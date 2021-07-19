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Під час першого іспиту на знання державної мови стався технічний збій, - Нацкомісія
Під час першої екзаменаційної сесії з державної мови для чиновників і претендентів на громадянство стався технічний збій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Нацкомісії зі стандартів державної мови.
"Національна комісія зі стандартів державної мови інформує, що сьогодні вранці в системі екзаменації стався технічний збій. Причини збою з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що претенденти, які під час збою перебували в системі, отримали додатковий час для завершення іспиту.
"Звертаємо увагу, що це не вплине на розклад наступних екзаменаційних сесій", - відзначили в Нацкомісії.
Нагадаємо, 18 липня в Україні вперше чиновники і претенденти на громадянство складали іспит з державної мови.
Топ коментарі
+9 Cheba AtWork
показати весь коментар19.07.2021 17:43 Відповісти Посилання
+8 Tema9
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+7 Pravda Pravda #489811
показати весь коментар19.07.2021 17:26 Відповісти Посилання
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