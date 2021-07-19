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Новини
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Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення

Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення

Центральна виборча комісія Молдови підбила підсумки дострокових парламентських виборів і розподілила мандати депутатів між трьома політичними силами, що пройшли до парламенту.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.

Після розподілу мандатів партій і блоків, які не пройшли в парламент, у партії "Дія і солідарність" (PAS) - 63 мандати, у блоку ПКРМ-ПСРМ - 32 мандати, а у партії "Шор" - 6 мандатів.

Рішення ЦВК можна оскаржити протягом 3 днів в Апеляційній палаті (АП).

Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах, що відбулися 11 липня в Молдові, PAS набрала 52,8% голосів, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партія "Шор" - 5,74%. Решта конкурентів на виборах не подолали виборчий поріг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Санду назвала Україну одним із пріоритетів зовнішньої політики Молдови

Тепер Конституційний суд (КС) має визнати результати виборів. Він повинен зробити це протягом п'яти днів після отримання документів від ЦВК, але не раніше, ніж будуть розглянуті судові спори, пов'язані з виборами.

Автор: 

вибори (6720) Молдова (2087) парламент (2384) ЦВК (1177) Мая Санду (259)


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Топ коментарі
+13
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
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19.07.2021 19:53 Відповісти
+13
Да, теперь мы займем почетное место молдован в анекдотах.
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19.07.2021 20:15 Відповісти
+12
Теперь есть надежда, что хоть Молдова вырвется из этого постсоветского болота ... вслед за странами Балтии...
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19.07.2021 19:49 Відповісти
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ихний додоновский лехаим тоже не слабо представлен...
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19.07.2021 19:45 Відповісти
друга сторона цієї медалі: монобільшість - розбещує...
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19.07.2021 19:45 Відповісти
Хто зна, як кого. Це ж не "зелено-плісняві", сподіваюся.
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19.07.2021 19:51 Відповісти
будемо сподіватися...
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19.07.2021 19:56 Відповісти
"Люба влада розбещує. Абсолютна влада розбещує абсолютно"
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19.07.2021 22:02 Відповісти
М.Санду 1:1 повторює кроки раннього Зеленського. Дивимося. 1. Прийшла до влади на популістських обіцянках євро (читай "аншлюса" з Румунією) інтеграції і голого критиканства "попередників".2. Обіцяє, як і Зеленський повернути утрачені території; 3. Як і Зеленський тут же розпустила Парламент (щоб не заважав творити все, що заманеться, першочергово - "аншлюс" з Румунією) 4. Як і Зеленський на голому популізмі взяла т.з. "монобільшість" (читай - шоблу вірних собі "слуг")
Так ось - ця монобільшість режим Санду і погубить. Як "слуги" зруйнують режим Зеленського...
Додайте до цього, що Санду - дама з румунським паспортом і подумайте про долю Української Придністрянщини.
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19.07.2021 22:10 Відповісти
Теперь есть надежда, что хоть Молдова вырвется из этого постсоветского болота ... вслед за странами Балтии...
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19.07.2021 19:49 Відповісти
там другой путь...возврат домой с утратой государственности и превращением в часть Румынии
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19.07.2021 21:50 Відповісти
какой там путь увидим со временем, главное, что Молдова не будет частью убогого "рускавамира"... для Украины это главное.
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19.07.2021 22:03 Відповісти
И скорее всего будет ликвидировано кацапское недоразумение с ножом за спиной в 50км от Одессы
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19.07.2021 22:05 Відповісти
https://twitter.com/VictorKvert2008
https://twitter.com/VictorKvert2008

распад и неуважение

@VictorKvert2008


Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны
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19.07.2021 19:53 Відповісти
Дай Бог. Пусть хоть Молдова сможет.
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19.07.2021 20:01 Відповісти
Посмотрим. Политики любят давать обещалки...
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19.07.2021 20:02 Відповісти
Тепер Санду треба включати турборежим.
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19.07.2021 19:54 Відповісти
вспомните мои слова- молдова вступит в нато и ес раньше Украины- к большому нашему сожалению-
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19.07.2021 20:02 Відповісти
два унылых котакбаса

Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення - Цензор.НЕТ 8775
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19.07.2021 20:04 Відповісти
А теперь, ЗеДолбни и другие умственно недоразвитые проголосовавшие за Зе и разного рода ОПЖзе со старухами колясочницами и прочим антинародными и антиукраинскими партиями и партейками, вы увидите разницу между ПРЕЗИДЕНТОМ Молдовы с её большинством и вашим избранником ГОВНОбородько и его моносбродов в нашей ВР.
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19.07.2021 20:04 Відповісти
Да, теперь мы займем почетное место молдован в анекдотах.
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19.07.2021 20:15 Відповісти
Мы действительно идиоты не только в глазах европейцев, но и румын и молдован.
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19.07.2021 20:37 Відповісти
Надеюсь молдоване покажут, как должно нормально работать монобольшинство с курсом на запад, Европу!
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19.07.2021 20:40 Відповісти
От вам і молдовани ,, вони вибрали президентом випускницю Гарварда , а ми клоуна з кварталу 95 . пц ... Немає слів .
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19.07.2021 20:45 Відповісти
... ще й під час відбиття зовнішньої військової агресії.. олігархічний паяц- говнокомандувач!
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19.07.2021 21:46 Відповісти
А что если президент Санду и ее политическая сила предложат Украине вернуть Южную Бессарабию в обмен на левобережные районы ПМР,входившие когда-то в состав Украины? Приднестровцы ,конечно,в большинстве своем,прийдут в ужас,от перспективы попасть под пресс украинских тарифов ,попасть под действие украинского тарифного геноцида.А что если президет Санду попросит Румынию ввести в Молдову румынские войська,чтобы Украина была сговорчивей? Хотя трусливая,нерешительная,продажная,заторможенная молдавская элита , с Санду или без нее ,вряд ли на это отважится,но нельзя полностью отвергнуть такой сценарий,вариант развития событий?
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19.07.2021 20:54 Відповісти
Хочешь, угадаю где ты харчуешься?
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19.07.2021 22:31 Відповісти
 
 