Акцизний збір на "зелений" струм буде сильним аргументом для перемоги інвесторів в арбітражах проти України, - юрист
Акцизний збір на "зелений" струм, який планує запровадити Кабінет міністрів України для підриємств "зеленої" енергетики, буде сильним аргументом для перемоги іноземних інвесторів в арбітражах проти України.
Про це сказав Максим Сисоєв, партнер Міжнародної юридичної компанії Dentons, голова комітету з питань ВДЕ Американської торговельної палати.
"Більше року вже тому було укладено меморандум між урядом і виробниками електроенергії з ВДЕ, в якому було зазначено, що виробники, інвестори погоджуються на зменшення зеленого тарифу, але не має бути жодних інших негативних змін в подальшому", - сказав юрист.
"Після цього було прийнято закон №810, який також закріпив, що так, відбувається реструктуризація зеленого тарифу, але не має бути жодних негативних змін для інвесторів, для виробників, які ще більше нашкодять", - додав Сисоєв.
За його словами, намагання уряду запровадити акцизний податок де-факто є новим зменшенням зеленого тарифу. На його думку, це є новим порушенням з боку держави щодо інвесторів і виробників ВДЕ.
"Це буде з мого досвіду дуже сильний аргумент міжнародного комерційного арбітражу, що держава крок за кроком порушує права інвесторів", - зазначив юрист.
Він нагадав, що зараз в галузі відновлюваної енергетики є проблема не лише з зеленим тарифом, оскільки виробники ВДЕ також неодоотримують кошти, які вони б мали отримати. Рівень платежів за вироблену зелену енергію за поточний рік становить менш ніж 90%, і зменшується.
"Деякі великі компанії сподіваються, що ситуація буде виправлена, але вона не виправляється і відбувається погіршення. І цей акцизний податок може бути таким тригером, таким поштовхом, що ця лавина позовів почнеться, як вона почалася в Іспанії, в Румунії, де нещодавно масовий позов подали більше сорока виробників. І це дійсно зашкодить іміджу держави. Отже, в жодному разі цей акцизний податок не має бути прийнятий саме з юридичної точки зору ризику позовів проти української держави", - зазначив Сисоєв.
Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.
5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкту №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.
За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).
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Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
За счет зебилов, которым урежут субсидии и ПОДНИМУТ тарифы на электроэнергию и комуналку в целом. А так же за счет роста цен в магазинах, в т.ч. и на так любимый зебилами "пивасик" и "водовку"))
Ах да, это слишком сложно для понимания 73%... да и зомбоящик молчит)
Зато поржут все - когда увидят счета за комуналку))
ага, "думает о нарИде", и СНИЖАЕТ налоги для казино и лотерей в ТРИ раза, а заодно и прощает олигархам (ахметову, пинчуку, коломойше и т.д.) долгов перед бюджетом на почти 60 млрд.грн... компенсируя эти недостачи за счет роста тарифов уже осенью 2021.
Так что ахметов не парится.. парится будут зебилы осенью, когда увидят рост тарифов на комуналку (ну надо же эти 60 млрд.грн компенсировать "мудрым нарИдом", - не из кармана же зеленского))