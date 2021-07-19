Підприємці закликають главу МВС Монастирського "об'єднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів"

Консалтингова група "А-95" закликає нового міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського приєднатися до боротьби з нелегальним виробництвом і продажем нафтопродуктів, а також захистити чесний бізнес від корупційних переслідувань з боку поліції.

Про це йдеться в заяві, опублікованій у Facebook одного із засновників, директора ТОВ "Консалтингова група "А-95" Сергія Куюна, інформує Цензор.НЕТ.

"13 липня 2021 року співробітники Подільського управління поліції в м.Києві протягом дня провели п'ять обшуків в офісі Консалтингової групи "А-95" і за адресами мешкання засновників - Сергія і Артем Куюнів. Були конфісковані комп'ютери, телефони співробітників, документи, грошові кошти.

Ми стверджуємо, що кримінальну справу проти нас сфабриковано від початку до кінця, а обшуки пройшли з грубими процесуальними порушеннями і з порушенням рішення слідчого судді, який санкціонував обшуки. Фахівці великих юридичних компаній України єдині в думці: це "ментовський бєспрєдєл" в кращих традиціях 90-х і нульових років", - йдеться в заяві.

Зазначається, що слідчі звинувачують групу в несплаті ПДВ, хоча в 2019-2020 роках в бюджет заплачено 3,1 млн грн ПДВ, тобто 73% від зобов'язань з цього податку. "Податковий кредит становить 1,1 млн грн (27% від зобов'язань) - це наші витрати, в яких не було безтоварних операцій. Слідчі ж пишуть про 2,1 млн грн і фіктивні витрати", - наголошується в публікації.

"Ми не просто готові, ми зобов'язані надати будь-які документи контролюючим органам, але слідчі навіть не звернулись до нас із запитом. Невже обшуки провести простіше?

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У 2019-2020 роках наша група компаній заплатила в бюджет 6,2 млн грн усіх податків. Цих коштів достатньо на річні зарплати 14 слідчих Нацполіції (з розрахунку 20 тис. грн на місяць), тобто кожен з наших співробітників "утримує" по одному слідчому. Ми вважаємо, що маємо право вимагати цивілізованої і професійної роботи поліції", - повідомили підприємці.

Також вони вимагають провести службове розслідування та встановити винних у діях проти них.

Крім того, Консалтингова група "А-95" закликає міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського "об'єднати зусилля в боротьбі з нелегальним ринком нафтопродуктів". Підприємці впевнені, що у МВС достатньо важелів для цього. Перш за все, мова про Державну службу з надзвичайних ситуацій, що перебуває в структурі міністерства. Також, упевнені підприємці, більш активну позицію в боротьбі з нелегальними АЗС може зайняти Нацполіція.