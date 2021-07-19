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Новини Агресія Росії проти України Російські терористи збили Боїнг
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Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич

Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич

17 липня 2014 року в точці загибелі рейсу МН17 одночасно з ним над Донбасом повинен був пролітати "Боїнг" рейсу S7-603 по маршруту Ларнака - Москва, але літак облетів Україну.

Про це повідомив у Facebook російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Хочете, я вам на вашому ж прикладі покажу, як народжуються конспірологічні версії? Дивіться: я даю вам факт, а все інше ви зробите самі. У справі МН17 багато говориться про рейс "Аерофлоту" АFL-2074 Москва-Ларнака, який нібито хотіли збити замість МН17 (їхні курси перетнулися в районі Новомиколаївки о 16:09 за місцевим часом) і тим самим створити привід для російського вторгнення в Україну. Слідство, а тепер уже і обвинувачення в суді цю версію спростувало - навіть якби сепаратисти поставили "Бук" в іншому Первомайському (ще одна спростована слідством версія), то дальності "роботи" СВУ "Бук" все одно б не вистачило для перехоплення цього рейсу "Аерофлоту", - пише Лукашевич.

Він додає, що до цього моменту все загальновідомо.

Читайте також: Версія "мавпи з гранатою" відпадає. Слідча група щодо МН17 представила в суді оновлену версію трагедії, - Ілларіонов

"А тепер я скажу те, чого ви не знали. 17 липня 2014 року в повітряному просторі над Донбасом, в точці загибелі рейсу МН17 (і одночасно з ним) повинен був опинитися "Боїнг 737-800" авіакомпанії S7, що виконував рейс S7-603 маршрутом Ларнака - Москва. Але о 11:25, коли літак з пасажирами вже вирулював на злітну смугу в аеропорту Ларнаки, командир звернувся по гучному зв'язку до пасажирів зі словами: "Сьогодні у нас новий маршрут - ми не полетимо над Україною, а будемо її облітати", - повідомив авіаексперт.

Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич 01

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

Также читайте: Суд в деле МН17 провел последнее летнее заседание - процесс возобновится в сентябре

9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.

Автор: 

Боїнг-777 Malasia Airli... (757) Лукашевич Вадим (38)


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Топ коментарі
+17
Облетел!
Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2379
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19.07.2021 17:09 Відповісти
+16
"...дальности "работы" СОУ "Бук" все равно бы не хватило для перехвата этого рейса "Аэрофлота", - пишет Лукашевич."
Лукашевич должен включить мозги.
Ведь основная колонна, от которой "откололся" Бук под номером 3*2, оставалась у границы с Украиной и расстояние между ними было не более 70-80 км.
А этого расстояния абсолютно достаточно, чтобы сопровождать цель средствами станции Купол, находившейся в колонне. Просто суд либо решил не рассматривал эту версию, либо еще не достаточно информации об этом.
Все сделано на высшем уровне руководства, только вот на конечном этапе случился досадный "промах".
Целью был все-таки самолет Аэрофлота, чтобы иметь "железобетонный" повод для дальнейшего вторжения в Украину, как страну- террорист, сбивающую беззащитное гражданское воздушное судно.
Думаю, что после смерти этого мерзавца Путина окончательно будут расставлены все точки над "и".Источник: https://censor.net/ru/n3277961
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19.07.2021 17:52 Відповісти
+15
Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6835
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19.07.2021 17:17 Відповісти
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Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 2379
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19.07.2021 17:09 Відповісти
і експєрт сємь лет ждал, чтоб сообщіть сіє ізвєстіє...
ілі он чрєзвичайно проніцатєлєн

