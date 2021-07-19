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Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія

Під час першої екзаменаційної сесії з державної мови для чиновників і претендентів на громадянство стався технічний збій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацкомісії зі стандартів державної мови.

"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі екзаменації стався технічний збій. Причини збою з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що претенденти, які під час збою перебували в системі, отримали додатковий час для завершення іспиту.

"Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних екзаменаційних сесій", - відзначили в Нацкомісії.

Також читайте: Вперше чиновники і претенденти на громадянство України складають іспит з української мови

Нагадаємо, 18 липня в Україні вперше чиновники і претенденти на громадянство складали іспит з державної мови.

Автор: 

громадянство (1077) українська мова (836) іспити (121) мова (742) держслужбовці (337)


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Топ коментарі
+9
Или тупо все "ошибки" и "сбои" были проплачены и это "штатная возможность".
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19.07.2021 17:43 Відповісти
+8
Азірівського суржика не витримала.
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19.07.2021 17:30 Відповісти
+7
Від "очень украинскых вісловов" чиновників система стала бастувати.🥵
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19.07.2021 17:26 Відповісти
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Опять проги "на коленке"...
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19.07.2021 17:24 Відповісти
А ты бы отказался получить "дополнительный бонус" размером в цену хорошего автомобиля "за маленькую ошибочку"? Уверен, что она там появилась неслучайно. Там, если покопаться, навернякая ещё что-то скрыто.
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19.07.2021 17:42 Відповісти
Від "очень украинскых вісловов" чиновників система стала бастувати.🥵
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19.07.2021 17:26 Відповісти
Азірівського суржика не витримала.
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19.07.2021 17:30 Відповісти
Причины, пожалуйста! Либо хотели на халяву использовать готовые сервисы, либо выделенное на ПО бабло зажмотили и наняли любителей, которые оказались рукожопами.
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19.07.2021 17:27 Відповісти
Или тупо все "ошибки" и "сбои" были проплачены и это "штатная возможность".
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19.07.2021 17:43 Відповісти
произошел технический сбой - приличную связь с азаровым наладить не удалось...
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19.07.2021 17:30 Відповісти
Ну,кто-бы сомневался...Ну хтоб висловлював сумнів!!!Українці!!!Не їдьте до Львова,там всі балакають по кацапські!!!Їдьте до Франківська,тут всьо по нашому,і люди ок!!!
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19.07.2021 17:34 Відповісти
)))
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19.07.2021 17:36 Відповісти
Це мабудь Буба втрутився. Хотів щось українською написати. Система не витримала.(
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19.07.2021 17:44 Відповісти
Який ще збій ?
Хтось інший написав екзамен за тих ********* ?
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19.07.2021 18:00 Відповісти
Диктор не зміг вимовити слово "паляниця".
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19.07.2021 18:23 Відповісти
Ай яй яй... Кто же сомневался....
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19.07.2021 18:24 Відповісти
А які наслідки тягне за собою нездача іспиту?
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19.07.2021 18:43 Відповісти
"рузькоязычные челюсти" - зклинило
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19.07.2021 20:21 Відповісти
Ось так і будуть наші державні мужі здавати на знання української мови. Причина збою буде вияснятися довго-довго...поки не забудеться...
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19.07.2021 20:57 Відповісти
Бужанский-Путураев гадят!
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20.07.2021 02:02 Відповісти
 
 