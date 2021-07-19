Ресурс наявного ракетного озброєння можна продовжувати ще 4-5 років, - директор КБ "Луч" Коростельов

У наявного в Україні ракетного озброєння закінчується термін експлуатації, продовжувати його ресурс можна ще 4-5 років.

Про це повідомив Генеральний конструктор - генеральний директор ДП "ДержККБ "Луч" Олег Коростельов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на АрміяInform.

"Ми продовжуємо ресурс ракетного озброєння. Що це означає? Проводяться відповідні дослідження, перевіряється функціонування та безпека зазначених виробів при застосуванні за призначенням, оцінюється відповідність кількісних та якісних характеристик вимогам технічно-експлуатаційної документації. Тобто, робиться все необхідне для того, щоб за потреби ракета виконала завдання. Але з кожним роком це стає все небезпечніше, ракети поступово виходять з ладу, і вічно продовжувати терміни їхньої придатності не вдасться. За моїми підрахунками, ми зможемо продовжувати ресурс ракетного озброєння ще 4-5 років", - розповів Коростельов.

Він також зазначив, що закупівля іноземних систем ППО-ПРО, хоча і є привабливим шляхом для Міноборони, проте не вирішує проблему в цілому.

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"Замало поставити сучасний ракетний комплекс, треба ще навчити персонал, а на це потрібен час і фінансування. Чи потрібно почати розробляти власний зенітно-ракетний комплекс? Так! До того ж ми маємо професіоналів у необхідних для цього галузях, – повідомив Олег Коростельов. – Моя думка: нам не потрібні великі дальності, достатньо трьох – 10, 35 та 100 кілометрів. Цього цілком вистачить".