...В Ленинградской области обнаружили коттедж с подземным бункером, в котором находятся помещения, похожие на камеры тюрьмы. По https://47news.ru/articles/196858/ данным издания 47news, дом расположен в заброшенном посёлке во Всеволожском районе.
Камеры оборудованы двухъярусными кроватями, унитазами и рукомойниками. Решетки закрываются на замки, аналогичные тем, что находятся в петербургском СИЗО "Кресты". В подземном бункере когда-то работала система видеонаблюдения, находился пункт охраны. Вход в него перекрывала бетонная плита, опускавшаяся с помощью гидравлической установки,
Территория коттеджа огорожена трехметровым забором. Издание отмечает, что поверху металлические листы забора установлены под углом внутрь, чтобы было "сложнее из-за него выбраться". На участке также была баня с лазом, ведущим к печи размером с человека. Это помещение похоже на крематорий.
47news выяснили, что одним из владельцев дома являлся бывший начальник оперативной части следственного изолятора №4 Ренат Алимзанов. Он умер в 2018 году. Помимо него коттеджем в разное время владели дачное некоммерческое партнерство, компании, занимавшиеся финансовыми услугами, стройкой и недвижимостью, а также человек с несколькими судимостями. Кто именно построил камеры и использовалась ли подземная тюрьма - неизвестно.
Журналисты выяснили, что правоохранительные органы уже давно знают о "таинственном доме" под Петербургом. Он попал в их поле зрения в ходе расследования уголовного дела об убийстве бизнесмена Бадри Шенгелии. Сотрудники Следственного комитета полтора года изучали коттедж: "перекопали на участке всё, что можно перекопать, опросили и изучили всех, кого только можно изучить". В настоящее время дом находится в разрушенном состоянии.
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19.07.2021 17:09 Відповісти
Напомню СБУ выдвинули эту версию еще в 2014 году.
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19.07.2021 17:11 Відповісти
дык "эту версию" этот "эксперт" пишет, что в Гааге опровергли. то есть - хотели сбить именно голландский. а чтобы не было "вдруг" типа ракета пролетела лишних 50 км - изначально цапский самолет завернули.
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19.07.2021 17:51 Відповісти
опровергли версию по другому рейсу. Тут в тексте ДВА рейса - В Москву и ИЗ Москвы. Первый вариант Ларнака-Москва как раз не опровергали
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19.07.2021 22:37 Відповісти
т.е. вы считаете, что после оккупации Крыма и начала боевых действий практически в центре Европы в 21 веке в ясный день, а не в темную ночь, никто не увидел бы со спутника кто чего и почему сбил? и Х#йло настолько тупой, что сам этого не понимал и ему нужна была исключительно поддержка расово чистых кацапов и ватников-колаборантов (другие вряд ли бы поверили)? хотел сбить голландцев - сбил. захотел напасть - напал, никакие казусы белли ему, как видим, не нужны. зачем он это делает это уже другой вопрос. может в детстве его били или еще что хз.
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21.07.2021 03:14 Відповісти
об этом в 2014 говорил еще Наливайченко
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19.07.2021 22:37 Відповісти
Кацапы должны были отстреляться из Первомайска. Города. Однако Первомайсков тогда на Востоке много было. Спросив название у местного и увидев каменные дома, кацапы решили, что они В ГОРОДЕ. И отстрелялись из ПОСЁЛКА...
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19.07.2021 17:11 Відповісти
не учли пилота хитрой национальности кремлёвские дауны...
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19.07.2021 17:11 Відповісти
"Сегодня у нас новый маршрут - мы не полетим над Украиной, а будем ее облетать", - сообщил авиаэксперт.Источник: https://censor.net/ru/n3277961

Сколько летал но никогда не слышал от командира экипажа ни одного слова!
Муть!
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19.07.2021 17:12 Відповісти
Не обращайте внимания, бо ссылка на брехню - из фейсбука... И этим все сказано. Очередная кацапоутка, сколько их уже было, а скока козапы удалили из СМИ уток, запущенных сразу же, после поражения кацапами гражданского самолета. Муйло сдохне, кацапы запоют чистосердечно. Вангую, в это время кремлядь завалит Шойгу.
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19.07.2021 17:25 Відповісти
Та невже? Мало мабуть літали.
Ladies and gentlemen, captain is speaking… бла бла бла про маршрут, про погоду. А у випадках затримок і нештатних ситуацій постійно включається командир літака і пояснює чого ми там заправляємося, який багаж чекаємо, чому перенаправляємося в інший аеропорт і скільки там просидимо. Продовжуйте літати, у вас все ще попереду.
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19.07.2021 17:34 Відповісти
Над Донбассом никто не выходит?

