Партія Санду отримала 63 зі 101 мандата в новому парламенті Молдови і може самостійно ухвалювати будь-які рішення
Центральна виборча комісія Молдови підбила підсумки дострокових парламентських виборів і розподілила мандати депутатів між трьома політичними силами, що пройшли до парламенту.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NewsMaker.
Після розподілу мандатів партій і блоків, які не пройшли в парламент, у партії "Дія і солідарність" (PAS) - 63 мандати, у блоку ПКРМ-ПСРМ - 32 мандати, а у партії "Шор" - 6 мандатів.
Рішення ЦВК можна оскаржити протягом 3 днів в Апеляційній палаті (АП).
Нагадаємо, на дострокових парламентських виборах, що відбулися 11 липня в Молдові, PAS набрала 52,8% голосів, блок ПКРМ-ПСРМ - 27,17%, партія "Шор" - 5,74%. Решта конкурентів на виборах не подолали виборчий поріг.
Тепер Конституційний суд (КС) має визнати результати виборів. Він повинен зробити це протягом п'яти днів після отримання документів від ЦВК, але не раніше, ніж будуть розглянуті судові спори, пов'язані з виборами.
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Так ось - ця монобільшість режим Санду і погубить. Як "слуги" зруйнують режим Зеленського...
Додайте до цього, що Санду - дама з румунським паспортом і подумайте про долю Української Придністрянщини.
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распад и неуважение
@VictorKvert2008
Президент Молдовы Майя Санду: - имущество судей и прокуроров будет оценено на соответствие доходам, будут проверены их судебные решения.. мы избавимся от коррупционеров, иначе они оставят нас без страны