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Новини
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Акцизний збір на "зелений" струм буде сильним аргументом для перемоги інвесторів в арбітражах проти України, - юрист

Акцизний збір на

Акцизний збір на "зелений" струм, який планує запровадити Кабінет міністрів України для підриємств "зеленої" енергетики, буде сильним аргументом для перемоги іноземних інвесторів в арбітражах проти України.

Про це сказав Максим Сисоєв, партнер Міжнародної юридичної компанії Dentons, голова комітету з питань ВДЕ Американської торговельної палати.

"Більше року вже тому було укладено меморандум між урядом і виробниками електроенергії з ВДЕ, в якому було зазначено, що виробники, інвестори погоджуються на зменшення зеленого тарифу, але не має бути жодних інших негативних змін в подальшому", - сказав юрист.

"Після цього було прийнято закон №810, який також закріпив, що так, відбувається реструктуризація зеленого тарифу, але не має бути жодних негативних змін для інвесторів, для виробників, які ще більше нашкодять", - додав Сисоєв.

За його словами, намагання уряду запровадити акцизний податок де-факто є новим зменшенням зеленого тарифу. На його думку, це є новим порушенням з боку держави щодо інвесторів і виробників ВДЕ.

"Це буде з мого досвіду дуже сильний аргумент міжнародного комерційного арбітражу, що держава крок за кроком порушує права інвесторів", - зазначив юрист.

Він нагадав, що зараз в галузі відновлюваної енергетики є проблема не лише з зеленим тарифом, оскільки виробники ВДЕ також неодоотримують кошти, які вони б мали отримати. Рівень платежів за вироблену зелену енергію за поточний рік становить менш ніж 90%, і зменшується.

"Деякі великі компанії сподіваються, що ситуація буде виправлена, але вона не виправляється і відбувається погіршення. І цей акцизний податок може бути таким тригером, таким поштовхом, що ця лавина позовів почнеться, як вона почалася в Іспанії, в Румунії, де нещодавно масовий позов подали більше сорока виробників. І це дійсно зашкодить іміджу держави. Отже, в жодному разі цей акцизний податок не має бути прийнятий саме з юридичної точки зору ризику позовів проти української держави", - зазначив Сисоєв.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на початку червня зареєстрував законопроєкт №5600 щодо внесення змін до Податкового кодексу, яким, серед іншого, пропонується ввести акцизний збір на "зелену" енергію в Україні за ставкою 3,2%. 1 липня цей законопроєкт був підтриманий в парламенті в першому читанні.

5 липня профільні асоціації відновлюваної енергетики заявили, що наміри Кабміну запровадити акцизний збір на "зелену" електроенергію є порушенням наданих раніше гарантій державою та порушенням зобов’язань перед міжнародними інвесторами, і тому ця норма має бути виключена з законопроєкту №5600 щодо внесення змін в Податковий кодекс України.

За даними ЗМІ, через кризу в енергетиці постраждали як мінімум 4 іноземні компанії Scatec (Норвегія), VR Capital (США), Modus Energy (Литва), TIU Canada (Канада).

Автор: 

акциз (439) енергетика (2613) інвестори (445)