Тогда у нас новый маршрут - мы не полетим над Украиной, а будем ее облетать", - сообщил авиаэксперт.Источник: https://censor.net/ru/n3277961
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19.07.2021 17:34 Відповісти
Значить, дуже мало літав.
Командири літаків доволі часто вітають пасажирів. І не лише вітають.
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19.07.2021 20:04 Відповісти
инфо про новый маршрут от пилота выглядит чепухой, как и то что у тебя всегда пилот немой ))) Большая редкость когда пилот не обращается к пассажирам
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19.07.2021 22:33 Відповісти
Одновременно с рейсом МН17 над Донбассом должен был пролетать самолет Ларнака - Москва, но он облетел Украину, - авиаэксперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 6835
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19.07.2021 17:17 Відповісти
А зебик с Юлей так не говорят.
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19.07.2021 17:27 Відповісти
Добре,а як пілот пояснив те,що він ні з того,ні з сього поміняв маршрут?
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19.07.2021 17:37 Відповісти
путин предупредил что Бук будет стрелять
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19.07.2021 17:39 Відповісти
😎ну до чого Ваш сарказм?Пілот вже на злітній полосі об'являє,що буде летіти зміненим маршрутом.Чого?Літак-це ж не маршрутка,що захотів-вправо,захотів-вліво.
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19.07.2021 18:13 Відповісти
Так захотел с бодуна облететь гаишника огородами.
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20.07.2021 07:23 Відповісти
******* рейси мають по кілька номерів, від кожної авіакомпанії яка саджає своїх пасажирів на один і той самий літак. Так що можливо це той самий рейс, тільки в зворотньому напрямку. Треба уважніше подивитися на склад пасажирів того рейсу що не став облітати Україну - можливо там були "заплановані як жертви" певні люди.
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19.07.2021 17:41 Відповісти
Пролетая над гнездом оккупантов...
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19.07.2021 17:43 Відповісти
И гиркин предположительно должен был сбить именно тот расейский самолет и таким образом обвинив Украину в этом преступлении начать полномасштабное вторжение московских головорезов в нашу страну.
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19.07.2021 17:50 Відповісти
"...дальности "работы" СОУ "Бук" все равно бы не хватило для перехвата этого рейса "Аэрофлота", - пишет Лукашевич."
Лукашевич должен включить мозги.
Ведь основная колонна, от которой "откололся" Бук под номером 3*2, оставалась у границы с Украиной и расстояние между ними было не более 70-80 км.
А этого расстояния абсолютно достаточно, чтобы сопровождать цель средствами станции Купол, находившейся в колонне. Просто суд либо решил не рассматривал эту версию, либо еще не достаточно информации об этом.
Все сделано на высшем уровне руководства, только вот на конечном этапе случился досадный "промах".
Целью был все-таки самолет Аэрофлота, чтобы иметь "железобетонный" повод для дальнейшего вторжения в Украину, как страну- террорист, сбивающую беззащитное гражданское воздушное судно.
Думаю, что после смерти этого мерзавца Путина окончательно будут расставлены все точки над "и".Источник: https://censor.net/ru/n3277961
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19.07.2021 17:52 Відповісти
і виступ пукіна був вже заплановий опівночі, от тільки текст прийшлось змінювати. Інакше навіщо буде терміново виходити в ефір президент держави, де катастрофа не сталася і літак не її
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19.07.2021 18:10 Відповісти
и тут же срочно собрали СовбезРасеи, где сидели все причастные - и Шойгу. и Герасимов и прочие во главе с Путиным, все сидели опустив глаза, согнув спину с помятыми мордами, также и Пукин с бегающими глазками и согнувшись - якобы сочувствуют погибшим, а на самом деле - неудача, фокус не удался, и боялись что США с Обамой , Великобритания ответят, но те молча проглотили. и как следствие - Продолжение агрессии и реванш Пукина состоялось через месяц под Иловайском.
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19.07.2021 22:34 Відповісти
Блин-банан! При чём здесь конспирология??!
Рыбоглазому был необходим хоть сколько-нибудь хотябы приблизительно легитимный повод официального ввода регулярных войск в Украину.
Сбитый самолёт с РФянами - более чем удовлетворял бы эту потребность.
Примеры подобных поступков в истории правления ВВП есть.
Откуда сомнения в том, что и в 14-м всё было иначе??
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19.07.2021 19:11 Відповісти
крошка Цахес (спасибо Шендеровичу) очень не любит пачкать ручки и разрешение, глупенько данное ему федеративным советом - отмёл, сказав: вычёплять??!!
а спустя короткий срок - херачат пассажирский. ввп первый звонит в вашингтон. беседа до сих пор двусторонне не прокомментирована МИДами РФ и США. ещё факты нужны?
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19.07.2021 19:17 Відповісти
кацапы даже нижних эшелонов знали, что лететь над даунбасом уже нельзя... опасность сбития... потому и летели другими маршрутами... пока сбивали ручными переносными комплексами - летали, когда притянули "бук", пошли в обход.., это есть косвенное доказательство, что малазийский лайнер сбивали 1- преднамеренно; 2-по команде с самого верху...
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19.07.2021 20:19 Відповісти
ну и объясни, какой смысл и выгода кацапам сбить малайзийский боинг??? нет логики, нет мотива! а вот сбить российский пассажирский - это 100% для аргументации вторжения!
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19.07.2021 21:59 Відповісти
они на тот момент давно уже вторглись в Украину, сбили Боинг, чтоб обвинить Украину и очернить в глазах мирового сообщества. но как часто в кацапов бывает, что то пошло не так... свой чтоб хотели сбить, сбили бы без проблем, зачем тогда было ему менять маршрут???
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19.07.2021 22:04 Відповісти
"Они" "но тот момент", открещивались от всякого участия!
"Шахтёры и трактористы" - вот их риторика того периода.
ВВХ был нужен железный аргкмент.Уверен
Необоснованое единогласное решение совета федерации - было смехотворным для всего мира.
ибо даже дурню было ясно, что повода для ввода войск на территорию суверенной страны звездец-как-мало! тогда довольно бысто пошли проторенным путём - %уйнуть своих же граждан. но из-за кривизны рук у обезьян - погибли другие невинные люди.
Уверен, их жертва спасла сотни тысяч жизней. Ибо рыбоглазого таким пересравшим я ни разу с99-го не видел.
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19.07.2021 23:49 Відповісти
В этом все и дело.Они лоханулись с флагом.Если посмотреть на самолет ,то на нем изобржен флаг Нидерландов.Он почти похож на российский.Вот на этом они и лоханулись.Если бы на самолете был изображен флаг другой страны,он бы спокойно пролетел.На тот момент интернета на Донбассе не было,связи тоже не было.Проверить по флэшрадару что это за самолет небыло возможности.А с земли ты можешь определить какой страны самолет только по флагу.И такое стечение обстаятельств,что вместо российского самолета пролетал голандский.
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19.07.2021 23:54 Відповісти
И эти уникумы думали что летит российский самолет.
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20.07.2021 00:03 Відповісти
И что ты уводишь с расстояния в 10 км?
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20.07.2021 08:15 Відповісти
они вторглись неофициально... сняв нашивки и шевроны... зленые человечки! а вот после сбития кацапского лайнера они бы официально через Думу объявили бы о вторжении и завели бы войск сколько захотели... и куда захотели бы (дальше лугандона 100%)
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21.07.2021 10:44 Відповісти
Лукашевич не успевает банить тех кто его высмеивает. Семь лет назад данные флайтрада о фактическом маршруте рейса были вполне доступны. И СБУ их прикладывало к своим отчетам. https://informnapalm.org/671-kakoj-samolet-sobyralys-sbyt-terrorysty/
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19.07.2021 22:01 Відповісти
Если мокша что-то утверждает,значит в действительности все было ровно наоборот.И БУК притянули именно для создания casus belli,а не для сбития транспортника. А в роли овечек для заклания были назначены крепостные на борту мацква-ларнака.Но возле Первомайского что-то пошло не так
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19.07.2021 22:08 Відповісти
Как-то странно всё это,"чего мы не знали". Не до фонаря ли пассажирам-полетят они над Украиной или будут её облетать,чтобы командир корабля на эту тему выступал перед ними?
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19.07.2021 23:12 Відповісти
Взагалі-то, терористи думали, що збили український транспортник АН-26. Новина про це була на російських сайтах. Потім, коли з'ясувалось, що збили Боїнг, ця новина щезла.
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19.07.2021 23:16 Відповісти
АН-26 не летает на высоте 10000 м! поэтому сбить АН на высоте 5000 - это его летка - или боинг на 10000 м - большая разница! валили именнл самолет на высоте 10000 м! на буке четко видно высоту и дальность до цели... так что лапшу нам на уши они вешают!!!
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21.07.2021 10:46 Відповісти
Сейчас уже какая разница - русский или нидерландский рейс хотели сбить ? Для casus belli по линии Украина - россия или для мести Нидерландам, с которыми у русских тогда была серия дипломатических скандалов . . . Это уже для историков этой войны. Для родственников погибших, которым нужна правда. Ну и для суда, заседающего в комплексе Схипхолл в Нидерландах, которому разобраться в мотивах и обстоятельствах трагедии надо в силу требований процесса, как говорится, "по книжке".

