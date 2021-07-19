Ніколенко - Арестовичу про "розворот" України із Заходу на Схід: Переглядати геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО не будемо
Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор на членство в ЄС і НАТО, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко, коментуючи слова спікера української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Олексія Арестовича про те, що Україна розвернеться на Схід, якщо Захід здасть інтереси України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Україна не має наміру переглядати свій геополітичний вектор. Стратегічний курс нашої держави закріплений на рівні вибору українського народу і Конституції України. Це - набуття членства в ЄС та НАТО. Питання про те, Захід або Схід в парадигмі української зовнішньої політики не стоїть", - зазначив речник МЗС.
За його словами, Україна високо цінує підтримку західних партнерів, зокрема США і ЄС, в протидії російській агресії і деокупації Криму і Донбасу.
"Паралельно Україна робить чимало роботи, щоб перетворитися на сучасну європейську демократичну державу. І цей шлях невідворотний. У той же час, це не означає, що ми будемо штучно стримувати розвиток відносин з певними країнами або регіонами. Для нас завжди пріоритет номер один - національний інтерес, незалежно від точки світу, де він розташований", - підкреслив Ніколенко.
Нагадаємо, раніше Арестович заявив, що Україна може "розвернутися" із Заходу на Схід в боротьбі за свої національні інтереси.
Будь ласка, зачекайте...
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Пропаганда КНР заявила про готовність Росії та Китаю розпочати глобальну війну.
Обіцяють поділ Японії на 4 окупаційні зони, використання ядерної зброї та залучення Північної Кореї.
Основний фронт - з Росії.
Причина: готовність Японії вступити у війну на захист Тайваню.
У відео від КПК розповідається про 6 пунктів «знищення Японії».
Також опублікована мапа російсько-китайського наступу на Японію.
Основний масив - з Приморського краю - для окупації Хоккайдо та Хоншю (Токіо, Кіото, Осака тощо).
Також видно наступ нп Південну Корею.
І в цьому напрямку "владою" вже здійснені перші відповідні, але шкідливі кроки: укладена "Стратегічна угода України з Китаєм" та озвучений "стратегом" Арестовичем "курс" України на гіпотетичний різкий розворот України в цьому напрямку, тут і вітальні ігрища Арахамії з компартією КНР...
Скажу кілька слів про те, що цей "курс" може стати фатальною помилкою України з такими ж наслідками для неї (але скоріше стане фатальною для долі нинішньої влади):
1. Спершу проаналізуйте результати голосування Китаю в ООН по всіх проблемах України, яка вона виносила на її розгляд.
Ви не знайдете жодного позитивного голосування Китаю, де він підтримав би резолюції України по важливим для неї питаннях.
Голосування Китаю завжди були в унісон з позицією агресора -росії.
Для тих, хто в Україні може приймати виважені та не імпульсивні рішення, результати голосування Китаю в ООН з українських проблем були б достатніми і переконливими, щоб не робити нинішніх словесних "феєрверків" і хибних кроків!
Якщо не достатні, тоді продовжу...
2. Хто у важкі для України часи надав Україні хоч і недостатню, але військову, економічну та політичну допомогу? Хто організував санкції проти агресора? Захід, чи Китай? Яку допомогу Україні організував Китай та ввів санкції проти агресора? - НІЯКИХ!
3. А як бути зі "стратегічним партнерством України з США"?
А як бути в умовах, коли вже Китай (як і росія), офіційно об'явлені країнами НАТО і G7 противниками цих країн і проти них створюється реальна новітня "антигітлєрівська" коаліція? Чи Україна вставить свою голову ще й в "гітлерівську" коаліцію? Це допоможе в вирішенні її нинішніх і майбутніх проблем?
4. Скажіть, в яких країнах, в які ввійшли росія та Китай - настало "процвітання"?
5. Які "новітні технології" Україна може отримати від росії та Китаю, коли вони самі в цьому питанні повністю залежать від Заходу?
6. А як бути з "Асоційованим членством України з ЄС", коли ЄС (як і США) вже відчув загрозу від руйнівної економічної експансії Китаю?
Як бути зі взятими Україною перед ними зобов'язаннями? А ви не очікуєте, чи не розумієте що для України наступлять санкцій за їх невиконання зі сторони ЄС і США після "зміни вашого курсу"?
7. Чи " українська влада" погоджується (в руслі "захисту національного виробника"), щоб на українському ринку був повність витіснений "національний виробник" і на полицях українських магазинів було 100%-ним засилля неякісних, але дешевих (а часто і шкідливих) китайських товарів?
