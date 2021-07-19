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Новини
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Підприємці закликають главу МВС Монастирського "об'єднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів"

Підприємці закликають главу МВС Монастирського

Консалтингова група "А-95" закликає нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського приєднатися до боротьби з нелегальним виробництвом і продажем нафтопродуктів, а також захистити чесний бізнес від корупційних переслідувань з боку поліції.

Про це йдеться в заяві, опублікованій у Facebook одного із засновників, директора ТОВ "Консалтингова група "А-95" Сергія Куюна, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2021 року співробітники Подільського управління поліції в м.Києві протягом дня провели п'ять обшуків в офісі Консалтингової групи "А-95" і за адресами мешкання засновників - Сергія і Артем Куюнів. Були конфісковані комп'ютери, телефони співробітників, документи, грошові кошти.

Ми стверджуємо, що кримінальну справу проти нас сфабриковано від початку до кінця, а обшуки пройшли з грубими процесуальними порушеннями і з порушенням рішення слідчого судді, який санкціонував обшуки. Фахівці великих юридичних компаній України єдині в думці: це "ментовський бєспрєдєл" в кращих традиціях 90-х і нульових років", - йдеться в заяві.

Зазначається, що слідчі звинувачують групу в несплаті ПДВ, хоча в 2019-2020 роках в бюджет заплачено 3,1 млн грн ПДВ, тобто 73% від зобов'язань з цього податку. "Податковий кредит становить 1,1 млн грн (27% від зобов'язань) - це наші витрати, в яких не було безтоварних операцій. Слідчі ж пишуть про 2,1 млн грн і фіктивні витрати", - наголошується в публікації.

"Ми не просто готові, ми зобов'язані надати будь-які документи контролюючим органам, але слідчі навіть не звернулись до нас із запитом. Невже обшуки провести простіше?

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У 2019-2020 роках наша група компаній заплатила в бюджет 6,2 млн грн усіх податків. Цих коштів достатньо на річні зарплати 14 слідчих Нацполіції (з розрахунку 20 тис. грн на місяць), тобто кожен з наших співробітників "утримує" по одному слідчому. Ми вважаємо, що маємо право вимагати цивілізованої і професійної роботи поліції", - повідомили підприємці.

Також вони вимагають провести службове розслідування та встановити винних у діях проти них.

Крім того, Консалтингова група "А-95" закликає міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського "об'єднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів". Підприємці впевнені, що у МВС достатньо важелів для цього. Перш за все, мова про Державну службу з надзвичайних ситуацій, що перебуває в структурі міністерства. Також, упевнені підприємці, більш активну позицію в боротьбі з нелегальними АЗС може зайняти Нацполіція.

Підприємці закликають главу МВС Монастирського обєднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів 01

Автор: 

підприємці (620) чорний ринок (8) нафтопродукти (613) Монастирський Денис (392)


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Бывали случаи, когда Зеленский не хотел готовиться ко встречам. Приходилось просить его супругу, чтобы повлияла на президента, - Данилюк. ДВІЧІГівноканал розповів як вова тікав від зустрічі з Макроном (мабуть не тільки) ... Бєня здає вову в обмін на ЩО?
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19.07.2021 19:04 Відповісти
"Скрипач не нужен, дорогой". (с)
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19.07.2021 19:06 Відповісти
та й то правда,після того як вова сам себе здав ... у всіх залишилась надія тільки на Монастироського )
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19.07.2021 19:05 Відповісти
Так ви думали шо монастирського призначили щоб боротися з нелегальним ринком? Нафтопродуктів?
Серйозно?
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19.07.2021 19:08 Відповісти
Отмечается, что следователи обвиняют группу в неуплате НДС, хотя в 2019-2020 годах в бюджет заплачено 3,1 млн грн НДС, то есть 73% от обязательств по этому налогу. "Налоговый кредит составляет 1,1 млн грн (27% от обязательств) - это наши затраты, в которых не было бестоварных операций. Следователи же пишут о 2,1 млн грн и фиктивных затратах", - отмечается в публикации.Источник: https://censor.net/ru/n3277993

=== Почему все и всегда рассказывают, что они белые и пушистые и сколько они заплатили налогов и никогда не упоминают - они все налоги заплатили или таки нет?
Вопрос должен звучать - ты все заплатил налоги или нет? .... а сколько, это для статистики
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19.07.2021 19:23 Відповісти
так а жить тогда ментокрылым за какой ...уй? вибачте мене
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19.07.2021 19:27 Відповісти
Опять 95...
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19.07.2021 19:47 Відповісти
Ну началось. Щас мы и узнаем, какие проблемы надо в первую очередь "порешать". Вот, оказывается МВД теперь за рынок нефтепродуктов отвечает. Понеслось
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19.07.2021 20:39 Відповісти
не смешите мои старие костыли. бабла много не бывает. какая нах.... борьба с нефтепродуктами? может предложите ему вернуть в казну 720 ярдов грн. которые отмыли фискалы таможня и налоговая за 2 года? бред. НИКТО, НИЧЕГО делать не будет. разве мелочь какую то и то для отчета своей бурной деятельности.
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19.07.2021 21:08 Відповісти
 
 