Одночасно з рейсом МН17 над Донбасом мав пролітати літак Ларнака - Москва, але він облетів Україну, - авіаексперт Лукашевич

17 липня 2014 року в точці загибелі рейсу МН17 одночасно з ним над Донбасом повинен був пролітати "Боїнг" рейсу S7-603 по маршруту Ларнака - Москва, але літак облетів Україну.

Про це повідомив у Facebook російський авіаексперт Вадим Лукашевич, передає Цензор.НЕТ.

"Хочете, я вам на вашому ж прикладі покажу, як народжуються конспірологічні версії? Дивіться: я даю вам факт, а все інше ви зробите самі. У справі МН17 багато говориться про рейс "Аерофлоту" АFL-2074 Москва-Ларнака, який нібито хотіли збити замість МН17 (їхні курси перетнулися в районі Новомиколаївки о 16:09 за місцевим часом) і тим самим створити привід для російського вторгнення в Україну. Слідство, а тепер уже і обвинувачення в суді цю версію спростувало - навіть якби сепаратисти поставили "Бук" в іншому Первомайському (ще одна спростована слідством версія), то дальності "роботи" СВУ "Бук" все одно б не вистачило для перехоплення цього рейсу "Аерофлоту", - пише Лукашевич.

Він додає, що до цього моменту все загальновідомо.

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"А тепер я скажу те, чого ви не знали. 17 липня 2014 року в повітряному просторі над Донбасом, в точці загибелі рейсу МН17 (і одночасно з ним) повинен був опинитися "Боїнг 737-800" авіакомпанії S7, що виконував рейс S7-603 маршрутом Ларнака - Москва. Але о 11:25, коли літак з пасажирами вже вирулював на злітну смугу в аеропорту Ларнаки, командир звернувся по гучному зв'язку до пасажирів зі словами: "Сьогодні у нас новий маршрут - ми не полетимо над Україною, а будемо її облітати", - повідомив авіаексперт.

Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

19 июня 2019 года Совместная следственная группа (Joint Investigation Team, JIT) назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению ракетного комплекса "Бук", которым был сбит самолет рейса МН17. Трое из них - россияне. Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время уничтожения самолета полковник ГРУ ГШ Вооруженных сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергей Дубинский и подполковник спецназа ГРУ Олег Пулатов, в то время - заместитель председателя "разведывательной службы ДНР". Четвертый - украинец Леонид Харченко, который воевал на стороне "ДНР". Все они были объявлены в международный розыск.

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9 марта 2020 года в Нидерландах начались заседания суда по делу МН17.

7 июня 2021 года началось рассмотрение дела по существу. Боевики Игорь Гиркин и Леонид Харченко, а также российский генерал Сергей Дубинский, которые являются подозреваемыми по делу, не явились на заседание.