Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення

Центральна виборча комісія Молдови підбила підсумки дострокових парламентських виборів і розподілила мандати депутатів між трьома політичними силами, що пройшли до парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Після розподілу мандатів партій і блоків, які не пройшли в парламент, у партії "Дія і солідарність" (PAS) - 63 мандати, у блоку ПКРМ-ПСРМ - 32 мандати, а у партії "Шор" - 6 мандатів.

Рішення ЦВК можна оскаржити протягом 3 днів в Апеляційній палаті (АП).

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах, що відбулися 11 липня в Молдові, PAS набрала 52,8% голосів, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партія "Шор" - 5,74%. Решта конкурентів на виборах не подолали виборчий поріг.

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Тепер Конституційний суд (КС) має визнати результати виборів. Він повинен зробити це протягом п'яти днів після отримання документів від ЦВК, але не раніше, ніж будуть розглянуті судові спори, пов'язані з виборами.