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"Нехай починають із себе. Якщо їм потрібна буде допомога - ми надамо, але не безоплатно", - Лукашенко про наплив мігрантів у Литву

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, відповів на закиди на адресу Білорусі щодо причетності до нелегальної міграції.

В інтерв'ю телеканалу Sky News Arabia він заявив про наявність у Литві "угруповань злочинного характеру", чия причетність до нелегальної міграції видається очевидною, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Чому вони цього не бачать? Як тільки вони ліквідують угруповання, які за гроші привозять у Литву нелегальних мігрантів, нелегальна міграція в Литву буде нижче, ніж торік. Одиниці будуть. Тому нехай починають працювати. Якщо їм потрібна буде допомога, ми цю допомога їм надамо, але вже не безплатно", - сказав Лукашенко.

"Якщо вони (литовці, поляки, німці чи французи) хочуть приховати істину, можна дорікати Білорусі в тому, що ми причетні до цієї міграції. Якщо вони хочуть по-справжньому боротися проти нелегальної міграції і вивести цю нелегальну міграцію в нормальне русло, то нехай починають із себе", - зазначив Лукашенко.

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За його словами, з литовської сторони в ситуації, що склалася, щонайменше дивно вимагати від Білорусі захисту від нелегальних мігрантів. "Вони ввели проти нас санкції, вони пішли на удушення моєї країни, на удушення мого народу. Я - "президент" цього народу. Я повинен, оцінюючи ситуацію, робити певні дії, щоб народ не задушили, щоб країну не знищили. Роблячи проти білоруського народу подібні діяння, вони хочуть, щоб ми їх захищали в цій ситуації? Слухайте, щонайменше це дивно", - заявив Лукашенко.

Автор: 

Білорусь (7967) Литва (2444) Лукашенко Олександр (2661) мігранти (1119)


