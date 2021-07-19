Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: "Міністр мав на увазі 2024 рік"
Міністерство фінансів спростувало інформацію глави відомства Сергія Марченка про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 у 2022 році, зазначивши, що міністр мав на увазі 2024 рік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - повідомили в міністерстві.
Також міністерство на своєму сайті опублікувало графік підвищення мінімальної заробітної плати:
01.01.2021 - 6000 грн
01.12.2021 - 6500
01.10.2022 - 6700 грн
01.01.2023 - 7176 грн
01.01.2024 - 7665 грн
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді розраховують в 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7 700. Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 000 грн.
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войну закончили,
миллиард деревьев посадили...
То, шо раз в день шото обещают пенсам или "простым людям" - это уже из серии ежедневной юмористической передачи.
Один хрен растет только дыра в бюджете.
От тоді і кинуть кісточку.
Питання чи поможе при нинішніх темпах інфляції це навіть менше за індексацію.
а вообще грустно и страшно, как зебилы вообще не одупляются в тех должностях куда их поставили