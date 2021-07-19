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Новини
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Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: "Міністр мав на увазі 2024 рік"

Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року:

Міністерство фінансів спростувало інформацію глави відомства Сергія Марченка про підвищення мінімальної зарплати в Україні до 7 700 у 2022 році, зазначивши, що міністр мав на увазі 2024 рік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"У 2024 році передбачається зростання мінімальної заробітної плати до 7 665 гривень. Міністр мав на увазі 2024 рік", - повідомили в міністерстві.

Також міністерство на своєму сайті опублікувало графік підвищення мінімальної заробітної плати:

01.01.2021 - 6000 грн

01.12.2021 - 6500

01.10.2022 - 6700 грн

01.01.2023 - 7176 грн

01.01.2024 - 7665 грн

Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: Міністр мав на увазі 2024 рік 01

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що в уряді розраховують в 2022 році збільшити мінімальну зарплату до 7 700. Зараз мінімальна зарплата в Україні становить 6 000 грн.

Також читайте: Наступного року плануємо збільшити мінімальну зарплату до 7700 гривень, - Марченко

Автор: 

Мінфін (3659) Марченко Сергій (583) зарплата (2257)


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Топ коментарі
+23
ахах)).. в Офисе перЗедента поправили Министерства финансов и уточнили: 2034 год ..
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19.07.2021 18:23 Відповісти
+18
Зелень знов прокинула лохів.
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19.07.2021 18:25 Відповісти
+15
какая разница ))))
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19.07.2021 18:24 Відповісти
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ахах)).. в Офисе перЗедента поправили Министерства финансов и уточнили: 2034 год ..
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19.07.2021 18:23 Відповісти
Піднімати мінімалку до 7700 потрібно в цьому році, це збільшить надходження до бюджету. Реально люди отримують по 10-20-30 тис. грн зарплати а по документам оформлюють мінімалку! З такою податковою дисципліною ми Україну не розбудуємо!
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19.07.2021 19:01 Відповісти
тебе виднее из больнички.. как там Анатоль Гриценко поживает?.. доел украиденную у Армии тушонку?
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19.07.2021 19:19 Відповісти
ип ть клоуны!!!
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19.07.2021 20:44 Відповісти
какая разница ))))
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19.07.2021 18:24 Відповісти
- « Накурившийся Треухов выпил три рюмки водки и совершенно опьянел. Он целовался со всеми, и все целовали его.» (с)
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19.07.2021 18:51 Відповісти
Зелень знов прокинула лохів.
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19.07.2021 18:25 Відповісти
А может - 2124 - тоже неплохая , круглая дата ?
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19.07.2021 18:26 Відповісти
Тогда уж 2424...еще круглее..😀
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19.07.2021 18:35 Відповісти
Эх, человек я уже не молодой, дожить бы, до этого счастливого мгновения в 7700 гр.,за которое аж страшно подумать, вот тогда и попаную. Лобстеров откушаю! Креветками тигровыми обжираться буду!
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19.07.2021 18:26 Відповісти
Я как увидел что будет 7700 гривен зарплаты..сразу опять захотел в Париж..😀
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19.07.2021 18:34 Відповісти
Костюм с отливом и батистовыми портянками...
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19.07.2021 18:45 Відповісти
Это китч. Впрочем у каждого своё представление о прекрасном.
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19.07.2021 18:49 Відповісти
7700 грамм?
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19.07.2021 21:58 Відповісти
Дєньаг нєт...ви там крєпітєсь..
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19.07.2021 18:28 Відповісти
Все правильно он сказал. 7700 грн. в день это будет зарплата для бедных депутатов, ну а народу может быть в 2024, если слуги казну не обнулят.
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19.07.2021 18:28 Відповісти
Ну мало ли, шо при ЗЕ обещали...

Тарифы уже снизили,
ВВП уже подняли,
учителя не знают куда бабло скирдовать,
кучу аэропортов и дорог уже построили,
ковид победили уже трижды,
олигархов победили,
коррупцию искоренили,
войну закончили,
миллиард деревьев посадили...

То, шо раз в день шото обещают пенсам или "простым людям" - это уже из серии ежедневной юмористической передачи.

Один хрен растет только дыра в бюджете.
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19.07.2021 18:28 Відповісти
заодно бы и график комуналки с пропитанием гоям намалевали...
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19.07.2021 18:29 Відповісти
вирвано з контексту
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19.07.2021 18:29 Відповісти
Цирк шапито просто.
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19.07.2021 18:29 Відповісти
министр !!! карл!! не то сказал
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19.07.2021 18:31 Відповісти
Зебилы...
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19.07.2021 18:42 Відповісти
Кому в цій сучій владі можна вірити?
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19.07.2021 18:46 Відповісти
Це ж якраз чергові вибори президента мають бути.
От тоді і кинуть кісточку.
Питання чи поможе при нинішніх темпах інфляції це навіть менше за індексацію.
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19.07.2021 18:51 Відповісти
А почему бы и нет, а лучше поднять до 10000,государство все равно столько платить никому не будет, а с бизнеса можно будет содрать больше налогов, это же в духе зелёных рехворматоров, креативненько, не то что при барыге )))))
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19.07.2021 18:53 Відповісти
Рисуют циферки с потолка и все им пх,до выборов ничего не вякали про повышение налогов,а теперь мрази разгулялись.
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19.07.2021 18:55 Відповісти
Что имел то и ввел.
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19.07.2021 19:06 Відповісти
Мінфін спростував слова Марченка про підвищення мінімалки до 7 700 грн наступного року: "Міністр мав на увазі 2024 рік" - Цензор.НЕТ 1835
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19.07.2021 19:25 Відповісти
долларов?
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19.07.2021 19:40 Відповісти
Щорічну індексацію пенсій у 2021 році з 1 квітня перенесли на 1 червня, 75-річним пенсіонерам доплату 400 грн з 1 липня перенесли на жовтень, підвищення мінімалки до 7 665 грн перенесли з 2022 на 2024.
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19.07.2021 19:48 Відповісти
от просто цікаво наскільки комуналка зросте до 24 ?
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19.07.2021 20:28 Відповісти
Вот это поворот!!!!
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19.07.2021 21:00 Відповісти
от создателей 4000 зарплата учителям...
а вообще грустно и страшно, как зебилы вообще не одупляются в тех должностях куда их поставили
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19.07.2021 21:01 Відповісти
А. что, они так долго собрались править?
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19.07.2021 21:58 Відповісти
...будет, будет. Янелох стахановскими темпами поднимет странусколен и на встрече с журашлюшками гордо срапортует "мыидемвбудущее" и поднимет...нагора вместе с прибитыми субсидиями тонно-кубометры бабла с глубины карманов эЛохтората... (зрелища понадусэ)
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20.07.2021 09:03 Відповісти
 
 