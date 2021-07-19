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Ресурс наявного ракетного озброєння можна продовжувати ще 4-5 років, - директор КБ "Луч" Коростельов

Ресурс наявного ракетного озброєння можна продовжувати ще 4-5 років, - директор КБ

У наявного в Україні ракетного озброєння закінчується термін експлуатації, продовжувати його ресурс можна ще 4-5 років.

Про це повідомив Генеральний конструктор - генеральний директор ДП "ДержККБ "Луч" Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ми продовжуємо ресурс ракетного озброєння. Що це означає? Проводяться відповідні дослідження, перевіряється функціонування та безпека зазначених виробів при застосуванні за призначенням, оцінюється відповідність кількісних та якісних характеристик вимогам технічно-експлуатаційної документації. Тобто, робиться все необхідне для того, щоб за потреби ракета виконала завдання. Але з кожним роком це стає все небезпечніше, ракети поступово виходять з ладу, і вічно продовжувати терміни їхньої придатності не вдасться. За моїми підрахунками, ми зможемо продовжувати ресурс ракетного озброєння ще 4-5 років", - розповів Коростельов.

Він також зазначив, що закупівля іноземних систем ППО-ПРО, хоча і є привабливим шляхом для Міноборони, проте не вирішує проблему в цілому.

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"Замало поставити сучасний ракетний комплекс, треба ще навчити персонал, а на це потрібен час і фінансування. Чи потрібно почати розробляти власний зенітно-ракетний комплекс? Так! До того ж ми маємо професіоналів у необхідних для цього галузях, – повідомив Олег Коростельов. – Моя думка: нам не потрібні великі дальності, достатньо трьох – 10, 35 та 100 кілометрів. Цього цілком вистачить".

Автор: 

крилаті ракети (1080) оборона (4822) ППО (3267) ракети (4066) Коростельов Олег (17)


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Топ коментарі
+8
Ніфіга не буде з таким нарідом. Оберуть ще гіршого.
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19.07.2021 20:17 Відповісти
+5
Паша, уважно читай заголовок , де ти побачив там "пра гаубиці"? Мова йде про ЗЕНІТНО-РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ РІЗНОї ДАЛЕКОДії, слідкуй за губами.
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19.07.2021 20:50 Відповісти
+4
Оборонною зброєю РФ не злякаєш?! У них того ракетного "старья" не міряно..!Пуляти будуть ...?!Ніяке ППО не зупинить!!!Зупинити може тільки загроза відповіді по їх стратегічних цілях, заводах, ел.станціях , великих містах , Масквє...!
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19.07.2021 21:00 Відповісти
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Ребята,продержитесь еще 3 года,все будет.
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19.07.2021 20:08 Відповісти
Ніфіга не буде з таким нарідом. Оберуть ще гіршого.
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19.07.2021 20:17 Відповісти
Песиміст.
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20.07.2021 18:48 Відповісти
Реаліст. Мудрий нарід яким був, таким і залишився.
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20.07.2021 18:57 Відповісти
Оборонною зброєю РФ не злякаєш?! У них того ракетного "старья" не міряно..!Пуляти будуть ...?!Ніяке ППО не зупинить!!!Зупинити може тільки загроза відповіді по їх стратегічних цілях, заводах, ел.станціях , великих містах , Масквє...!
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19.07.2021 21:00 Відповісти
В Києві завод з виробництва С-300, але зеленому клоуну не потрібно захищати державу, він закатує гроші в асфальт (набиває кишеню).
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19.07.2021 20:10 Відповісти
І де в Києві С-300 виробляють?
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19.07.2021 20:55 Відповісти
На фабрике имени Карла Маркса.
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19.07.2021 22:14 Відповісти
Під'ї..беш його, коли він, сра...ти сяде.
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20.07.2021 18:49 Відповісти
Практически истек...
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19.07.2021 20:15 Відповісти
Не исключено, что на этой новости поднапрягутся жители г.Бровары - у ракет есть свои сроки хранения - а то как бы не повторить знаменитые ракетные стрельбы 20.04.2000, когда ракета "Точка-У", запущенная с Гончаровского полигона (Черниговская обл.), влупашила в жилую 9-этажку в г.Бровары (Киевская обл.).
Тогда, в общем, день рождения Гитлера отметили нехило - зажмурили 3-их, покалечили 5-ых.
🚀🏢💥🔥⚰️⚰️⚰️🛌🛌🛌🛌🛌
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19.07.2021 20:17 Відповісти
и подбросили в квартиры МОНки и кузьмук бодро с а похмеля подкручивая ус, заявил на всю Украину, что мол добывали тол для рыбалки..броварчане
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19.07.2021 20:57 Відповісти
Все так, Олег Володимирович, тільки Patriot-и можуть бути поставлені через 3-6 місяців після прийняття рішення, а розробка, випробування і виробництво власних систем ППО-ПРО ЗАЙМЕ мінімум 3-и роки і це при сприянні влади,а не, як ЗАРАЗ, епопея з Вашим Нептуном і Вільхою - яскраве тому підтвердження. ТАК ЩО КУПУЄМО, ЩО ПРОДАДУТЬ, а своє розробляємо і ставимо на озброєння.
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19.07.2021 20:23 Відповісти
Полную ахинею "пронес" этот, вроде бы авторитетный в военном деле, господин! 10 и 35 км. - это средняя дальность стрельбы артиллерийского, а не ракетного оружия - минометов, пушек, гаубиц! Модернизация же установок "Град", "Смерч" и "Ураган", коих в ВСУ достаточно много, - не решит главной проблемы - создания и постановки на боевое дежурство ОТРК "Гром", способного накрывать огнем европейскую часть россии, дабы агрессор крепко зарубил себе на носу последствия нашего ответного удара!
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19.07.2021 20:44 Відповісти
Паша, уважно читай заголовок , де ти побачив там "пра гаубиці"? Мова йде про ЗЕНІТНО-РАКЕТНІ КОМПЛЕКСИ РІЗНОї ДАЛЕКОДії, слідкуй за губами.
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19.07.2021 20:50 Відповісти
Ну реально, а зачем 10 и 35 км ?
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19.07.2021 22:21 Відповісти
Для низко летящих целей.
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19.07.2021 22:25 Відповісти
С-125 не справляется ?
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19.07.2021 22:37 Відповісти
Бред. Современные комплексы дальность 400 км - Норма, .... Какие 100км. Ракета просто не догонит этот самолёт.
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20.07.2021 00:58 Відповісти
Ви про що шановний? Ви що, зібралися збивати цілі над ворожою територією, над Орлом, Волгоградом чи Краснодаром? Як ви ЦЕ собі уявляєте? Доречі ППО на 35 км це військова малої дальності для безпосерденього прикриття військ.
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20.07.2021 16:34 Відповісти
 
 