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Топ коментарі
+21
Яке ж воно притрушене...
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19.07.2021 17:58 Відповісти
+21
Это что-то типа ***********-"А давайте поможем Украине прекратить гражданскую войну?"
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19.07.2021 18:00 Відповісти
+18
Дайте грошей, бо злочинне угрупування на чолі з Лукою привезе ще.
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19.07.2021 17:59 Відповісти
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19.07.2021 17:57 Відповісти
Рекетир!
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19.07.2021 18:07 Відповісти
Просто подонок. От рождения.
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19.07.2021 18:11 Відповісти
феодал!
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19.07.2021 18:32 Відповісти
Ага,благодетель какой выискался! Редкая мразь! Вот честно,признаюсь,я его раньше даже уважал немного... Каюсь,был не прав.
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19.07.2021 18:46 Відповісти
Страшная тайна: он таким всегда был, и так себя всегда вёл. И 5, и 10, и 30 лет назад.
Поздравляю с прозрением.
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20.07.2021 09:00 Відповісти
Яке ж воно притрушене...
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19.07.2021 17:58 Відповісти
Дайте грошей, бо злочинне угрупування на чолі з Лукою привезе ще.
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19.07.2021 17:59 Відповісти
а даси грошей, всеодно привезе, бо гроші дають
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19.07.2021 18:27 Відповісти
Лука Мудищев. Эротические стихи и сказки
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19.07.2021 18:00 Відповісти
Творчество белорусского мудрого нарИда у которого свой, не майданутый, путь. В БелГУЛАГ.
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19.07.2021 18:12 Відповісти
И в финале - Лука Мудище без яиц и в жопе пять вязальных спиц!
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19.07.2021 19:30 Відповісти
Черенок от лопаты у Муамарчика не меньший креатив.
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19.07.2021 19:33 Відповісти
Да кто знает какое может быть "творчество" народных масс. Может и телеграфный столб применен.
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19.07.2021 19:42 Відповісти
В Украине, вероятно, не знакомы с местным вариантом классики: https://knihi.com/Francisak_Viadzmak-Lysahorski/Luka_Mudziscau_-_Prezydent.html
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20.07.2021 09:01 Відповісти
Крэпкый Картошэк дурака включил, в надежде лохов западных на мякине развести!)))....блиннн, жаль трудяг беларусов, пострадают от ответки...
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19.07.2021 18:00 Відповісти
Это что-то типа ***********-"А давайте поможем Украине прекратить гражданскую войну?"
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19.07.2021 18:00 Відповісти
Я - "президент" этого народа... , Богопомазанник прямо
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19.07.2021 18:01 Відповісти
Тебе самому давно уже помощь нужна, дебил хитрозачесаный !Психиатрическая.
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19.07.2021 18:01 Відповісти
Шизоид... Рано или поздно будет висеть.
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19.07.2021 18:02 Відповісти
Лукашенко вызывает отвращение, до рвоты.
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19.07.2021 18:02 Відповісти
Теперь таракану нужно придумать, куда эту недоехавшую по назначению мигрантскую шоблу девать и чем кормить
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19.07.2021 18:03 Відповісти
На відміну від європейців його не стримують рамки закону, підуть працювати в колгосп і не пікнуть.
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19.07.2021 18:05 Відповісти
Будет проблема - то шобло не работать в ЕС пёрлось.
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19.07.2021 18:10 Відповісти
Та зрозуміло, нічого, почитають "курс будівника комунізму", пожують з вивихнутими щелепами, ще космічними конструкторами стануть.
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19.07.2021 18:13 Відповісти
то нехай на бульбашеску попрацюють в трудових колоніях - колгоспах.
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19.07.2021 18:38 Відповісти
Совсем колхозник с катушек слетел, будем охранять границу, только заплатите нам, а что так можно было?))))))
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19.07.2021 18:05 Відповісти
Старый ушлёпок место которому в психиатрической клинике при тюряге города Гаага.
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19.07.2021 18:05 Відповісти
Дерьмо,все это...Кацапи таки очень хотят войны...И Китай они втянут в дерьмо 100 процентов...Самое обидное,что виноваты будем мы Украинцы...
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19.07.2021 18:05 Відповісти
так ты московит. когда ты говоришь мы это значит от бурята до дага. вы уже и в своей "стране" изгои
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19.07.2021 18:08 Відповісти
Китай планомерно ведет политику удушения России. Это не Россия во что-то втягивает Китай, это Китай подталкивает Россию к совершению определенных, выгодных для Китая действий. Помогать стране-изгою, выжить в борьбе против всего мира, что может быть ещё более выгодным? Они так КНДР высосали досуха, своей "помощью". Почему-бы не использовать этот прием с РФ, раз он так хорошо работает? А ***** рад стараться, ведет себя так, как будто ему тексты в Пекине готовят. А может он и есть китайский шпион, кто знает?
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19.07.2021 18:13 Відповісти
зачем вы его цитируете? всем плевать, что ватная белорашка загнала себя в такое болото. их личные проблемы
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19.07.2021 18:07 Відповісти
Тому що сусід, і наразі замість одного ідіота сусіда, маємо два, ще й зі схожими симптомами.
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19.07.2021 18:09 Відповісти
Так то оно так, на них плевать, но вот более 1000 км границы с ними, как то не оплевать.
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19.07.2021 18:14 Відповісти
Vriatli s teroristom budet govorit,po krajne mere Litva.Kak nebut sami resim etu problemu,a on polucit sankciji ocerednyje
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19.07.2021 18:08 Відповісти
Опоздал бацька, на шесть лет опоздал. Построят стену, вып*здят его мигрантов назад в Юеларусь и дело с концом.
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19.07.2021 18:19 Відповісти
Зайчиков зайчиков, побольше!
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19.07.2021 18:19 Відповісти
Мда... Япония забрасывала в Китай инфицированных грызунов, а Лука нелегалов.
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19.07.2021 18:20 Відповісти
Всех этих мигрантов, которых Таракан науськивает на Европу как оружие возмездия, гнать к нему назад легкими автоматными очередями сначала поверх голов....
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19.07.2021 18:25 Відповісти
"Нехай починають із себе. Якщо їм потрібна буде допомога - ми надамо, але не безоплатно", - Лукашенко про наплив мігрантів у Литву - Цензор.НЕТ 4745
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19.07.2021 18:27 Відповісти
Вчера перед сномиклацал болгарскими каналами и попал на кацап-тв.

