021 07:59 Відповісти
 
 