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Топ коментарі
+6
Нехай Ахметов свою "зелену" електроенергію експортує за кордон і споживає на власних підприємствах.
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19.07.2021 17:35 Відповісти
+4
Та ладно, там не только Ахметов в теме, у Рошена тоже есть "пару" панелек
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19.07.2021 17:50 Відповісти
+3
Нам похх на ваши победы в судах.
Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
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19.07.2021 17:28 Відповісти
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Нам похх на ваши победы в судах.
Вы судитесь за ахметовский интерес, за кости, которые Ахметов вам кидает.
А не за дешёвую электроэнергию для граждан Украины.
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19.07.2021 17:28 Відповісти
Та ладно, там не только Ахметов в теме, у Рошена тоже есть "пару" панелек
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19.07.2021 17:50 Відповісти
дешовая знергия это эбонитовая палка по шерсти - добывай
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19.07.2021 18:41 Відповісти
Это дорогая энергия - дебилам типа Януковича она стоила власти.
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19.07.2021 18:54 Відповісти
Взагалі то зелена енергетика, та що з сонця, халявна чогось найдорожча. Чого б це?
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19.07.2021 19:19 Відповісти
а зебилам не сказали в зомбоящике, что платить по искам, выигранным в судах - будут из карманов госбюджета?
За счет зебилов, которым урежут субсидии и ПОДНИМУТ тарифы на электроэнергию и комуналку в целом. А так же за счет роста цен в магазинах, в т.ч. и на так любимый зебилами "пивасик" и "водовку"))
Ах да, это слишком сложно для понимания 73%... да и зомбоящик молчит)
Зато поржут все - когда увидят счета за комуналку))
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19.07.2021 18:58 Відповісти
п.с. но зебилам рассказывают в зомбоящике что "зеленский думает о нарИде", и даже ботов подоляка кинули на расскрутку этой туфты))
ага, "думает о нарИде", и СНИЖАЕТ налоги для казино и лотерей в ТРИ раза, а заодно и прощает олигархам (ахметову, пинчуку, коломойше и т.д.) долгов перед бюджетом на почти 60 млрд.грн... компенсируя эти недостачи за счет роста тарифов уже осенью 2021.
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19.07.2021 19:02 Відповісти
Часто лично я очень положительно отношусь к твоим комментам, но в данном случае, наверное, нужно абстрагироваться от приязни - неприязни к каким-то лицам и исходить из того, что "договор ДОРОЖЕ денег" (старая истина), кроме этого, мировой тренд - переходить на ЧИСТУЮ энергетику, а, как следствие, потеря РФ-агрессором доходов от продажи сырья, одновременно, РОСТ ТЕХНОЛОГИЙ (КПД в солнечной энергетике) и уменьшение себестоимости производства с ростом объемов... Можно много аргументировать, но хочется сказать, что "дорогу осилит ИДУЩИЙ", а не та позиция, которая, как бы проукраинская, но реально ЛОЖНОпроукраинская - нужно глубже задуматься , а не поддаваться стадному инстинкту, свойственному на этом этапе "очеловеченным придаткам к гаджетам"..
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19.07.2021 22:21 Відповісти
Нехай Ахметов свою "зелену" електроенергію експортує за кордон і споживає на власних підприємствах.
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19.07.2021 17:35 Відповісти
АХМЕТАВ ПАБЕДИТ В СУДАХ!!!! УРА!!)
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19.07.2021 17:43 Відповісти
А, если ПРАВО на стороне Ахметова, то он все равно не должен победить? Если так, то это что-то сродни рассуждениям юриста Зе, который говорил типа " если выйти на улицу и спросить отношение прохожих к какой-то личности и получить НЕГАТИВ - должен быть посажен!!!" - не удивительно ли, особенно, если учесть, что подобного рода "импровизации " в правовом поле сегодня становятся почти обычным делом благодаря таким, как вениставский, стефанчук, масса СН в ВР и часто не задумывающиеся о последствиях представители избирательного поля легко поддающиеся на агитки за простые популистские решения в СЛОЖНЕЙШИХ вопросах государственного развития!!! Я не сторонник Ахметова, но нужно помнить об истине "пусть рухнет мир(локальный) при торжестве ПРАВА" (возможно, здесь ошибочное перебiльшення, но суть такая).
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19.07.2021 22:33 Відповісти
быдлоылита все 30 лет геноцидит нарид и розбудовуе "квитучу Нэньку"быдлоылите о себе некогда думать
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19.07.2021 17:55 Відповісти
Покупка за бюджетные средства товара дороже рыночной стоимости - это чистая коррупция,ушлепков которых пытались узаконить это преступное деяние нужно сажать на скамью подсудимых.
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19.07.2021 18:08 Відповісти
ахметов уже запарил со своими заказными статейками про зеленый пук.
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19.07.2021 18:38 Відповісти
ахметову и Ко - зеленский простил долги перед госбюджетом на 60 млрд.грн..
Так что ахметов не парится.. парится будут зебилы осенью, когда увидят рост тарифов на комуналку (ну надо же эти 60 млрд.грн компенсировать "мудрым нарИдом", - не из кармана же зеленского))
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19.07.2021 19:04 Відповісти
Мухи отдельно, котлеты отдельно. Энергетический кризис отдельно. А зелёная энергетика отдельно. Энергетический кризис-произведение кружка узеленских. А зелёная энергетика не могла вызывать энергетический кзис в стране-она слишком мизерна. С такой долей зелёной энергетики в ЕС страны не принимают. Это Зеленский заинтересован в том чтобы в народных головах эти два понятия перемешались и у него получилось. Единственно в чём он прав, что выгодополучателями от принятых решений по зелёной энергетике были Янукович и Порошенко.
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19.07.2021 21:01 Відповісти
Относительно примеров лиц - вряд ли необходимо - болезнь роста. Но Зеленский подписывал соглашение с инвесторами и ВСЕ РАВНО НЕ ВЫПОЛНЯЕТ!!! Так что это?? - Ответственная политика в отношении инвесторов или УМЫШЛЕННАЯ линия поведения (при словесной полной поддержке инвесторов, вплоть до НЯНЬ), которая на практике все более приближает экономику Украины к краю ПРIРВИ??
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19.07.2021 22:39 Відповісти
Шо , так и сказал "зеленый электроток" ?
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19.07.2021 22:42 Відповісти
 
 