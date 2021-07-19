Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: "Міністр мав на увазі 2024 рік"

Міністерство фінансів спростувало інформацію глави відомства Сергія Марченка про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 у 2022 році, зазначивши, що міністр мав на увазі 2024 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - повідомили в міністерстві.

Також міністерство на своєму сайті опублікувало графік підвищення мінімальної заробітної плати:

01.01.2021 - 6000 грн

01.12.2021 - 6500

01.10.2022 - 6700 грн

01.01.2023 - 7176 грн

01.01.2024 - 7665 грн

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді розраховують в 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7 700. Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 000 грн.

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