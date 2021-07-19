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Новини Боротьба з коронавірусом
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Центри вакцинації необхідно розгорнути в аеропортах і наземних пунктах пропуску, - Шмигаль

Центри вакцинації необхідно розгорнути в аеропортах і наземних пунктах пропуску, - Шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про необхідність створення пунктів щеплень на прикордонних пунктах пропуску, щоб кожен охочий зміг вакцинуватися.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це йшлося під час селекторної наради.

"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію. Цього тижня ми запускаємо п’ятий етап вакцинування. Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих. Завдяки домовленостям Президента Володимира Зеленського ми отримали від США два мільйони доз Moderna, яка призначена для масової вакцинації колективів і підприємств. Вже цього тижня вона буде роздана в регіони", – зазначив очільник уряду.

За підсумками селекторної наради керівникам міністерств та державних підприємств було дано завдання розпочати активну вакцинацію своїх колективів.

Міністр охорони здоров’я повідомив, що вперше за кілька місяців зросла кількість нових виявлених хворих на COVID-19. Зокрема, за минулий тиждень було зафіксовано 3460 нових захворілих, що на 253 більше, ніж за попередній період.

Також читайте: Найближчим часом ЄС визнає COVID-сертифікати з китайською вакциною CoronaVac, - Ляшко

Автор: 

вакцина (4419) Ляшко Віктор (1516) Шмигаль Денис (4640) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
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совсем туго в рашке с 00
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19.07.2021 18:05 Відповісти
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Развернуть центры вакцинации в платных туалетах (стационарных, современных,
с нормальным дизайном и освещением, а не кабинках-вонючках).
Может, их начнут строить хотя бы для этого.
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19.07.2021 17:23 Відповісти
Для тебя в каждой подворотне пункт вакцинации
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19.07.2021 17:43 Відповісти
Я против вакцинации.
Но ты можешь пойти в подворотню и уколоться.
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19.07.2021 18:52 Відповісти
Ты с этой "вакциной" ложишься, ты с этой "вакциной" встаёшь. Как потерпевший вiслюк
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19.07.2021 18:53 Відповісти
У тебя опять бред - сделай себе укол в мозг.
Кишечная палочка в мозгу бушует - ты с этим не шути, уколись.
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19.07.2021 19:33 Відповісти
А! Так ты кишечной палочкой колешься! Так бы и сказал! Впрочем, для вас, козломордых, другой вакцины и не положено
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19.07.2021 19:34 Відповісти
совсем туго в рашке с 00
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19.07.2021 18:05 Відповісти
ты же ядь премьер! разворачивай!
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19.07.2021 17:24 Відповісти
кажысь логистика то не его...
мож мастеров коноплеводства подключить?
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19.07.2021 17:52 Відповісти
Ідіоти, яка вакцинація в аеропорту. А якщо йому в літаку погано стане.
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19.07.2021 19:06 Відповісти
Министерство здравоохранения Украины, в нарушение существующих норм, не проводило биохимический анализ поступившей вакцины mRNA-1273 производства Moderna Inc. Согласно существующим правилам ВСЕ серии биологических препаратов подлежат выборочной проверке по комплексу биохимических характеристик.
То же касается ВСЕХ вакцин от COVID-19, ввезенных в Украину в период 2020-2021 г.
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19.07.2021 20:45 Відповісти
 
 