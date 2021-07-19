Війська РФ відкривали вогонь біля Павлополя, зафіксовано проліт ворожого безпілотника, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби один раз відкривали вогонь по позиціях українських воїнів, зафіксований один проліт ворожого безпілотника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Поблизу Павлополя ворог вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.
А на півночі Луганщини зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату типу "Орлан-10" з перетином лінії розмежування.
В результаті ворожого вогню бойових втрат серед військових Об'єднаних сил немає.
У районі проведення операції виконують завдання і інші складові сил оборони. Піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 40 вибухонебезпечних предметів.
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Конотопець Виталий
показати весь коментар19.07.2021 18:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Yan Pastars
показати весь коментар19.07.2021 22:55 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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