8. Скажіть, які країни визнаються ворожими для росії - США, країни ЄС, НАТО, Японія, Південна Корея, Австралія... тобто високорозвинені в людському,технологічному та економічному вимірі. А які - ворожими Китаю? Та ж Японія, Південна Корея, Тайвань, Сінгапур які він прагне поглинути!
9 А хто є друзями росії, як Китаю? - Бідні та відсталі, з диктаторськими режимами, з репресіями проти власного народу .... де вони планують домінувати (чи загарбати). Так Україні ще слід встромляти голову в коло потенційних жертв?
10. Вам мало "гібридної війни" з росією і бажаєте отримати "гібридну війну" ще й зі сторони Китаю? Вам виявилася недостатньою допомога зі сторони друзів України, то ви вирішили кинути Україн у в стан, в "обійми" її ворогів?
Пожежу бензином не гасять!
11. Врешті - а як Китай допоможе Україні звільнитися від агресії росії, звільнити Крим, якщо вони сателіти з росією по спільному військовому "шанхайському блоку"?
Нагадаю, що квапливість потрібна лише при ловлі блох, а тому надіюсь і вимагаю, щоб різкій зміні вектору орієнтації, щоб різкій зміні вектору політичного, оборонного та економічного розвитку було запалено червоне світло світлофору!
Активніше розвивайте стратегічне співробітництво з США, НАТО та ЄС у відповідності з інтересами та потребами України, але для цього слід виконати, а не гальмувати внутрішні реформи у відповідності з з рекомендаціями даними цим країнами, бо вони відповідають національним інтересам України, очікуванням українського народу.
При цьому, - пам'ятайте чим закінчилася різка зміна курсу зовнішньої політики для Януковича і його кліки...
Значить, згоден з курсом на китаїзацію України.
Арестович - никто. Говорящая жопа Ермака и ЗЕ.
И Арахамия тоже про Китай заговорил не потому, что всегда мечтал стать коммунистом.
Вся эта затея с разворотом в коммунизм - идеи нифига не Арестовича или Арахамии, а их смотрящих.
Занадто злагоджений хор болтунів.
У кого там в ЗЕ-власти вобще ответственность есть хоть какая-то хоть в чем-то?
ДО Зєлі та Данілова.
"СУД ЗА КЛОПОТАННЯМ СБУ ВДРУГЕ АРЕШТУВАВ 56% АКЦІЙ "МОТОР СІЧІ", ЯКІ ВИКУПИЛИ КИТАЙЦІ."
http://finbalance.com.ua/news/Sud-za-klopotannyam-SBU-vdruhe-naklav-aresht-na-56-aktsiy-Motor-Sich-yaki-vikupili-kitaytsi
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
Представники Комуністичної партії Китаю зустрілися з Міністерством енергетики України: деталей українською знову немає
Уряд України продовжує проводити "потаємні зустрічі" з представниками китайського посольства, при цьому забуваючи публікувати інформацію про їх зміст на своїх офіційних сторінках.
Натомість, пропаганда КНР завжди поспішає поширити свої "успіхи" китайською.
Згідно з інформацією на китайськомовній сторінці посольства КНР в Україні, 16 липня 2021 року представники КПК провели зустріч з міністром енергетики України, Германом Галущенком.
Цього разу посольство поширило короткий нотаток про те, що обговорювалося поглиблення енергетичного співробітництва, а також було досягнуто домовленостей про розвиток потенціалу енергетичної взаємодії між КНР та Україною. Крім цього, йшлося про "постійне поглиблення рівня енергетичного співробітництва".
Більше жодної інформації.
При цьому, веб-сайт та сторінки Міненерго мовчать: принаймні, мені знайти цю інформацію на українських джерелах не вдалося.
Наразі під так званими "протокольними зустрічами" з представниками Компартії Китаю відбуваються перемовини геополітичного характеру, який корелюються з останніми заявами представників Офісу президента про "курс на Китай".
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/?__cft__%5b0%5d=AZUlM8fwSnLy-oy7oE5wQ_woNxZPxYNhjwhdPacP7pr237wxofsrolu2qBwUvLMydEhfPh5Q4QR9moWjMfjRsrZXciuH1RqX493vq2LJTegPLl-A9w_uMOxVC1xmiN7PGupR6dkbs93nHWk3EB6DNOcu&__tn__=kK-R Міністерство енергетики України не хочете пояснити?
