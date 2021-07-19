Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич
17 липня 2014 року в точці загибелі рейсу МН17 одночасно з ним над Донбасом повинен був пролітати "Боїнг" рейсу S7-603 по маршруту Ларнака - Москва, але літак облетів Україну.
Про це повідомив у Facebook російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.
"Хочете, я вам на вашому ж прикладі покажу, як народжуються конспірологічні версії? Дивіться: я даю вам факт, а все інше ви зробите самі. У справі МН17 багато говориться про рейс "Аерофлоту" АFL-2074 Москва-Ларнака, який нібито хотіли збити замість МН17 (їхні курси перетнулися в районі Новомиколаївки о 16:09 за місцевим часом) і тим самим створити привід для російського вторгнення в Україну. Слідство, а тепер уже і обвинувачення в суді цю версію спростувало - навіть якби сепаратисти поставили "Бук" в іншому Первомайському (ще одна спростована слідством версія), то дальності "роботи" СВУ "Бук" все одно б не вистачило для перехоплення цього рейсу "Аерофлоту", - пише Лукашевич.
Він додає, що до цього моменту все загальновідомо.
"А тепер я скажу те, чого ви не знали. 17 липня 2014 року в повітряному просторі над Донбасом, в точці загибелі рейсу МН17 (і одночасно з ним) повинен був опинитися "Боїнг 737-800" авіакомпанії S7, що виконував рейс S7-603 маршрутом Ларнака - Москва. Але о 11:25, коли літак з пасажирами вже вирулював на злітну смугу в аеропорту Ларнаки, командир звернувся по гучному зв'язку до пасажирів зі словами: "Сьогодні у нас новий маршрут - ми не полетимо над Україною, а будемо її облітати", - повідомив авіаексперт.
Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.
19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.
9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.
7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.
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ілі он чрєзвичайно проніцатєлєн
...В Ленинградской области обнаружили коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения, похожие на камеры тюрьмы. По https://47news.ru/articles/196858/ данным издания 47news, дом расположен в заброшенном посёлке во Всеволожском районе.
Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находятся в петербургском СИЗО "Кресты". В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки,
Территория коттеджа огорожена трехметровым забором. Издание отмечает, что поверху металлические листы забора установлены под углом внутрь, чтобы было "сложнее из-за него выбраться". На участке также была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Это помещение похоже на крематорий.
47news выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части следственного изолятора №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году. Помимо него коттеджем в разное время владели дачное некоммерческое партнерство, компании, занимавшиеся финансовыми услугами, стройкой и недвижимостью, а также человек с несколькими судимостями. Кто именно построил камеры и использовалась ли подземная тюрьма - неизвестно.
Журналисты выяснили, что правоохранительные органы уже давно знают о "таинственном доме" под Петербургом. Он попал в их поле зрения в ходе расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. Сотрудники Следственного комитета полтора года изучали коттедж: "перекопали на участке всё, что можно перекопать, опросили и изучили всех, кого только можно изучить". В настоящее время дом находится в разрушенном состоянии.
Сколько летал но никогда не слышал от командира экипажа ни одного слова!
Муть!
Ladies and gentlemen, captain is speaking… бла бла бла про маршрут, про погоду. А у випадках затримок і нештатних ситуацій постійно включається командир літака і пояснює чого ми там заправляємося, який багаж чекаємо, чому перенаправляємося в інший аеропорт і скільки там просидимо. Продовжуйте літати, у вас все ще попереду.
Тогда у нас новый маршрут - мы не полетим над Украиной, а будем ее облетать", - сообщил авиаэксперт.Источник: https://censor.net/ru/n3277961
Командири літаків доволі часто вітають пасажирів. І не лише вітають.
Лукашевич должен включить мозги.
Ведь основная колонна, от которой "откололся" Бук под номером 3*2, оставалась у границы с Украиной и расстояние между ними было не более 70-80 км.
А этого расстояния абсолютно достаточно, чтобы сопровождать цель средствами станции Купол, находившейся в колонне. Просто суд либо решил не рассматривал эту версию, либо еще не достаточно информации об этом.
Все сделано на высшем уровне руководства, только вот на конечном этапе случился досадный "промах".
Целью был все-таки самолет Аэрофлота, чтобы иметь "железобетонный" повод для дальнейшего вторжения в Украину, как страну- террорист, сбивающую беззащитное гражданское воздушное судно.
Думаю, что после смерти этого мерзавца Путина окончательно будут расставлены все точки над "и".Источник: https://censor.net/ru/n3277961
Рыбоглазому был необходим хоть сколько-нибудь хотябы приблизительно легитимный повод официального ввода регулярных войск в Украину.
Сбитый самолёт с РФянами - более чем удовлетворял бы эту потребность.
Примеры подобных поступков в истории правления ВВП есть.
Откуда сомнения в том, что и в 14-м всё было иначе??
а спустя короткий срок - херачат пассажирский. ввп первый звонит в вашингтон. беседа до сих пор двусторонне не прокомментирована МИДами РФ и США. ещё факты нужны?
"Шахтёры и трактористы" - вот их риторика того периода.
ВВХ был нужен железный аргкмент.Уверен
Необоснованое единогласное решение совета федерации - было смехотворным для всего мира.
ибо даже дурню было ясно, что повода для ввода войск на территорию суверенной страны звездец-как-мало! тогда довольно бысто пошли проторенным путём - %уйнуть своих же граждан. но из-за кривизны рук у обезьян - погибли другие невинные люди.
Уверен, их жертва спасла сотни тысяч жизней. Ибо рыбоглазого таким пересравшим я ни разу с99-го не видел.
Для всего же остального мира нюансы - хотели сбить украинский, голландский или русский самолёт и почему именно - сейчас уже второстепенны. Главное и важное другое - российская армия умышленно завалила гражданский авиалайнер на территории соседнего государства, что привело к массовой гибели людей, в том числе многочисленным жертвам детей.
Это - военное преступление без сроков давности, ответственность за которое несут лично российские президент и министр обороны. Всё остальное - детали для специалистов и родственников погибших.