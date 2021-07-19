"Нехай починають із себе. Якщо їм потрібна буде допомога - ми надамо, але не безоплатно", - Лукашенко про наплив мігрантів у Литву
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відповів на закиди на адресу Білорусі щодо причетності до нелегальної міграції.
В інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia він заявив про наявність у Литві "угруповань злочинного характеру", чия причетність до нелегальної міграції видається очевидною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Чому вони цього не бачать? Як тільки вони ліквідують угруповання, які за гроші привозять у Литву нелегальних мігрантів, нелегальна міграція в Литву буде нижче, ніж торік. Одиниці будуть. Тому нехай починають працювати. Якщо їм потрібна буде допомога, ми цю допомога їм надамо, але вже не безплатно", - сказав Лукашенко.
"Якщо вони (литовці, поляки, німці чи французи) хочуть приховати істину, можна дорікати Білорусі в тому, що ми причетні до цієї міграції. Якщо вони хочуть по-справжньому боротися проти нелегальної міграції і вивести цю нелегальну міграцію в нормальне русло, то нехай починають із себе", - зазначив Лукашенко.
За його словами, з литовської сторони в ситуації, що склалася, щонайменше дивно вимагати від Білорусі захисту від нелегальних мігрантів. "Вони ввели проти нас санкції, вони пішли на удушення моєї країни, на удушення мого народу. Я - "президент" цього народу. Я повинен, оцінюючи ситуацію, робити певні дії, щоб народ не задушили, щоб країну не знищили. Роблячи проти білоруського народу подібні діяння, вони хочуть, щоб ми їх захищали в цій ситуації? Слухайте, щонайменше це дивно", - заявив Лукашенко.
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Поздравляю с прозрением.
Они там на полном серьезе обсуждали, что США и Украина готовили покушегие на Луку. 😁
И что сейчас американские фашисты всенепременно убьют ЗЕ, кактпреза Гаити, за то, что он их предал.
Если честно, я просто поражаюсь простоте кацапов, если им такой бред заходит. Но ведь заходит же...
Те, с кем я тут с 2009 года общаюсь, абсолютно адекватно оценивают нашу войну с Роисей.
Вот македонцы и сербы... У них ностальджи по Югославии, как у кацапов по СССР. Поэтому они мне втирают, шо это США нас с Роисей поссорило, как когда-то поссорили всех соседей с сербами.
Я не могу себе представить гражданина ЕС, которому это могло бы быть интересно, настолько, что он стал бы пытаться понять, что они там на русском несут. 😁
На фоне этого дебила для ЕС даже ***** выглядит адекватно.
Кремлю этот поц вполне лоялен.
Тоже самое, кстати, можно сказать и про ЗЕ.