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5884022558306026?__cft__%5b0%5d=AZW_-3***************************************************************************-jpZ4V-D4expSPipXBj2LM54cYquHPGcOwv1jHlVrQmPu7b01w&__tn__=%2CO%2CP-R 14 липня о 10:46 ·
Голова нацради з питань телебачення та радіомовлення України зустрілася з членами Комуністичної партії Китаю: анонсували держпропаганду КНР на українських мовниках
Після перемоги над українською економікою та інфраструктурою представники КНР наполегливо намагаються захопити медіа-поле. І оскільки в розумінні китайців незалежних медіа існувати не може, вони пішли до державної структури - аби здобути підтримку уряду України в ретрансляції китайської держпропаганди.
Як повідомляється на сайтах посольства КНР та Нацради, зустріч відбулася 13 липня 2021 року.
Посол КНР та голова Нацради, Ольга Герасим'юк, говорили про співпрацю між Україною та комуністичною державою у сфері ЗМІ та культурних обмінів. Багато йшлося про "дружбу народів".
Китайська агентура посилається на встановлення стратегічного партнерства між Україною та КНР, а відтак оголошує намір посилювати присутність в українському медіа-полі.
https://www.facebook.com/kharytonovarthur?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=-UC%2CP-R Артур Харитонов
https://www.facebook.com/kharytonovarthur/posts/5894832220558393?__cft__%5b0%5d=AZW--W0NHwdm1OTp7KNg0juJWQ3hQY_ZGAp638CcQ0WE81yP8C5GmATu-qmqNod7SShZ_Z19HcDmnb7uHiXDTc72K3SeHrupwJi_RsGTTSZyoVQW_AOCu-mQsn-f3Vy-fD4&__tn__=%2CO%2CP-R 16 липня о 15:45 ·
Росія та КНР оголосили про "об'єднання" державних ЗМІ заради "стратегічного партнерства нової ери"
Зустріч голови Національної ради з питань телебачення та радіомовлення України з представниками Комуністичної партії Китаю щодо співпраці китайських державних ЗМІ з українськими мовниками набуває характерного кремлівського обличчя.
На жаль, про те, що зустріч у Києві мала не просто "формальний характер", ми можемо дізнатися з суті нової угоди Дмітрія Кісєльова та китайських комуністів.
Як повідомляє помийка CGTN, 13 липня 2021 року СЕО "Россия Сегодня", легендарний українофоб Дмітрій Кісєльов, та голова китайської China Media Group, Шень Хайсюн, уклали угоду про поглиблення співробітництва між державними пропагандами Кремля та Пекіну.
Намічається, що угода була підписана до 20 річниці договору про "дружбу та кордон" між КНР та Росією, яку напередодні урочисто "відсвяткували" Путін та Сі Цзіньпін.
https://hromadske.ua/posts/slugi-drakona-yak-partiya-zelenskogo-rozvertaye-********-v-bik-kitayu
Сначала Запад позарился на деш. раб. силу (халяву) дал китайцам которые поели всех воробушек в Шанхае технологии, оборудование, раб. места а когда эти работящие муравьи умирая от переработок подняли свою экономику , сразу стали ворогы.
Ты ничего не попутал, клоун немытый?
Ты в следующий раз, когда захочешь кредит взять, начни с наездов на банк. И посмотри, что тебе выдадут.
Кто он - ВНЕШТАТНЫЙ советник (заместитель помощника дворника).
Ноль без палочки, а берёт на себя очень много.
Та ніщо.
Тому слухати наше МЗС сьогодні - себе наі-...ти.
Это право первых лиц государства, у СНБОУ, ВР, КМУ.
19.07.2021, 17:30 • 1453 • https://uainfo.org/blognews/1626702917-ne-smeytes-pozhaluysta-s-zayavleniya-arestovicha-o-razvorote.html#mc-container 4
"Друзья, не смейтесь, пожалуйста, с заявления Алексея Арестовича о "развороте на Восток". Это все серьезно", - об этом на своей страничке в Фейсбуке https://www.facebook.com/ruslan.bortnik.3/posts/10161166596519689 пишет политолог Руслан Бортник, информирует https://uainfo.org/ UAINFO.org .
"С таким отношением к своим гражданам, судам, национальным меньшинствам, собственности и СМИ как у нас - путь только на Восток, при чем очень специфический - монархии, Северная Корея и так далее...
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На Западе нас в таком диком состоянии никто не примет, хотя использовать будут с удовольствием", - констатирует политолог.
Арестович медійною мовою, Ніколенко - дипломатичною.
https://www.facebook.com/olegbps/posts/4985713148110543