Для всего же остального мира нюансы - хотели сбить украинский, голландский или русский самолёт и почему именно - сейчас уже второстепенны. Главное и важное другое - российская армия умышленно завалила гражданский авиалайнер на территории соседнего государства, что привело к массовой гибели людей, в том числе многочисленным жертвам детей.
Это - военное преступление без сроков давности, ответственность за которое несут лично российские президент и министр обороны. Всё остальное - детали для специалистов и родственников погибших.
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19.07.2021 23:20 Відповісти
Похоже Лукашевич окончательно решил зашквариться. Сначала начал отмазывать Кремль от катастрофы с польским президентом под Смоленском, теперь уже начал гнать уже откровенную дезу по российскому рейсу. Ведь хотели сбить тот рейс который летел с Москвы, а не Ларнаки.
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19.07.2021 23:32 Відповісти
тобто для того, щоб поповзти на Крим і на Донбас НЕ потрібні були ніякі збиті літаки, а ось щоб вже далі розповзатись, то вже ОБОВ'ЯЗКОВО І ПРОСТО НУ КРОВ З НОСУ потрібно було аж збивати свій літак???
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20.07.2021 01:12 Відповісти
чтобы оправдать своё присутствие. но джонам смитам из Mukhosransk village state of Tambov, хоть кол на голове теши.
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20.07.2021 07:59 Відповісти
в итоге Спид так и не излечим.
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20.07.2021 07:50 Відповісти
та ладно!!!
Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич - Цензор.НЕТ 5467
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20.07.2021 07:55 Відповісти
 
 