Они там на полном серьезе обсуждали, что США и Украина готовили покушегие на Луку. 😁

И что сейчас американские фашисты всенепременно убьют ЗЕ, кактпреза Гаити, за то, что он их предал.

Если честно, я просто поражаюсь простоте кацапов, если им такой бред заходит. Но ведь заходит же...
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19.07.2021 18:37 Відповісти
а болгарам? Заходить?
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19.07.2021 19:09 Відповісти
Хз. Мне кажется, что им пофигу.

Те, с кем я тут с 2009 года общаюсь, абсолютно адекватно оценивают нашу войну с Роисей.

Вот македонцы и сербы... У них ностальджи по Югославии, как у кацапов по СССР. Поэтому они мне втирают, шо это США нас с Роисей поссорило, как когда-то поссорили всех соседей с сербами.
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19.07.2021 19:27 Відповісти
Ну и вобще Роися эту соловьевско-скабеевскую хрень вещает на Европу для своих.

Я не могу себе представить гражданина ЕС, которому это могло бы быть интересно, настолько, что он стал бы пытаться понять, что они там на русском несут. 😁
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19.07.2021 19:37 Відповісти
вони так живуть, сьогодні спілкувався з одним, формально адекватний, то каже, там простий народ живе телевізором, а думаюча і працююча частина нанеавидить х..ла, бізнес зажимають з усіх сторін, не дають працювати, живуть 1 днем аби урвать, відчувають що "свято" наближається
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19.07.2021 19:15 Відповісти
Это кацапы озвучивают свои планы. Информационная операция прикрытия
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19.07.2021 19:39 Відповісти
Кацапам Лука удобен.

На фоне этого дебила для ЕС даже ***** выглядит адекватно.

Кремлю этот поц вполне лоялен.

Тоже самое, кстати, можно сказать и про ЗЕ.
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19.07.2021 19:49 Відповісти
Скажем так . Европейцы/Литовцы тоже виноваты в мягкотелости и нерешительности . Жесткие меры на границе моглибы значительно уменьшить поток нелегалов . Никто не мешает гнать их обратно применяя нестандартную практику . С лайном лукашенко-фентиком надо поступать также как делает он . Стандартные нормы морали и этики тут не уместны .
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19.07.2021 18:53 Відповісти
Po krajne mere zakryvajet ix i nekuda nesmozet ujti s teritoriji pol goda.Eto dlai nix ocen nenravitsia,ranse bylo sto svobodno mogli vyjti i casto bezali dalse.Tut kurdi bolsinstve ix cel Germanija,a vot eto mi im nepozvolim zdelat.MNogyje pojedut obratno i ocen skoro
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19.07.2021 19:03 Відповісти
Совсем сбрендил картофельный вилупок.
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19.07.2021 19:21 Відповісти
Не, обострение только начинается, он ещё не такое "выдаст".
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19.07.2021 19:37 Відповісти
Как нас, они будут выдворять, как муслимов так открыты все двери. Германия уже сплошь арабская страна.
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19.07.2021 20:03 Відповісти
Так откуда они берутся те нелегалы в Белоруссии? Кто их нанимает, организовывает транспортировку? Белоруссия вроде бы ни граничит с Арабскими странами. Как же они попадают туда? Может Дженифер Псаки, таки права, и у Белоруссии есть морские границы?
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19.07.2021 20:06 Відповісти
 
 