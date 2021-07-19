Ніколенко - Арестовичу про "розворот" України із Заходу на Схід: Переглядати геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО не будемо

Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова спікера української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексія Арестовича про те, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід здасть інтереси України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це - набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС.

За його словами, Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США і ЄС, в протидії російській агресії і деокупації Криму і Донбасу.

"Паралельно Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотний. У той же час, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один - національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - підкреслив Ніколенко.

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Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна може "розвернутися" із Заходу на Схід в боротьбі за свої національні інтереси.