Центри вакцинації необхідно розгорнути в аеропортах і наземних пунктах пропуску, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен охочий зміг вакцинуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час селекторної наради.

"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям Президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони", – зазначив очільник уряду.

За підсумками селекторної наради керівникам міністерств та державних підприємств було дано завдання розпочати активну вакцинацію своїх колективів.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.

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